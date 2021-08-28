رهف القنون تشرب الخمر بلا تردد مع صديقها في ملهى ليلي وتتجاهل نسب ابنتها!

لا تزال السعودية رهف القنون، تتجاهل ما قاله عشيقها الكونغولي لوفولو راندي، والذي كشف مؤخراً أن ابنتهما ريتا ليست من صلبه، وتثبت كلامه بتصرفاتها التي تثير الغضب، والتي كان أحدثها شرب الخمر في ملهى ليلي.

رقص وخمور

حيث ظهرت رهف القنون بفيديو نشرته عبر حسابها على (سناب شات)، وهي في سهرة مع أصدقائها في ملهى ليلي، وترقص على أنغام الموسيقى الصاخبة، قبل أن يقوم صديقها بإعطائها كوباً من الخمر، لتتناوله فوراً دون تردد.

وهو ما فجر موجة غضب ضدها من المتابعين الذين أكدوا أن تصرفاتها، إثبات عملي لما اتهمها به لوفولو راندي، من كونها تُهمل ابنتها وتتركها في رعايته لتقضي وقتها في الملاهي الليلية.

وقبل أيام فقط، نشرت رهف قنون صورة جديدة لها عبر خاصية الستوري على (انستجرام)، وهي برفقة صديقاتها، بفساتين ضيقة وشبه عارية.

وفسر الناشطون الأمر بأنه رد غير مباشر على اتهامات لوفولو راندي، ورجحوا صدق كلامه أيضاً، خاصة بعد هذا المشهد.

وقال لوفولو راندي قبل أسبوع إنه أجرى فحص الحمض النووي DNA والذي أظهر له أن ابنتهما ريتا، ليست من صلبه.

وتابع لوفولو برسائل عبر خاصية (الستوري) على (انستجرام): (دائمًا ما كنت أرغب في الخضوع لهذا الفحص، غير أن حبي الكبير لابنته جعلتني خائفًا من خسارتها).

اقرأ أيضاً: رهف القنون تصدم المتابعين بصورتها قبل هروبها من الكويت

وأشار صديق رهف القنون إلى أن الأخيرة كررت أكثر من مرة أنها لا تريد الطفلة، وهو ما فهمه حاليًا بعد الخضوع لتحليل البصمة الجينية.

(فكرت بالانتحار)

وأضاف: (رهف كانت على علم بأنني سأكتشف أن ريتا ليست ابنتي، حال إجراء الفحص، وبالتالي سأتكرها، وكانت لا تريدني أن أجري الفحص).

وكشف راندي أن رهف أرادت رعاية الابنة، بينما تعيش هي حياتها وسهراتها كما اعتادت، وذلك بعد انتهاء العلاقة بينهما.

وأردف صديق رهف: (كان لدي فضول كبير لإجراء الفحص وفعلت ذلك، ووجدت أن ريتا ليست ابنتي، وأرسلت لرهف وأبلغتها بالفحص فقالت إنها سعيدة بأنني لست والد ابنتها، وإن ريتا ستكون بحال أفضل مع شخص آخر غيري).

وحول شعوره بعد هذه الحقيقة، قال راندي: (بعدما اكتشفت أن ريتا ليست ابنتي، شعرت بالحزن كثيراً، حتى أنني فكرت في إيذاء نفسي، أو ربما إنهاء حياتي).

وتابع: (ولكن أي شيء أفعله الآن سيؤثر على حياة ابنتي، وأعلم أنني الشخص الوحيد الذي تحتاجه الآن، يجب أن أبقى قوياً لأجلها).

رهف القنون لم تتزوج أبداً

وأشار راندي إلى أن الطفلة الآن مع والدتها رهف، مضيفاً: (أنا والمحامي نحاول أن نرى ما يمكننا فعله لنحصل على حضانة ريتا).

أما المفاجأة الثانية التي فجرها راندي، هي أنه ليس زوج رهف القنون، حيث كتب: (أنا لم أتزوجها من قبل، أعرف أن الكثير منكم يعتقد أننا تزوجنا، لا أبدا، لم أقم بخطبتها أبدا، ولم تكن زوجتي أبداً).

بكيني أحمر!

وتجاوزت رهف مؤخراً جميع الخطوط الحمراء وظهرت بإطلالات شبه عارية صدمت جمهورها الذي طالب بعدم تداول الصور احتراماً لمشاعر عائلتها.

ونشرت القنون صورة لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي بكيني أحمر، ووقفت بوضعية تستعرض خلالها مفاتنها بطريقة فاضحة وتُخرج لسانها.

اقرأ أيضاً: هند القحطاني تبحث علناً عن عريس يحّبها بجنون من مشاهير العرب بهذه المواصفات! (شاهد)

وأغلقت رهف حينها خاصية التعليقات على (انستجرام)، لكن ذلك لم يمنع الجمهور من تداول الصورة والتعليق عليها.

كما نشرت صورا جديدة لها ظهرت فيها بفستان أخضر مفتوح عند الظهر، واستعرضت وشمها على يدها ومؤخرتها كذلك.

من هي رهف القنون؟

الجدير بالذكر أن القنون فتاة سعودیة من موالید عام 2000، اتهمت عائلتها بمنعھا من الدراسة في الجامعة التي تُرید.

كما حبسھا شقیقھا بمساعدة من والدتھا لشھور وذلك بعدما قصت شعرها بل تعرضت للإیذاء الجسدي والنفسي وكانت قاب قوسین أو أدنى من أن یُفرض علیھا زواج تقلیدي من دون رغبتھا.

وتعرضت الناشطة السعودیة لتھدیدات بالقتل بسبب ارتدادها عن الإسلام؛ ما جعلھا تطلب اللجوء إلى كندا.

وتحصنت رهف بعد هروبها من أسرتها داخل غرفة في فندق بمطار (بانكوك) الدولي لتجنب ترحيل السلطات التايلاندية لها.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك