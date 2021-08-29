علا الفارس في قصر الرئيس العراقي برهم صالح (فيديو)

يحل الرئيس العراقي برهم صالح ضيفًا على أولى حلقات برنامج “الجانب الآخر”، والذي تقدمه الإعلامية علا الفارس على شاشة “الجزيرة” القطرية.

وسيبث البرنامج قريبًا على شاشة قناة الجزيرة، ويتناول جوانب أخرى لحياة الضيوف بعيدًا عن النمط الرسمي الذي عرفوا به.

الرئيس العراقي برهم صالح ضيف أولى حلقات #الجانب_الآخر مع علا الفارس

قريبا على شاشة #الجزيرة pic.twitter.com/I1Y5kCtVaR — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 28, 2021

وتفاعل العديد من النشطاء مع فكرة برنامج علا الفارس، الجديد والذي تسلط فيه الضوء على الجانب الآخر من حياة الزعماء والشخصيات العامة.

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والأسبوع الماضي، نشرت علا الفارس عبر حسابها في تويتر مقطعًا ترويجيًا للبرنامج الجديد، والذي يعد إطلالة جديدة من خلال شاشة الجزيرة.

قريبا على شاشة الجزيرة … pic.twitter.com/f8xEwE1jjh — عُلا الفارس (@OlaAlfares) August 19, 2021

حقيقة استغناء قناة الجزيرة عن علا الفارس

ويشار إلى أنه في يوليو الماضي، ردت الإعلامية الأردنية المعروفة علا الفارس، على الشائعات المتداولة بشأن فصلها من قناة “الجزيرة” التي تعمل مذيعة ومقدمة أخبار بها منذ تركها العمل بشبكة “إم بي سي” السعودية.

وعبر حسابها بـ”سناب شات” ردت الفارس وقتها على سؤال متابع يدعى عاطف والذي هاجمها بقوله:”يقولون طردوك من الجزيرة صح هالكلام”.

وجاء رد علا ساخرا بنفس أسلوب السائل ودونت وفق ما رصدت (وطن) ما نصه: “واللي ما يطول العنب حامض عنه يقول.. باقية وأتمدد ويا خبر اليوم بفلوس بكره ببلاش”.

من هي علا الفارس؟

ويشار إلى أن علا تنحدر من عائلة انخرطت في العمل السياسي، جدها هو «عبد الرؤوف الفارس» عضو البرلمان الأردني في الفترة من 1954 حتى وفاته عام 1984 و ممثل الأردن في مجلس الاتحاد العربي.

ووالدها «تحسين الفارس»، كان نائبا في البرلمان الأردني التاسع، والذي مدد بإرادة ملكية، ليكون البرلمان العاشر، وقد توفي وهي في سن الـ13، وقامت والدتها بتربيتها مع أشقائها الذكور السبعة.

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وتخرجت الإعلامية الأردنية في الثانوية العامة وهي بعمر السادسة عشرة، والتحقت بعدها بكلية الحقوق وأنهت دراستها الجامعية بعمر التاسعة عشرة من جامعة عمان الأهلية.

مسيرة علا الفارس العملية

بدأت علا الفارس مسيرتها الإعلامية في عمر مبكر؛ حيث تعد أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بعمر السابعة عشرة بحسب مجلة “أوك” البريطانية.

وبدأت كمراسلة أخبار لقناة العربية من الأردن لمدة أربع سنوات، وذلك في عام 2004 بدعم من سعد السيلاوي الذي دعمها وشجعها.

والتحقت بعدها بالأخبار في قناة “إم بي سي 1” كمذيعة ومقدمة البرنامج الإخباري الاجتماعي «إم بي سي في أسبوع».

وأثارت جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع العربي بعد قيامها بنشر تغريدة عن القدس ردًا على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة فلسطين، وأثارت تغريدتها ردود فعل غاضبة حيث فسرها البعض بأنها مسيئة للسعودية.

وفي عام 2017 تقدمت الفارس باستقالتها من “إم بي سي” للانتقال إلى مجموعة “روتانا”، وتم تعطيل هذا التعاقد وفي عام 2019 أنهت تعاقدها فعليا معهم.

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