أمام حشد ضخم .. روبي بفستان “كشف أكثر مما ستر” ورقص جريء في آخر حفلاتها!

بفستانٍ قصير “كشف أكثر مما ستر” -وفق وصف متابعين-، أحيت الفنانة المصرية روبي حفلاً فنياً ضخماً في المسرح الروماني بالساحل الشمالي .

وأطلت روبي بفستان قصير وضيّق، كشف مفاتنها، وقدّمت وصلات غنائية مرفقةً برقصاتٍ جريئة على المسرح أمام الجمهور الذي تفاعل معها بطريقة لافتة، خاصةً خلال غنائها أحدث اغنياتها.

روبي تعيش حالة من النشاط الفني

ومنذ أن طرحت روبي أغنية “لازقة خفاش” للمرّة الأولى في 24‏/08‏/2021 على قناتها الرسمية في يوتيوب، حصدت الأغنية حتّى الآن 454,656 مشاهدة، بعد نجاح أخر أغنياتها “أمك وأبوك”.

وحصدت اغنية روبي – أمك و أبوك – حتى الآن عبر يويتوب على أكثر من مليون و700 ألف مشاهدة منذ طرحها لأول مرّة في 02‏/08‏/2021.

روبي لم تتحمل الحذاء!

وقبل أيام، أثارت روبي جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصرفها الغريب على المسرح في أحدث حفلاتها الغنائية في الساحل الشمالي، حيث قامت روبي، بحسب ما ظهر بالفيديوهات المتداولة بخلع حذائها عالي الكعب، والغناء والرقص حافية القدمين، لتتحرك بحرية أكبر وترقص بسهولة.

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وأثار تصرفها جدلاً بين الجمهور، ما بين من رأى أن تصرفها عفوياً ولم تخطئ وآخرون هاجموها باعتبار أنه تصرف مبتذل ويسيء للحاضرين.

وارتدت الفنانة بالحفل بفستان أبيض ناعم، وربطت شعرها من الأمام وتركته ينسدل على كتفها من الخلف.

وقدمت الفنانة في الحفلة مجموعة من أشهر أغانيها، مثل أغنية (ليه بيدراي كده)، و(مشيت ورا إحساسي) بتوزيع جديد ومختلف.

رقص روبي وجوهرة

في سياق قريب، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من حفل الفنانة المصرية رُوبي، في الساحل الشمالي، يوثق لحظة أدائها وصلة رقص برفقة الراقصة جوهرة.

وظهرت الفنانة بالفيديو الذي تابعته (وطن)، وهي تشارك جوهرة التي فاجأتها بالصعود على المسرح، بالرقص على أنغام أغنية (قلبي بلاستيك).

وتعرضت الفنانة للهجوم من قبل بعض المتابعين الذين قالوا إنها لا تملك صوتاً طربياً جميلاً، وإن الرقص مع جوهرة هو ما يليق بها.

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وجاء في التعليقات: (معرفش رُوبي ده بتفكرني بهيفا ومفيش صوت عدل اصلا وبيمشوا حالهم بالرقاصات ع هو ده المطلوب ).

ووافقه آخر الرأي وكتب: (يعني لا صوت ولا شكل أستغفر الله بس).

وكتب آخر: (هو الساحل قلب كباريه ولا اية كل يوم حفلات ورقص في إيه هناك). وعلقت متابعة: (الواحد مبقاش بيفرق بين الراقصات والمغنيات).

بينما تساءل آخرون عن قضية الراقصة جوهرة والتي هربت بسببها، فكتب متابع: (هي مش جوهره كان عليها حكم وهربت؟).

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