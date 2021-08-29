مي عمر ومحمد سامي في وصلة رقص رومانسية والجمهور: (قمصان النوم في البيت)!

أثار المخرج المصري محمد سامي، وزوجته الممثلة مي عمر، جدلاً واسعاً بتصرفاتهما في حفلة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قبل أيام.

سهر ورقص

وظهرت مي عمر التي ارتدت فستاناً برتقالياً جريئاً، بفيديو متداول رصدته (وطن)، وهي ترقص مع زوجها بطريقة رومانسية، قبل أن يبادر إلى تقبيلها واحتضانها.

وهو ما أثار موجة غضب وانتقادات ضدهما، فجاء في تعليقات الناشطين: (الله يهديكم سهر ورقص وكشف عورات وقلة ادب قدام الكل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا).

وعلق آخر: (الدياثه وخده حقها في البلد دي).

وكتب آخر ساخراً: (يا راجل إزا أنا غرت عليها أكتر منك).

بينما لمحت أخرى إلى أن تصرف مي عمر ومحمد سامي، لا ينبغي أن يكون أمام العامة، وكتبت: (انتو معندكوش بيت يلمكم).

(قمصان النوم في البيت)

ووافقها آخر الرأي مشبهاً ملابس مي عمر بقميص النوم، وكتب: (ياعم قولها قمصان النوم في البيت ياراجل ياريال، قرونك واصلة للسما).

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وكتبت أخرى: (ايه القرف ده؟ هو يبوس وهي تهز والراجل مبسوط اللهم احفظنا).

أجمل عروس

ونشرت مي عمر مجموعة صور عبر صفحتها الخاصّة على (انستجرام)، لتهنئة شقيقة زوجها محمد سامي، الممثلة ​ريم سامي​ بمناسبة خطوبتها.

وظهرت مي في الصور بفستان أسود ضيق وقصير، برفقة ريم سامي، معقبة: (مبروك، رمرومي أجمل عروس، لا يمكنني أن أكون أسعد).

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كما نشرت مي مجموعة صور من إطلالتها في الحفل، ما عرضها لانتقادات بسبب جرأة تصرفاتها وجرأة الفستان الذي ترتديه.

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وكانت شقيقة محمد سامي قد احتلفت أول أمس الجمعة بخطوبتها على رجل الأعمال المصري طارق هيمن، بحفل صغير في الساحل الشمالي، في نفس مكان إقامة حفل زفاف الممثلة المصرية نيللي كريم، والممثلة التونسية درة.

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وحضر الحفل عدد من الممثلين، منهم ماجد المصري، أحمد زاهر، إدوارد، الإعلامية هالة سرحان والإعلامية بوسي شلبي.

(أنت الدليل على وجود رجال مثاليين)

وقبل أسبوع، هنأت مي عمر ، زوجها محمد سامي بمناسبة عيد ميلاده، الذي حل يوم الخميس الماضي، ووجهت له كلمات رومانسية عبر حسابها على (انستجرام).

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ونشرت مي صورة تجمعها مع محمد معقبة: (عيد ميلاد سعيد يا رجلي، أنت الدليل على وجود الرجال المثاليين.. أحبك).

محمد سامي ومي عمر

وسبق أن أثار الزوجان الجدل بصورتهما على أحد المراكب.

وظهر محمد سامي في الصورة التي نشرها بنفسه عبر حسابه على (انستجرام) بملابس البحر، بينما ارتدت مي عمر كاش مايوه كشف عن ساقيها بشكل كبير.

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ومؤخراً، كشفت مي عمر، عن اصابتها بمرض مفاجئ، قبل أسبوعين، لكنّها طمأنت متابعيها أنها الآن تتعافى وهي أفضل بكثير من قبل .

وقالت مي عمر على حسابها في انستغرام: “قبل أسبوعين ، عانيت من مرض مفاجئ تطلب المزيد من الفحوصات، حتى أن الجميع من حولي ظلوا يطلبون مني العودة إلى القاهرة”.

وتابعت مي عمر: “ومع ذلك ، كنت متعبة للغاية ومريضة للعودة ؛ بفضل عيادات اسبتاليا، قاموا بتزويدني بالرعاية الطبية اللازمة في العيادة واستشارات الزيارة المنزلية من قبل أطباء مؤهلين تأهيلا عاليا بالإضافة إلى المعامل والفحوصات التي يتم إجراؤها في المنزل”.

وقدّمت ميّ عمر شكرها للأطباء على دعمهم السريع. وختمت بالقول: “الحمد لله أنا أفضل بكثير الآن وأتعافى”.

“مي عمر أفضل من ياسمين صبري”

وخلال استضافتها في برنامج (مع الفارس) على قناة (الرشيد) العراقية، الذي يقدمه الاعلامي العراقي نزار الفارس، قالت الفنانة المصرية منة فضالي، إن الفنانة ميّ عمر افضل من زميلتها ياسمين صبري.

وفي اللقاء قالت إن الممثلة ياسمين صبري لها ظروف خاصة وزوجها ينتج لها الاعمال الفنية، وهي تراها انسانة جميلة لكنها ممثلة ضعيفة.

وأشارت الى ان ياسمين صبري اشترت الشهرة .

يشار إلى أن آخر أعمال مي عمر، كان مسلسل (نسل الأغراب)، والذي تم عرضه في رمضان الماضي 2021.

وهو من بطولة كل من أحمد السقا، أمير كرارة، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي.

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