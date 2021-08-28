ريال مدريد يتصدر الليغا مؤقتا بعد تحقيق الفوز الصعب على ريال بتيس ( فيديو)

تصدر فريق ريال مدريد الإسباني ” الميرنغي” صدارة قائمة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تحقيقه الفوز على مضيفه ريال بتيس بهدف نظيف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة الدوري الإسباني الممتاز.

ريال مدريد وهدف تحقيق الفوز

وسجل فريق ريال مدريد الهدف الوحيد في الدقيقة ال61 عن طريق لاعب الظهير الأيمن داني كارفخال سجله اللاعب بقوة على يمين حارس شباك مرمى المستضيف ريال بتيس، بعد عرضية جميلة من المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وحاول فريق ريال بتيس حتى الدقيقة الأخيرة من اللقاء من ممارسة الضغط على لاعبي ريال مدريد، من أجل تسديد هدف تقليص الفارق والتعادل، إلا أنه فشل في ذلك وسط بسالة دفاع الفريق الملكي الذي قدم الأداء الجيد في المباراة، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بهدف نظيف دون رد.

تشكيلة فريق ريال مدريد

ودخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي في تشكيلة أساسية في مواجهة نظيره ريال بتيس، حيث تواجد في حراسة المرمى البلجيكي تيبوا كورتوا.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، ناتشو، داني كارباخال، أما في خط الوسط آتى في التشكيلة كلاً من: لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، جاريث بيل.

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تشكيلة فريق ريال بيتيس

ولعب المدرب الإيطالي مانويل بيليجريني في تشكيلة أساسية أمام منافسه ريال مدريد، فقد كان في حراسة المرمى روي سيلفا.

أما في دفاع الفريق آتى في التشكيلة كلاً من: خوان ميراندا، فيكتور رويز، إدجار جونزاليس، مارتن مونتويا.

بينما في وسط الفريق جاء كلاً من: سيرخيو كاناليس، أندرياس جوادرادو، وفي هجوم الفريق لعب كلاً من: خوانمي، نبيل فقير، رودري، بورخا ايجليسياس.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وتربع فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني “الليغا” بشكل مؤقت برصيد 7 نقاط، بينما جاء الفريق المنافس ريال بتيس الذي تعرض للخسارة الأولى لها وعلى ملعبها منذ بداية الدوري الممتاز في المركز الرابع عشر برصيد نقطتين.

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