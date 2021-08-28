هنا الزاهد ببجامة النوم مع زوجها وشكلها بدون مكياج يثير ضجة! (شاهد)

شاركت الممثلة المصرية هنا الزاهد، صوراً عفوية لها من داخل المنزل، ظهرت خلالها بدون مساحيق تجميل برفقة زوجها أحمد فهمي.

المنزل السعيد

ونشرت هنا الزاهد الصور عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت في إحداها تحتضن زوجها، وكلاً منهما يحمل حيوانه الأليف، معقبة: (المنزل السعيد).

وفي الصورة الثانية ظهرت هنا الزاهد ببيجامة النوم، دون أي مساحيق تجميل، وهو ما أثنى عليه الجمهور الذي أكد أنها جميلة في كل حالاتها.

شكل رغدة السورية!

وجاء في التعليقات: (شكل رغدة بالظبط وصوتها).

وكتبت أخرى: (انت جميلة ربنا يحفظك ويهديكي).

بينما انتقد البعض شكلها فكتبت متابعة: (ماتعجبني واشوف المصريين مبالغين بحكاية انها جميلة رغم مابشوف الجمال الخارق ابدا ابدا رغم بحبها والله).

ووافقتها أخرى الرأي قائلة: (من غير مكياج قرف اوى دا احنا ع كده ملكات جمال).

وسبق أن استعرضت هنا الزاهد جمالها في فيديو قصير وجديد، نشرته عبر حسابها الرسمي في “انستغرام”. قبل أيام.

وبينما اثنى الجمهور على جمال الفنانة هنا الزاهد في الفيديو، رآى آخرون أنها كانت أجمل في صورة نشرتها مؤخراً وظهرت فيها بدون مكياج.

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نجاة شقيقة هنا من الموت

هذا وقد نجت شقيقة هنا، الفنانة فرح الزاهد من الموت بحادث سير أدى إلى تهشم أجزاء من سيارتها.

ونشرت فرح أمس الجمعة صورة لسيارتها المهشمة عبر حسابها على (انستجرام) وعلقت: (الحادثة حصلت في لحظة وبشكر ربنا إني بخير وكل اللي في العربية التانية كويسين لازم نخلي بالنا).

وكانت هنا الزاهد قد أثارت الجدل بصورتها في زفاف إسراء العدل، والتي بدت فيها ببطن منتفخ، ما جعل المتابعين يعتقدون أنها حامل.

لكن الفنانة المصرية أكدت أنها ليست حامل، وقالت في تصريحات لوسائل إعلام محلية: (الناس افتكرت أني حامل، عندما شاهدوا صورتي في أحد الأفراح وكان وزني قد زاد 2 كيلو ، فتوقعوا أنني حامل).

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وتابعت هنا ساخرة: (بصراحة عندهم حق ، شايفين بطني كدة، فأكيد هيفتكروني حامل، أنا مش حامل.. أكيد لو حامل؛ مش هخبي، وهقول للناس، وهخليهم يفرحوا).

واشعلت الممثلة المصرية حينها منصات التواصل الاجتماعي، خلال مشاركتها في حفل زفاف ابنة شقيقة المنتج جمال العدل، حيث أطلت وهي ترقص رفقة زميلتيها هنادي مهنا ومايان السيد.

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ونشرت هنا عبر حسابها على “إنستغرام” مجموعة صور وفيديوهات خلال حضورها حفل الزفاف، وأطلت في الحفل بفستان سهرة بترولي لامع مزين بالباييت أو الترتر وجاء بحمالات وياقة مربعة وبذيل شفاف لامع.

وحظي الفيديو الذي نشرته هنا أثناء استعراضها للفستان بردود فعل واسعة بين الجمهور وزملائها في الوسط الفني، وعبروا عن إعجابهم به.

3 سنوات على الخطوبة!

وقبل أيام، احتفلت النجمة هنا الزاهد بمرور ثلاث سنوات على خطوبتها من النجم أحمد فهمي.

ونشرت هنا الزّاهد صورة من حفل الخطوبة الذي عقد عام 2018 بمنزل والدتها مصحوبة بتعليق :”3 سنوات معا رسميا.. معا لسنوات عديدة”، ليرد عليها فهمي عبر التعليقات قائلا :”كل سنة وإنتي أحلي حاجة في العالم”.

زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي

يذكر أن الزاهد احتفلت بزفافها على أحمد فهمي في أحد فنادق القاهرة الكبرى، في سهرة امتدت من مساء 11 سبتمبر 2019 وحتى الساعات الأولى لليوم التالي.

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وشهد الحفل عدداً كبيراً من نجوم الفن والإعلام، وقام بإحياء فقرات حفل الزفاف المطرب المصري محمد حماقي. كما قدم الفنان أكرم حسني أغنية خاصة ضاحكة للعروسين.

تفاصيل حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد

وقامت هنا الزاهد بتصميم قاعة الزفاف على هيئة بلاتو سينما مع الاستعانة بفرقة بانتوميم للمشاركة في الزفة التي جاءت شبيهة بأفلام ديزني.

وجسدت الزاهد في زفافها شخصية الأميرة وأحمد فهمي الفارس، وخرجا من ديكور على هيئة قصر وسط تصفيق الحضور.

وارتدى أحمد فهمي في زفافه بدلتين، الأولى بيضاء في بداية الحفل، والثانية سوداء ظهر بها بداية الحفل.

بينما بدلت هنا الزاهد فستان الزفاف الأبيض وارتدت فستانًا اَخر أكثر بساطة من تصميم سامو هجرس.

وخطف أحمد فهمي الأنظار عندما قدم رقصة مؤثرة مع والدته، ثم قدم رقصة أخرى برفقة شقيقه الفنان كريم فهمي وزوجته ووالده.

كما قدمت الممثلة الزاهد رقصة مماثلة مع والدتها وشقيقتيها على أنغام أغنية “بنتي وحبيبتي” للفنان المصري مدحت صالح انتهت بالدموع.

وبعد حالة التأثر، قامت هنا الزاهد بتقديم رقصة شعبية على أنغام أغنية “العب يلا” لـ اوكا واورتيجا.

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