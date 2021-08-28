(ذنب الراجل في رقبته) .. عمرو أديب يشمت بمحمد رمضان بعد “فضيحة الدكتوراه”

سخر الإعلامي المصري عمرو أديب، من مواطنه الفنان محمد رمضان، وذلك بعد أزمة الدكتوراه التي تعرض لها الأخير في لبنان.

(لا حيكسب ولا يربح)

وبطريقة غير مباشرة، كتب عمرو أديب عبر حسابه الرسمي على (تويتر): (لا حيكسب ولا يربح وهيفضل ذنب الراجل وعيلته في رقبته العمر كله).

وتابع الإعلامي المصري: (ربك مش حيسيبه سنة كاملة لا مسلسل نجح ولا كليب فرقع كله فشل في فشل وكذب في كذب وأي كذبة تتحول لفضيحة كبيرة في ساعات قليلة جدا.. سبحان الذي لا يغفل ولا ينام).

لا حيكسب ولا يربح وحيفضل ذنب الراجل وعيلته فى رقبته العمر كله . ربك مش حيسيبه سنه كامله لا مسلسل نجح ولا كليب فرقع كله فشل فى فشل وكذب فى كذب . واي كذبه تتحول لفضيحه كبيره فى ساعات قليله جدا . سبحان الذي لا يغفل ولا ينام — Amr Adib (@Amradib) August 27, 2021

وكان وزير الثقافة ونقيب محترفي الموسيقى والغناء اللبنانيين، قد أحرجوا محمد رمضان، وردوا على حصوله على الدكتوراه الفخرية ولقب سفير الشباب من لبنان، مكذبين إياه.

وفي وقت سابق، قال رمضان إن وزير الثقافة ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبنانين منحوه “الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي”، فيما منحه المركز الثقافي الألماني في لبنان لقب “سفير الشباب العربي”.

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لكن الشهادات التي نشرها رمضان، مصحوبة بمنشوره، تظهر العكس، فيتضح أن المركز الثقافي الألماني هو الذي منح الممثل المصري، في الخامس من أغسطس الجاري، الدكتوراه الفخرية “التي تمنح لشخصيات مهمة في العالم كتقدير رفيع المتسوى، لما بذلتموه لنشر روح التسامح والعدالة والقيم الإنسانية والثقافية والعلمية”، بحسب نص الشهادة.

سفير الشباب العربي

أما شهادة لقب سفير الشباب العربي التي حصل عليها قبل يوم، بحسب التاريخ الموجود أسفلها، فقد جاءت موقعة بأسماء كل من وزير الثقافة عباس مرتضى، ونقيب ممثلي المسرح والسينما والإذاعة عبد الرحمن الشامي، ونقيب محترفي الموسيقى والغناء فريد بو سعيد.

من جانبه وفي تكذيب لـ”نمبر وان” أوضح وزير الثقافة اللبناني، عباس مرتضى، لموقع “الحرة”، أن النسخة الجديدة من مهرجان أفضل هي التي منحت هذا اللقب لرمضان، مؤكدا أنه لم يحضر هذا التكريم.

وأضاف “هذا المهرجان كان برعاية وزرارة الثقافة وبحضور ممثل عني، ليس أكثر”.

وكان رمضان نشر مجموعة من الصورة الشخصية خلال حصوله على هذا التكريم.

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نقيب الفنانين اللبناني: عار عن الصحة

ورغم توقيعه أسفل الشهادة، نفى نقيب نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، فريد بو سعيد، في حديث لموقع “الحرة”، منح أي لقب أو شهادة دكتوراه فخرية لرمضان.

وقال بو سعيد: “أنا حضرت مهرجان أفضل شخصيا، ولكن لم يصدر عن نقابتنا أي من هذه الشهادات”.

كما نفى أمين سر نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، نقولا نخلة، في حديث لموقع “الحرة”، منح النقابة لقب “سفير الشباب العربي” لرمضان، قائلا: “هذا الخبر عار عن الصحة”.

وشدد نخلة على أن النقابة “لا تمنح دكتوراه فخرية، وإنما بطاقة فخرية أو عضوية شرف للأشخاص الداعمين للنقابة أو حتى لبعض العاملين في المجال الفني الذين لا يمكنهم الانتساب إلى النقابة”.

حكم قضائي لصالح رمضان

الجدير بالذكر أن محكمة مصرية أصدرت في بداية الشهر الجاري حكما لصالح محمد رمضان، ضد عمرو أديب، في القضية التي رفعها الفنان ضد أديب بتهمة القذف والسب.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد، قرارا بتغريم عمرو أديب مبلغ 10 آلاف جنيه.

كما رفضت الدعوى المدنية المقابلة، وكلفته بدفع 50 جنيه أتعاب محاماة.

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بداية الأزمة كانت عندما اتهم محمد رمضان عمرو أديب في دعواه القضائية بسبه وقذفه إثر هجوم الأخير عليه في حلقة سابقة من برنامجه التلفزيوني “الحكاية”، المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”.

والتي انتقده فيها بسبب فيديو “النقود” الشهير الذي نشره الممثل بعد الحكم عليه في قضية الطيار الراحل، أشرف أبو اليسر.

تعويض 100 ألف جنيه

وطالب محامي محمد رمضان بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وذكرت صحيفة “الدعوى القضائية” أن “المعلن إليه الأول الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل، فأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا إعلاميا وشهرة زائفة، وقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب، وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية”.

يشار إلى أن عمرو أديب أعلن هو الآخر عن قيامه برفع دعوى قضائية ضد محمد رمضان، بسبب رده عليه عقب انتقاده له بسبب فيديو “الأموال” الملقاة في حمام السباحة.

وأثار رد رمضان الساخر من أديب استفزاز الأخير، والذي قام فيه الممثل باقتباس مشهد من مسلسله الشهير “الأسطورة”، وأدخل عليه صوت عمرو أديب وهو يقول: “يا محمد اللي نحسبه موسى طلع فرعون” ليرد عليه رمضان: “بس يا بابا”.

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