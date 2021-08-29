عبير صبري تحتفل بعيد ميلاد زوجها بلقطات جريئة تجمعهما.. كشفت بطنها وجزءاً كبيراً من صدرها!

فجرت الممثلة المصرية عبير صبري، موجة جدل بين متابعيها، بعد نشرها لقطات جريئة تجمع بينها وبين زوجها الفلسطيني أيمن البياع، وذلك احتفالاً بعيد ميلاد الأخير.

(انتوا بتعملوا إيه)

وعبر خاصية (الستوري) على (انستجرام)، شاركت عبير صبري جمهورها لحظات احتفالها بعيد ميلاد زوجها.

وظهرت الممثلة المصرية بالصور وهي ترتدي تنورة طويلة، ونصف تيشرت يكشف بطنها وجزءاً كبيراً من صدرها، بينما يحتضنها زوجها من الخلف، ويبدو في الصورة كأنه على وشك أن يُقبلها.

وهو ما أثار انتقادات لاذعة ضد تصرفهم، فجاء في التعليقات: (هي ايه حكايتهم ..مرة عبير ومرة مي عمر ومرة تامر حسني…ارحمونا شوية…اذا بليتم فاستتروا).

وكتب آخر مستنكراً: (انتوا بتعملوا إيه).

وعلق متابع ساخراً: (أعوذ بالله .. الكلام ده مش هنا).

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وبنفس الطريقة كتب آخر: (هو حاضنها كده ليه؟).

ونشرت عبير صبري فيديو قصير لزوجها وهو يمارس ركوب الخيل، وهنأته قائلة: (كل سنه وانت طيب يااحلي احلي حاجه حصلتلي.. ربنا يخليك ليه وتفضل نور حياتي طول عمرنا ..وربنا يحققللك كل ماتتمني..بحبك يابرج العذراء).

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وجاءت صور عبير صبري تزامناً مع فيديو المخرج المصري محمد سامي، وزوجته الممثلة مي عمر، واللذان أثارا جدلاً واسعاً بتصرفاتهما في حفلة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وظهرت مي عمر التي ارتدت فستاناً برتقالياً جريئاً، بفيديو نشره محمد سامي بنفسه عبر حسابه على (انستجرام)، وهي ترقص معه بطريقة رومانسية، قبل أن يبادر إلى تقبيلها واحتضانها.

وهو ما أثار موجة غضب وانتقادات ضدهما أيضاً، معتبرين أن تصرفاتهما الجريئة لا يجب أن تكون أمام الجميع.

أفضل أيام المالديف

كما تعرض الممثل المصري كريم فهمي، لهجوم عنيف بسبب الصور التي نشرها استرجاعاً لذكريات إجازته الصيفية في جزر المالديف، برفقة زوجته، والأجواء الرومانسية التي جمعتهما هناك.

ونشر كريم فهمي صوراً عبر حسابه الرسمي على (انستجرام)، توثق الأجواء الحميمية مع زوجته دانيا البناوي في المالديف، فظهر وهو يحتضنها ويقبلها برومانسية، معقباً: (أفضل أيامي في المالديف).

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رانيا فريد شوقي وزوجها

وسبقتهم بذلك مواطنتهم الفنانة رانيا فريد شوقي، والتي نشرت صوراً رومانسية أيضاً جمعتها بزوجها رجل الأعمال المصري تامر الصراف، بمناسبة ذكرى زواجهما.

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وأرفقت رانيا فريد شوقي الصور التي نشرتها عبر حسابها في انستغرام، تعليقاً جاء فيه: “وجودك بجانبي يجعلني أسعد شخص وأكثر امتنانًا وحظًا في العالم. ذكرى زواج سعيدة لرفيق روحي، أشكرك على حبي لكونك مهتمًا ومحبًا وداعمًا”.

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وقالت: “كل سنة و انت حبيبي عيد جوازنا السادس عقبال العمر كله يارب”.

جلسة تصوير جديدة

هذا وقد خضعت عبير صبري لجلسة تصوير جديدة قبل أيام، ظهرت خلالها بإطلالة جريئة أثارت الجدل بين متابعيها.

ونشرت عبير صبري عدة لقطات من جلسة التصوير عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وظهرت خلالها وهي ترتدي تيشرت ذهبي أوف شولدر، كشفت الجزء الأعلى من صدرها، وجزء من بطنها، مع تنورة بيضاء طويلة.

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واستكملت الفنانة المصرية إطلالتها بمجوهرات ناعمة ومكياجاً ترابياً، وتركت شعرها مسدولاً على جنب كتفها.

عبير صبري بدون مكياج

وقبل أيام، فاجأت عبير صبري جمهورها بنشر صورة لها بدون أي مساحيق تجميل.

وعلقت عبير حينها على الصورة: (لما تبقي زهقان وزهقان وزهقان).

وليست المرة الأولى التي تثير بها عبير الجدل بصورها الجريئة، فقبل أسابيع نشرت مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت خلالها وهي ترتدي ملابس كاجوال على أحد شاطئ البحر في بيروت حيث كانت تقضي إجازة الصيف هناك مع زوجها.

وظهرت الفنانة المصرية في إحدى الصور مع زوجها الفلسطيني أيمن البياع.

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وما أثار الجدل هو ارتداء صبري تيشرت قصير كشف بطنها، وبنطال جينز ممزق بشكل كبير، كشف عن ساقيها بشكل واضح.

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