محمد بن راشد يصف أمير قطر بـ “الشقيق والصديق” في تطور لافت للعلاقة مع الدوحة

وصف حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، خلال لقاء جمعهما على هامش مشاركتهما في مؤتمر بغداد لقادة دول الجوار بـ (الشقيق والصديق)، وذلك في أول تصريح منذ الحصار الذي شاركت فيه الإمارات إلى جانب السعودية والبحرين ومصر على الجارة قطر.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: ” أثناء لقائي مع أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله”.

أثناء لقائي مع أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله ..

الأمير تميم شقيق وصديق.. والشعب القطري قرابة وصهر .. والمصير الخليجي واحد .. كان وسيبقى …

حفظ الله شعوبنا وأدام أمنها واستقرارها ورخاءها .. pic.twitter.com/XBqPXvp1A5 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 28, 2021

محمد بن راشد: أمير قطر شقيق وصديق

وأضاف بن راشد قائلا: “الأمير تميم شقيق وصديق.. والشعب القطري قرابة وصهر.. والمصير الخليجي واحد.. كان وسيبقى حفظ الله شعوبنا وأدام أمنها واستقرارها ورخاءها”.

ونشر الشيخ محمد بن راشد صورا من اللقاء الذي جمعه بأمير قطر والذي يأتي بعد يومين من زيارة لمستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة القطرية الدوحة، التقى خلالها أمير قطر.

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وكانت قد شهدت العلاقات الإماراتية-القطرية تطورا خلال الأشهر القليلة الماضية بعد التوقيع على “بيان العُلا” في القمة الخليجية التي أُقيمت في السعودية مطلع العام الجاري.

واستطاعت قطر الصمود والتقدم خلال سنوات الحصار الثلاث رغم مراهنة الدول المشاركة في الحصار والمقاطعة عن انهيار الدولة الخليجية التي اربكت حسابات الجميع.

تفاعل مع تغريدة محمد بن راشد

وقال انيس منصور رئيس مركز هنا عدن للدراسات معلقاً على ما قاله حاكم دبي محمد بن راشد (بن راشد يقول الأمير تميم شقيق وصديق والشعب القطري قرابة وصهر والمصير الخليجي واحد!)، مضيفاً ” كل هذا الخطاب بعد حصار ٣سنوات وشيطنة قطر كدولة شر وارهاب لم تسلم حتى الاعراض من سفاهة وانحطاط ابوظبي”.

محمد بن راشد: يلتقي صاحب السمو الشيخ #تميم_بن_حمد آل ثاني أمير دولة قطر 🇶🇦

بن راشد يقول الأمير تميم شقيق وصديق والشعب القطري قرابة وصهر والمصير الخليجي واحد!؟؟؟؟ كل هذا الخطاب بعد حصار ٣سنوات وشيطنة قطر كدولة شر وارهاب لم تسلم حتى الاعراض من سفاهة وانحطاط ابوظبي pic.twitter.com/7iAKDwW1gH — انيس منصور – Anes Mansoor (@anesmansory) August 28, 2021

كما علق هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي على التطور الجديد في العلاقة مع قطر قائلاً :” حفظ الله شعوبنا وأدام أمنها واستقرارها ورخاءها “.

محمد بن راشد: أثناء لقائي مع أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله.. الأمير تميم شقيق وصديق.. والشعب القطري قرابة وصهر.. والمصير الخليجي واحد.. كان وسيبقى.. حفظ الله شعوبنا وأدام أمنها واستقرارها ورخاءها.

🇦🇪🇶🇦 pic.twitter.com/Olhhjx87jb — هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي (@HaithamAlQasimi) August 28, 2021

وكذلك تفاعل الاعلامي جمال سلطان قائلاً :” عندما كنا نقول لهم ذلك كانوا يشتموننا ويتهموننا ، نسأل الله أن يصلح أحوالهم لخير العرب والمسلمين والإنسانية “.

لقاء بين أمير #قطر الشيخ تميم بن حمد ، ورئيس وزراء #الامارات الشيخ محمد بن راشد ، وبن راشد يغرد : الأمير تميم شقيق وصديق ، والشعب القطري قرابة وصهر ، والمصير الخليجي واحد ـ عندما كنا نقول لهم ذلك كانوا يشتموننا ويتهموننا ، نسأل الله أن يصلح أحوالهم لخير العرب والمسلمين والإنسانية pic.twitter.com/CKYjAERStc — جمال سلطان (@GamalSultan1) August 28, 2021

طحنون بن زايد في الدوحة

وكان مستشار الأمن القومي في الإمارات طحنون بن زايد، قد التقى الأمير تميم بن حمد الخميس في الدوحة لأول مرة منذ الحصار الذي فرض على قطر مروراً بانتهاء الأزمة الخليجية نهاية العام الماضي.

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هذا وبحث الجانبان، في الدوحة، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، كما تم استعراض التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية التي تخدم عملية التنمية والتقدم وتحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وجرى خلال اللقاء أيضا تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما نقل طحنون إلى أمير قطر، تحيات رئيس الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، وولي عهد أبوظبي، وتمنياتهم لقطر وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

وجدير بالذكر أنه منذ إعلان المصالحة الخليجية في قمة العلا السعودية، بيناير الماضي، لم تشهد العلاقات بين أبوظبي والدوحة تسارعا في التقارب، على غرار ما حدث بين السعودية وقطر، وبين الدوحة والقاهرة.

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ويعتبر “طحنون هو المسؤول الأول في الإمارات فيما يتعلق بالاستخبارات الوطنية وقضايا السياسة الخارجية الحساسة والمعاملات التجارية الغامضة في البلاد.

وهو أيضا الأخ غير الشقيق لرئيس الدولة الشيخ “خليفة بن زايد”، والأخ الشقيق لولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”.

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