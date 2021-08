ريال مدريد والرسالة التحذيرية الأخيرة إلى باريس سان جيرمان بشأن صفقة مبابي

كشفت صحيفة فرنسية أن إدارة ريال مدريد الإسباني قد أبلغ باريس سان جيرمان الفرنسي أنه في حال لم يصلا إلى اتفاق مع نهاية يوم الأحد القادم، بشأن التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي فإنه سيتخلى بشكل نهائي عن إبرام تلك الصفقة خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية الذي أوشك على النفاذ.

وقالت الصحيفة الفرنسية “لو باريزيان” ، بأن ريال مدريد أرسل رسالته الأخيرة إلى باريس سان جيرمان للتعاقد مع كليان مبابي، قائلة: ” نهاية هذا الأسبوع أو أبدا!”، هذا هو تحذير الذي وجهه إدارة الفريق الملكي الإسباني إلى النادي الباريسي.

🚨| Pochettino: "Mbappé didn't tell me he wants to leave. No." #rmalive

وأردفت، ” ريال مدريد يعتقد أن الوقت قد حان للتحرك، لأنه بحلول يوم الاثنين المقبل والتوقف الدولي من أجل إفساح المجال أمام المنتخبات لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لمونديال قطر، حيث سيكون من المستحيل استكمال عملية المفاوضات مع مبابي”.

ومن المتوقع أن يضم النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان، استعدادًا لخوض منافسات تصفيات كأس العالم أمام البوسنة وأوكرانيا وفنلندا، حيث سيكون من الصعب في تلك الظروف إبرام صفقة مع الأخير وكذلك خضوعه للفحص الطبي.

Real Madrid may wait until the January transfer window to make another approach for Kylian Mbappe, despite positive talks with Paris Saint-Germain over a move for the forward.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 27, 2021