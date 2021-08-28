جورجينا تقصف جبهة أنشيلوتي بتعليق مثير للضحك بعد انتقال رونالدو إلى اليونايتد (صور)

علقت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز 27 عامًا، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد انتقال صاروخ ماديرا إلى مانشستر يونايتد، ترد فيه على مدرب فريق ريال مدريد الحالي الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد رفض الأخير عودة اللاعب إلى الفريق الملكي.

جورجينا والرد على أنشيلوتي

وتفاعلت صديقة رونالدو “جورجينا” على تأكيد خبر انتقال صديقها بشكل رسمي إلى ناديه الأسبق مانشستر يونايتد الإنجليزي، من خلال استغلالها الفرصة في الرد على المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي رفض عودة الدون إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

جورجينا رودريغيز (صديقة كريستيانو رونالدو) بعد إعلان انتقاله لليونايتد: آمل ألّا يخرج أنشيلوتي وينفي ذلك أيضًا. pic.twitter.com/kkJJhTN3ay — RM4Arab (@RM4Arab_Videos) August 27, 2021

قائلة: ” آمل ألا يخرج أنشيلوتي لينفي ذلك أيضًا”، مرفقة ذلك برموز ساخرة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام”، في محاولة أخرى للرد على المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد تغريده الشهيرة بشأن رونالدو التي نشرها الأسبوع الماضي.

تغريده أنشيلوتي

وقد انتشرت شائعات خلال الأيام الماضية عن قرب عودة الدون البرتغالي “كريستانو رونالدو” إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، بطلب من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي خلال الميركاتو الصيفي.

أنشيلوتي: "عودة كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد؟ أمر جيد، فهو قد عاد لنادٍ أحبَّه كثيرًا وبالنسبة لليونايتد فهو صفقة رائعة، ولديه علاقة رائعة مع ريال مدريد، أتمنى له الأفضل".#SyrianMadridistas pic.twitter.com/NFEmG7PNev — Syrian Madridistas (@Syriamadridista) August 27, 2021

لكن لم يمضي ساعات على تلك الشائعات عبر وسائل الإعلام الإسبانية، ليخرج المدرب الإيطالي أنشيلوتي وينفي ذلك بتغريده له عبر حسابه على منصة ” تويتر”، قائلاً: ” مع إحترامي وحبي لأسطورة ريال مدريد كريستيانو رونالدو، لكنني لا أفكر في التوقيع معه”.

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وهو المنشور الذي تفاعلت معه صديقة رونالدو عارضة الأزياء الإسبانية “جورجينا” على صفحة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي برموز ساخرة ومضكة.

Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante. #HalaMadrid — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) August 17, 2021

وقال المدرب أنشيلوتي عقب انتقال رونالدو إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجيلزي، قائلاً: “عودة كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد؟ أمر جيد، فهو قد عاد لنادٍ أحبَّه كثيرًا وبالنسبة لليونايتد فهو صفقة رائعة، ولديه علاقة رائعة مع ريال مدريد، أتمنى له الأفضل”.

مانشستر يوناتيد والتعاقد مع رونالدو

وأعلن فريق مانشستر يونايتد تعاقده مع النجم البرتغالي كريستانو رونالدو في تغريده له عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر، “أهلاً بك في منزلك”، وقد أرفق نادي الشياطين الحمر صورة للدون وهو يرتدي قميص اليونايتد.

الوجهة واحدة في مانشستر ✅ مرحبًا بك من جديد في #يونايتد ❤ — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) August 27, 2021

ولم يصفح النادي الإنجليزي أي تفاصيل عن صفقة تعاقده مع صاروخ ماديرا، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية القادم من نادي يوفنتوس الإيطالي.

جورجينا و رونالدو

والتقطت جورجينا بصديقها الذي قلب حياتها إلى عالم الشهرة في عام 2016، حيث كانت تعمل آنذاك كمساعدة مبيعات في متجر “غوتشي” المتخصص في بيع السلع الجليدية والأزياء المشهورة كعلامة تجارية إيطالية على مستوى العالم، لتنتقل بعدها للعيش مع الدون رونالدو.

OFFICIAL: CRISTIANO RONALDO RETURNS TO MANCHESTER UNITED pic.twitter.com/ULnUfEcVay — B/R Football (@brfootball) August 27, 2021

وفي عام 2017 أنجبت جورجينا من رونالدو طفلة أسمتها ” ألانا مارتينا” بعد خمسة أشهر على ولادة توأم له أم بديلة وهما إيفا وماثيو.

وقد تحدثت العديد من الصحف الإسبانية في عام 2018 عن زواج رونالدو بصديقته الإسبانية ذو الأصول الأرجنتينية “جورجينا رودريغيز”، فيما لم يؤكد الاثنين عن ارتباطها بشكل رسمي بعد صداقتهما.

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