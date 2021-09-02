منتخب الجزائر يسحق نظيره جيبوتي بهزيمة قاسية في تصفيات مونديال كأس العالم 2022 (فيديو)

اكتسح منتخب الجزائر منافسه الضيف جيبوتي بثمانية أهداف نظيفة دون رد، في إطار منافسات تصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

أهداف منتخب الجزائر في شباك جيبوتي

وأحرز منتخب الجزائر “محاربو الصحراء”، أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال5 عن طريق إسلام سليماني برأسية جميلة عانقت شباك منتخب جيبوتي، وبعدها سدد ذات اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة ال25 عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

ولم يمضي دقيقة واحدة ليعود اللاعب رامي بن سبيعي ويسجل الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة ال26، وجاء الهدف الرابع عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة ال40 عبر ركلة جزاء سددها اللاعب بقوة في شباك مرمى جيبوتي.

وعاد إسلام سليماني الذي سجل سوبر هاترك في المباراة، ليسجل هدفين أخرين في الدقيقتين ال46 وال53 من مجريات زمن المباراة.

رياض محرز والهدف الرائع

وفي الدقيقة ال67 أحرز رياض محرز بتسديدة قوية جاءت من خارج منطقة الجزاء سكنت في شباك مرمى الضيف منتخب جيبوتي ليسجل الهدف السابع.

وفي الدقيقة ال69 عاد المنتخب الجزائري ليمطر شباك جيبوتي عن طريق رامز زروقي، لينتهي اللقاء بثمانية أهداف نظيفة دون مقابل.

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وشهد اللقاء طرد لاعب منتخب جيبوتي باتيو محمد يوسف في الدقيقة ال23 من مجريات زمن اللقاء بعد لمسه الكرة بيده، ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه اللاعب ويطرد خارج أرضية الملعب.

تشكيلة منتخب الجزائر

ودخل المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي بتشكيلة أساسية أمام نظيره جيبوتي ضمن تصفيات مونديال كأس العالم 2022، حيث تواجد في حراسة المرمى رايس مبولحي.

28 مباراة من دون خسارة للمنتخب الجزائري الذي يسحق جيبوتي بالثمانية ويحقق أثقل نتيجة في تصفيات مونديال قطر..

مباراة اليوم كانت تحضيرية لمواجهة بوركينا فاسو الثلاثاء المقبل pic.twitter.com/4usRy73KZt — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) September 2, 2021

وفي خط الدفاع جاء كلاً من: يوسف عطال، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، جمال العمري، بينما في وسط الفريق لعب كلاً من: فريد بولاية، سفيان فيجولي، رشيد غزال، رامز زروقي.

أما في خط هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، رياض محرز، بغداد بونجاح، إسلام سليماني.

تشكيلة منتخب جيبوتي

ولعب المدرب جوليان ميت، في مواجهة صعبة أمام منتخب الجزائر المستضيف لتلك المواجهة، حيث كان في حراسة المرمى عمر محمد محمود.

أما في دفاع الفريق كان كلاً من: فؤاد موسى روبله، داود وايس، علي يوسف فرادا، عباس فؤاد عبد الرحمن، لكن في وسط الفريق جاء كلاً من: وارساما حسان، يوسف أبدي أحمد، يونس موسى ديرير.

وفي هجوم تشكيلة الفريق آتى كلاً من: مهدي حسين محبة، دواله محمود البيه، درار أبو بكر.

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