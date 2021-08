الملكة نور الحسين تكشف عن اختراق هاتفها الخاص وتعرضها للتجسس

كشفت الملكة نور الحسين والدة الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، عن تعرضها لعمليات تجسس واختراق هاتفها الخاص.

جاء ذلك في تغريدة للملكة نور عبر حسابها الرسمي بتويتر، وألمحت إلى أنها تتعرض للتجسس بقولها إنها باتت بحاجة لشراء هاتف جديد.

Guess it’s time to buy a different phone, other than Apple, which is now so interfered with that I can’t even shut it down after a call to Jordan about my grandchildren 🤬

ودونت وفق ما رصدت (وطن) ما نصه:”أعتقد أن الوقت قد حان لشراء هاتف غير Apple الذي تم التدخل فيه الآن لدرجة أنني لا أستطيع حتى إغلاقه بعد مكالمة للأردن بشأن أحفادي.”

وأثارت تغريدة الملكة نور الحسين جدلا واسعا بين متابعيها، الذين تسائلوا عن الجهة التي اخترقت هاتفها وتتجسس عليها، وألمح بعضهم لجهاز أمن الدولة الأردني وأنه لن يفعل ذلك إلا بأوامر مباشرة من الملك عبدالله الثاني.

وهاجم أحد النشطاء النظام الحاكم في الأردن بقوله:”تغيير الهاتف سهل لكن تغيير النظام الهالك الظالم في الأردن أهم من التلفون.”

ويشار إلى أنه قبل يومين أكدت الملكة نور الحسين والدة الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن ابنها لا يزال يخضع للإقامة الجبرية في المنزل.

جاء ذلك في تغريدة للملكة نور الحسين عبر حسابها في تويتر شكرت من خلالها من هنّأها بعيد ميلادها، وأيضاً لأولئك الذين يواصلون المطالبة بالحقيقة والعدالة للأمير حمزة، ولأي مواطن أبرياء آخر.

Heartfelt thanks to so many of you for the very kind birthday wishes and also to those who continue to call for truth and justice for Prince Hamzah,who is still imprisoned at home,and for any other innocent citizens.

— Noor Al Hussein (@QueenNoor) August 27, 2021