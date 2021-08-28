الكاظمي سيجمع السيسي وأمير قطر على طاولة واحدة لتقريب وجهات النظر بينهما أكثر

كشفت مصادر عراقية، عن أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يسعى إلى أن يجمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد في اجتماع هامشي خلال مشاركتهما في قمة بغداد لقادة دول الجوار.

وكان أمير قطر والرئيس المصري قد وصلا إلى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في القمة العربية في مشهد يجسد الوحدة العربية التي غابت عن المشهد منذ فترة ليست بسيطة.

ومع مشاركتهما في هذه القمة، فإن توقعات تشير إلى إمكانية أن يلتقيا على هامش المؤتمر، وهو ما تسعى إليه بغداد في هذه القمة لـ”جمع الفرقاء”.

رئيس مجلس وزراء #العراق مصطفى كاظمي يستقبل رئيس جمهورية #مصر العربية عبدالفتاح السيسي لدى وصوله مطار بغداد الدولي .@MAKadhimi @AlsisiOfficial pic.twitter.com/UDQyhA55aP — الحقيقة (@ALHAKEA) August 28, 2021

أمير قطر والسيسي في بغداد

ومن المتوقع حسب المصدر الحكومي العراقي أن ينجح الرئيس العراقي في جمع السيسي والامير تميم في لقاء اخوة بعيداً عن المناكفات التي شهدتها فترة ما قبل المصالحة الخليجية، وذلك لتقريب وجهات النظر بينهما أكثر.

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وأضاف: “من المتوقع جدا وبنسبة كبيرة أن يتحقق لقاء صغير بين السيسي وآل ثاني في بغداد”. وفق روسيا اليوم

وفي الثاني عشر من أبريل الماضي، قالت الرئاسة المصرية، إن “السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من آل ثاني للتهنئة بحلول شهر رمضان”.

حصار قطر

وتوترت العلاقات بين البلدين عام 2017 عندما انضمت مصر للدول التي قاطعت قطر على خلفية الأزمة الخليجية مع السعودية والإمارات.

وكانت وزارة الخارجية المصرية كشفت عن فحوى رسالة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، التي سلمها وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال زيارته الأخيرة للدوحة.

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وأوضحت الخارجية المصرية أن الرسالة تضمنت الإعراب عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، والتطلع لاستمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، اتساقًا مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم ملموس ورغبة في تسوية كافة المسائل العالقة في إطار ما نص عليه “بيان العلا”.

وأكدت الوزارة أن الرسالة حملت دعوة من الرئيس المصري إلى أمير قطر لزيارة القاهرة في أقرب فرصة ممكنة.

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