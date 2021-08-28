موعد ومعلق مباراة يوفنتوس ضد إمبولي في الدوري الإيطالي

يلتقي فريق يوفنتوس المواجهة الأولى الرسمية بعد رحيل هداف السيدة العجوز كريستيانو رونالدو إلى فريق مانشستر يونايتد أمام نظيره إمبولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي على ملعب “أليانز”.

موعد مباراة يوفنتوس وإمبولي

وستقام المباراة بين كلا الفريقين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، البحرين، سوريا، لبنان، الأردن.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، وليبيا، ولكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين فريق يوفنتوس ونظيره إمبولي عبر القناة الرسمية للدوري الإيطالي على موقع اليوتيوب، نظرًا لعدم توصل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إلى اتفاق لامتلاك حقوق البث مباريات منافسات الدوري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا الموسم.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات اللقاء بين المنافسين عبر القناة الرسمية للدوري الإيطالي الناطقة بالعربية عبر قناة موقع اليوتيوب المعلق الرياضي ميشيل سعد.

اقرأ المزيد: موعد مباراة قمة الإثارة بين ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة

تشكيلة فريق يوفنتوس

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، في تشكيلة أساسية أمام منافسه إمبولي، حيث سيكون في حراسة المرمى فويتشيك شتشيسني.

بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: أليكس ساندرو، جورجيو كيلليني، دانيلو لويز دا سيلفا، ليوناردو بونوتشي.

أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: وستون مكيني، رودريغو بيتانكور، ديان كولوسيفسكي، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، كييزا، ألفارو موراتا، باولو ديبالا.

تشكيلة فريق إمبولي

وسيلعب المدرب الإيطالي أليسيو ديونيزي في مواجهة صعبة أمام منافسه يوفنتوس، حيث سيكون في حراسة المرمى غولييلمو فيكاريو.

أما في دفاع الفريق سيأتي في التشكيلة كلاً من: فابيانو باريزي، سيموني رومانيولي، بيتر ستويانوفيتش، بينما في وسط الفريق سيكون كلاً من: نديم بايرامي، صامويل ريتشي، فيليبو باندينيلي.

صورة تجمع المستر اندرياتزولي بالوافد الجديد بينامونتي بتدريبات الفريق اليوم #ForzaEmpoli 🔵⚪⚽️ @EmpoliCalcio pic.twitter.com/XbTiPKqSXv — إمبولي | Empoli (@Empoli_Arab) August 25, 2021

وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، ليوناردو مانكوسو، أندريا بينامونتي، باتريك كوتروني.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق يوفنتوس في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد نقطة وحيدة، بينما يأتي منافسه إمبولي في المركز السادس عشر من الترتيب دون إحراز أي من النقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك