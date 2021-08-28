ريال مدريد والرسالة التحذيرية الأخيرة إلى باريس سان جيرمان بشأن صفقة مبابي

كشفت صحيفة فرنسية أن إدارة ريال مدريد الإسباني قد أبلغ باريس سان جيرمان الفرنسي أنه في حال لم يصلا إلى اتفاق مع نهاية يوم الأحد القادم، بشأن التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي فإنه سيتخلى بشكل نهائي عن إبرام تلك الصفقة خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية الذي أوشك على النفاذ.

ريال مدريد والرسالة إلى باريس سان جيرمان

وقالت الصحيفة الفرنسية “لو باريزيان” ، بأن ريال مدريد أرسل رسالته الأخيرة إلى باريس سان جيرمان للتعاقد مع كليان مبابي، قائلة: ” نهاية هذا الأسبوع أو أبدا!”، هذا هو تحذير الذي وجهه إدارة الفريق الملكي الإسباني إلى النادي الباريسي.

🚨| Pochettino: "Mbappé didn't tell me he wants to leave. No." #rmalive — Madrid Zone (@theMadridZone) August 28, 2021

وأردفت، ” ريال مدريد يعتقد أن الوقت قد حان للتحرك، لأنه بحلول يوم الاثنين المقبل والتوقف الدولي من أجل إفساح المجال أمام المنتخبات لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لمونديال قطر، حيث سيكون من المستحيل استكمال عملية المفاوضات مع مبابي”.

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ومن المتوقع أن يضم النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان، استعدادًا لخوض منافسات تصفيات كأس العالم أمام البوسنة وأوكرانيا وفنلندا، حيث سيكون من الصعب في تلك الظروف إبرام صفقة مع الأخير وكذلك خضوعه للفحص الطبي.

Real Madrid may wait until the January transfer window to make another approach for Kylian Mbappe, despite positive talks with Paris Saint-Germain over a move for the forward. — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 27, 2021

باريس سان جيرمان ورفض عرض ريال مدريد

وأفادت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية في وقت سابق، بأن ريال مدريد رفع قيمة عرضه من أجل التعاقد مع مهاجم فريق باريس سان جيرمان إلى 170 مليون يورو، بعد رفض العرض الأول مقابل160 مليون يورو.

وأشارت تقارير صحفية، بأن النجم الفرنسي مبابي يريد ارتداء القميص رقم 5 في فريق ريال مدريد الإسباني، في حال استكمال صفقة الانتقال إلى النادي الملكي الإسباني، في إطار المفاوضات بشكل جاد مع فريق باريس سان جيرمان من أجل التوصل إلى اتفاق للانتقال مبابي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

RMC 🇫🇷 | لم يتبق أمام كيليان مبابي سوى أيام قليلة للوصول إلى مدريد. باريس سان جيرمان تلقوا عرض ريال مدريد الثاني مساء الخميس، والصحافة الإسبانية مقتنعة الآن أن النادي الباريسي سيقبل هذا العرض، وأن إضفاء الطابع الرسمي على الصفقة هو مسألة ساعات فقط. pic.twitter.com/kGZrXWzTHu — RM4Arab (@RM4Arab_Videos) August 27, 2021

وقال المدير الرياضي في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ” ليوناردو” في تصريح صحفي له يوم الأربعاء الماضي، ” النادي رفض عرضًا من ريال مدريد لضم المهاجم كيليان مبابي هذا الصيف لأنه غير مناسب”.

وأردف البرازيلي ليوناردو، ” مبابي يود الرحيل عن صفوف فريق باريس سان جيرمان، لكن لن يوافق النادي الفرنسي على رحيل اللاعب سوى بشروطه”.

وينتهي عقد النجم الفرنسي كيليان مبابي مع فريق باريس سان جيرمان في شهر يونيو/ حزيران المقبل، مع رفض اللاعب حتى الآن فكرة تجديد عقده ورغبته في الرحيل عن الفريق الباريسي.

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