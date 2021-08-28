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ريال مدريد والرسالة التحذيرية لباريس سان جيرمان

ريال مدريد والرسالة التحذيرية الأخيرة إلى باريس سان جيرمان بشأن صفقة مبابي

في كتب وطن

كشفت صحيفة فرنسية أن إدارة ريال مدريد الإسباني قد أبلغ باريس سان جيرمان الفرنسي أنه في حال لم يصلا إلى اتفاق مع نهاية يوم الأحد القادم، بشأن التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي فإنه سيتخلى بشكل نهائي عن إبرام تلك الصفقة خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية الذي أوشك على النفاذ.

ريال مدريد والرسالة إلى باريس سان جيرمان

وقالت الصحيفة الفرنسية “لو باريزيان” ، بأن ريال مدريد أرسل رسالته الأخيرة إلى باريس سان جيرمان للتعاقد مع كليان مبابي، قائلة: ” نهاية هذا الأسبوع أو أبدا!”، هذا هو تحذير الذي وجهه إدارة الفريق الملكي الإسباني إلى النادي الباريسي.

وأردفت، ” ريال مدريد يعتقد أن الوقت قد حان للتحرك، لأنه بحلول يوم الاثنين المقبل والتوقف الدولي من أجل إفساح المجال أمام المنتخبات لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لمونديال قطر، حيث سيكون من المستحيل استكمال عملية المفاوضات مع مبابي”.

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ومن المتوقع أن يضم النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان، استعدادًا لخوض منافسات تصفيات كأس العالم أمام البوسنة وأوكرانيا وفنلندا، حيث سيكون من الصعب في تلك الظروف إبرام صفقة مع الأخير وكذلك خضوعه للفحص الطبي.

باريس سان جيرمان ورفض عرض ريال مدريد

وأفادت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية في وقت سابق، بأن ريال مدريد رفع قيمة عرضه من أجل التعاقد مع مهاجم فريق باريس سان جيرمان إلى 170 مليون يورو، بعد رفض العرض الأول مقابل160 مليون يورو.

وأشارت تقارير صحفية، بأن النجم الفرنسي مبابي يريد ارتداء القميص رقم 5 في فريق ريال مدريد الإسباني، في حال استكمال صفقة الانتقال إلى النادي الملكي الإسباني، في إطار المفاوضات بشكل جاد مع فريق باريس سان جيرمان من أجل التوصل إلى اتفاق للانتقال مبابي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المدير الرياضي في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ” ليوناردو” في تصريح صحفي له يوم الأربعاء الماضي، ” النادي رفض عرضًا من ريال مدريد لضم المهاجم كيليان مبابي هذا الصيف لأنه غير مناسب”.

وأردف البرازيلي ليوناردو، ” مبابي يود الرحيل عن صفوف فريق باريس سان جيرمان، لكن لن يوافق النادي الفرنسي على رحيل اللاعب سوى بشروطه”.

وينتهي عقد النجم الفرنسي كيليان مبابي مع فريق باريس سان جيرمان في شهر يونيو/ حزيران المقبل، مع رفض اللاعب حتى الآن فكرة تجديد عقده ورغبته في الرحيل عن الفريق الباريسي.

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