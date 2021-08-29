ابنة رجاء الجداوي ترتدي ملابس والدتها الراحلة .. وهكذا علق نجوم الفن! (شاهد)

أحيت أميرة مختار، ابنة الفنانة المصرية الراحلة، رجاء الجداوي، ذكرى والدتها بطريقة مبتكرة أثارت إعجاب الجمهور.

أميرة ورجاء بنفس الفستان

حيث نشرت أميرة مختار صوراً على حساب والدتها الراحلة في (انستجرام)، تظهر خلالها وهي ترتدي أحد فساتين رجاء الجداوي.

وظهرت أميرة بفستان والدتها الأخضر الأنيق، بجانب ابنتها روضة هندي، الحفيدة الوحيدة للفنانة الراحلة.

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وتفاعل نجوم الفن مع أميرة مختار وصورتها بملابس والدتها، فكتبت الممثلة التونسية درة زروق: (حبيبتي).

نجوم الفن يتفاعلون

وعلقت الممثلة المصرية آيتن عامر: (سابتلك طولة العمر).

وكتبت الراقصة المصرية فيفي عبده: (‏ربنا يرحمها ربنا يرحمها في الجنة ونعيمها إن شاء الله يا رب).

وكذلك تفاعلت الإعلامية رانيا محمود ياسين، وكتبت: (الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته).

وتغزلت مي كساب بأميرة مختار قائلة: (قمره يا روح قلبي بنت القمر روح قلبنا).

وتفاعلت رانيا فريد شوقي أيضاً مع صورة أميرة ورجاء، وكتبت: (حبيبتي ربنا يبارك في عمرك و صحتك و بنوتك و يرحم الغالية).

(الله يرحمكم ياحبايبي)

وقبل أسابيع، نشرت أميرة مختار صورة جمعت والدتها مع الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وسط صديقاتهم، وعلقت: “الله يرحمكم ياحبايبي”.

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هذا وقد تداول ناشطون بمواقع التواصل في يوليو الماضي، مقطعا مصورا قالوا إنه يوثق، هدم جزء من مقبرة رجاء الجداوي.

كما نقل ناشطون حينها عن موقع جريدة “الجمهورية” الحكومية، صورا لتعرض مقبرة رجاء إلى هدم جزء منها.

وأرجعت الجريدة ذلك بسبب بناء كوبري متحف الحضارة المصري الجديد.

وفاة رجاء الجداوي

وكانت وفاة رجاء الجداوي متأثرة بفيروس كورونا قد أحدثت جدلا واسعا بين المصريين العام الماضي، ولم ينتهي الجدل بموتها بل ازداد عندما تم تناقل تصريحات لابنتها أميرة مختار عن خروج حشرات من قبر والدتها.

وردا على الصور التي انتشرت وتزعم هدم جزء من مقبرة الفنانة الراحلة، نفى مصدر بمحافظة القاهرة في تصريحات خاصة لصحيفة “أخبار اليوم” صحتها، مؤكدا أن المعلومات التي يتم تداولها غير صحيحة على الإطلاق.

كما أضاف المصدر موضحا أن المحافظة لم تهدم أي جزء من قبر الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، من أجل إنشاء كوبري.

موضحا أنه بالفعل كان يتم في العام الماضي أعمال توسعة لشارع بالقرب من المقابر ولكن لم يتم هدم أي جزء من المقبرة.

آخر كلمات رجاء الجداوي

وتزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لوفاة رجاء الجداوي، كشفت ابنتها أميرة مختار عن وصية والدتها لها قبل وفاتها.

وقالت ابنة رجاء الجداوي إن وصية والدتها الأخيرة لها كانت قولها (خلي بالك من نفسك وحبي نفسك).

وتابعت أميرة مختار في مداخلة عبر برنامج (90 دقيقة) على فضائية المحور: (أكثر جملة كانت تقولها ماما قبل وفاتها خلوا بالكم من نفسكم، وكانت راضية وشاكرة ومتقبلة الوضع فى أيامها الأخيرة، وبدعي ربنا يديم على والدتي حب الناس).

وأضافت: (أنا متزوجة منذ فترة طويلة لكن أمي لم تعتد الاتصال بزوجي عبر الهاتف، لكن خلال فترة مرضها كانت تهاتفه يوميًا فى السابعة صباحًا لتوصيه بى.. وكانت فى آخر أيامها تردد يا رب أميرة).

وأوضحت أميرة أن والدتها كانت صاحبة شخصية قوية، حتى أنها كانت تحكي لوالدها الراحل، كابتن حسن مختار بعض الأمور وتخفيها عن والدتها خوفًا منها.

وكشفت أميرة مختار أن والدتها رجاء الجداوي زارت كل أصدقائها قبل يومين فقط من إصابتها بفيروس كورونا.

مضيفة: (والدتي قبل تعرضها للإصابة بفيروس الكورونا بحوالي 48 ساعة قامت بزيارة عدد كبير من صديقاتها).

ممرضة رجاء الجداوي

ووجهت أميرة الشكر لكافة وسائل الإعلام والصحافة التي تواصلت معها بشأن إحياء الذكرى الأولى لوفاة والدتها.

وقالت أميرة: (لو حاسة بكل ده، أكيد هتكون سعيدة وفرحانة عشان هي تعبت في مشوارها الفني الطويل ده).

من جانبها، كشفت الممرضة التي صاحبت رجاء الجداوي أثناء علاجها بالمستشفى قبل وفاتها، أن الممثلة الراحلة كانت لا تريد التحدث مع أحد إلا ابنتها وحفيدتها.

وقالت الممرضة التي تدعى فتحية شعبان: (كانت تقولي لو سمحتي ممكن تتصلي ببنتي).

مؤكدة أنها كانت حريصة بشكل دائم على سماع القرآن الكريم خلال فترة تواجدها بالمستشفى.

وتابعت: (كانت مش عاوزة تسمع غير القرآن.. كانت إنسانة عالية فى الذوق والأدب).

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