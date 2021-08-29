شاهد لحظة اختطاف طفل من أحضان والدته في مصر بوضح النهار!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بمقطع فيديو فجر موجة غضب واسعة بين المواطنين، حيث وثق لحظة اختطاف طفل في وضح النهار من قبل رجلين بسيارة خاصة وسحل والدة الطفل التي كانت تحاول إنقاذه متعلقة بالسيارة.

اختطاف طفل من أحضان والدته!

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن) خطف طفل من أحضان والدته أثناء وقوفها بمحل بقالة بنطاق مدينة المحلة بمحافظة الغربية.

كاميرات المراقبة التقطت لحظة الاختطاف..

ملثمون يختطفون طفلا من داخل بقالة صغيرة بمحافظة الغربية pic.twitter.com/SCUR6ZkWJ2 — شبكة رصد (@RassdNewsN) August 29, 2021

وبحسب صحيفة “الأهرام” الحكومية المصرية فقد تلقى مدير أمن الغربية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلي رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة من المدعو أحمد البحيري باختطاف نجله زياد ٨ سنوات من أحضان والدته علي أيدي مجهولين ملثمين والفرار هاربين بنطاق الطريق الدائري “المحلة _ المنصورة”.

وعلى الفور انتقل، رئيس مباحث قسم ثالث المحلة وقوات من الشرطة إلى موقع البلاغ وتم فحص الكاميرات لواقعة الاختطاف.

وأفاد شهود عيان بقيام اثنان ملثمين بخطف الطفل تحت تهديد الأسلحة البيضاء داخل سيارة ملاكي والهروب به.

حتى أن السيارة كادت أن تدهس أمه أثناء محاولتها منعهم من اختطاف الطفل حيث سقطت على الأرض وفر المتهمين هاربين.

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هذا وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة.

فيما أخطرت النيابة التى تولت التحقيق في الحادث وأمرت بتفريغ كاميرات مراقبة وقررت سرعة ضبط الجناة مرتكبي الحادث الهاربين.

هذا وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من جهودها لكشف غموض هذا الحادث، الذي أحدث ضجة كبيرة جدا بمواقع التواصل. وضبط المتهمين وإعادة الطفل لأسرته.

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