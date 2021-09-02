“أنا نحرتها” .. جريمة تيماء تهزّ الكويت بعدما احتجز رجل شقيقته وذبحها بسكين!

هزّت جريمة جديدة وقعت في منطقة تيماء، الشارع الكويتي، بعدما أقدم رجل من فئة غير محددي الجنسية (البدون)، على نحر شقيقته بواسطة سكين في منزل الأسرة.

وذكرت وسائل إعلام كويتية، أن وكيل النيابة والأدلة الجنائية حضروا إلى المكان للمعاينة بعد بلاغ عن الجريمة.

وبالتحقيق الأولي مع أفراد الأسرة، أفادوا بأن القاتل احتجز الضحية داخل المنزل لأكثر من شهر بسبب خلافات بينهما، قبل أن يقدم على فعلته.

قاتل شقيقته في تيماء: أنا ذبحتها!

وعثرت الجهات الأمنية على فتاة غارقة في دمائها، بسبب جرح ناتج عن نحر في الرقبة، وخلال وجودهم، تقدم رجل إلى الأمنيين، اتضح أنه شقيقها، وقال أنا ذبحتها، وسلمهم أداة الجريمة وهي سكين.بحسب صحيفة الراي الكويتية

وتم رفع الجثة بأمر من وكيل النيابة، وأحيلت إلى الطب الشرعي، فيما جرى إحالة المتهم إلى التحقيق واستكمال الإجراءات اللازمة.

فيما أكد مصدر أمني ان المتهم سيحال الى القضاء بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لافتا الى ان الضحية لم يسجل عليها من قبل أي بلاغات بالتغيب.

وتأتي هذه الجريمة بعد 24 ساعة على حادثة القتل التي شهدتها منطقة تيماء بمحافظة الجهراء فجر الأربعاء، وراح ضحيتها شاب كويتي برصاصة من مسدس رجل أمن.

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وتعد الجريمة، الثالثة، التي تذهب ضحيتها امرأة خلال أسبوعين، بعدما أقدم رجل على قتل زوجته في منطقة العارضية بواسطة سكين بتاريخ 27 من الشهر الفائت، وسبقه رجل آخر أطلق النار على قريبته (والدة طليقته) في منطقة الوفرة بتاريخ 24 من الشهر ذاته.

مطالبات بتغليظ العقوبات

وطالب النائب في مجلس الأمة الكويتي، أسامة المناور بتدخل سريع لتغليظ العقوبات في جرائم العِرض.

وقال إن ما يحصل الآن من سهولة قتل النساء دون تثبّت ولا محاكمة ولا حتى شهود عدول.

واضاف: الله سبحانه عظّم النفس البشرية وحرّم سفك الدماء وتوعّد القاتل بنصوص واضحة، ‏بل إن الشرع في جرائم العِرض وضع شروطاً قد لا يمكن تحقيقها وهذا صيانة للأسرة وحماية لها.

بدوره، اعتبر النائب عبدالكريم الكندري عدم أخذ بلاغات الخطف والتهديد التي تصل لوزارة الداخلية بجدية، والتي راح ضحيتها الكثير من الأرواح، تنصلاً من الدولة عن دورها بحماية الأفراد وتراخياً بمكافحة الجريمة

وحمل الكندري وزير الداخلية وقياداته الأمنية المسؤولية، وقال: كان هذا أحد محاور استجوابنا للوزير، وتغاضى هو عن معالجته، ولن نتغاضى نحن عن محاسبته.

جريمة تيماء

وتصدرت جريمة تيماء الحديث بين المغردين الكويتيين على موقع تويتر، معبرين عن غضبهم منها، ومطالبين بمحاسبة القاتل سريعاً.

ورصدت “وطن” جانباً من تعليقات المغردين على جريمة تيماء عبر هاشتاغ #جريمه_تيماء الذي تصدر اليوم الجمعة، قائمة الترند .

الله يلعن انظمتكم ويلعن تواطؤكم ويلعن الي سماكم أمن ويلعن الي يثق فيكم ويستجير بكم. بلاغين عشان تتحركون ؟

ويوم تحركتم تسألون القاتل اذا بلاغ اخته صحيح ولا لا وتنتظرونه يدخل يقتلها ؟

هاذي هي حمايتكم ؟ هذا شكلها !!!

اذا هذا مو استرخاص صريح وواضح بحياتنا فما شكله ! #جريمة_تيماء pic.twitter.com/5bSsSW2R7u — آثينا (@_athena94) September 1, 2021

لو أُعدم السابقون لما قتل اللاحقون #جريمه_تيماء pic.twitter.com/w7yrvRDur6 — الرحال محمد الميموني (@travelers_gulf) September 1, 2021

مستوعبين إنها مقدمة بلاغ مرتين ! و الشرطة عند الباب و هي تتعنف و من ثم تقتل ؟ #جريمة_تيماء pic.twitter.com/w1VhVSKj1r — ربما ريما ‏𓂆 (@maybereem_h) September 2, 2021

#جريمه_تيماء

انتوا متخيلين ان الشرطه رايحه للمجرم تستفسر منه اذا الضحيه ماتت ولا لا؟ انتوا متخيلين ان الشرطه ما راحت لضحيه على اطول عشان تحميها من المجرم الي وياها بنفس البيت وانتظرت لما ماتت؟ انتوا متخيلين ان ممكن انتي تموتين في ظل وجود الشرطه وعلمها بالتهديد الي تتعرضين له! pic.twitter.com/mFydHDbID5 — Fatimah AL-Abdullah 🔱 | #ضد_التطعيم (@Fatimah_Abdl) September 2, 2021

– سيدة من (الكويت). بلغت قبل ما أخوها يقتلها بكام ساعة. فالشرطة وصلوا للبيت وراحوا لأخوها "المجرم". عشان يشوفوا (الضحية عايشة ولالا). دخل أخوها عليها (دبحها). وخرج سلم نفسه عادي جداً ولا كأن حصل حاجة – حد شاف إجرام كده؟ حد شاف بحياته استرخاص لحياة الإناث كده؟ #جريمة_تيماء pic.twitter.com/vSlQE7MZkj — A_hmed (@Ahmeeddd44) September 2, 2021

شلون رجل أمن يقول حق واحد "أختك مبلغه عليك؟"، وليش مافي شرطة نسائية مع رجال الأمن تتعامل مع الموضوع طالما البلاغ في تعنيف وحبس؟! ليش نطلع بتويتر ونسولف شنو الاجراءات البديهية اللي لازم تصير؟ #جريمة_تيماء — أسـرار الهزاع (@asrari5) September 1, 2021

بشهر واحد 3 جرائم قتل وجميع الضحايا نساء .. سابقاً كان القصاص والاعدام علني في قصر نايف ويتم تغطيتها بالصحافه والتلفزيون وكانت سبب بعد الله في ردع كل نفس اجرامية قاتلة وشفاء لصدور ناس فقدو أحبابهم "أنفضوا غبار حبال مشنقة قصر نايف"#جريمة_الأحمدي #جريمة_العارضية #جريمة_تيماء pic.twitter.com/9zWJA99GGk — بدر الحجرف (@BaderALhjrF) September 1, 2021

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