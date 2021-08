يلعب كرة التنس بأسنانه وقدمه .. المصري حمدتو يخطف الأنظار في الألعاب البارالمبية (فيديو)

خطف الأولمبي المصري إبراهيم حمدتو البالغ من العمر 48 عامًا، المشارك في مسابقة كرة الطائرة بدورة الألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة، أنظار الحاضرين وهو يلعب كرة تنس الطاولة بأسنانه وأقدمه ليصدر بذلك العزيمة والإرادة في مواجهة المستحيل.

ويلعب المصري حمدتو على الرغم من خسارته يديه وهو يشارك في مسابقة كرة الطائرة في دورة الألعاب البارالمبية وهو يمسك المضرب بفمه وأسنانه، إلى جانب القدرة والانسيابية العالية التي يتمتع بها في السيطرة على الكرة دون معاناة في ذلك.

ويعتبر حمدتو أسنانه وفمه هي رأس ماله في القدرة على المنافسة في مسابقة كرة تنس الطاولة التي تعرف بلعبة “البينغ بونغ” في دورة الألعاب البارالمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو 2021.

كان اللاعب الأولمبي المصري حمدتو يعمل في مهنة النجارة في مدينة دمياط شمال مصر، وكان لديه الطموح في فتح ورشة خاصة له للنجارة، وقال المصري حمدتو في تصريح له لوسائل إعلام مصرية، ” إنه لم يتخيل في يوم من الأيام أن يكون في المكان الذي هو فيه الآن”.

Only in the Paralympics.

Ibrahim Hamato inspires everyone around the world.

After losing his arms in an accident, he holds the bat in his mouth and serves with his foot.

Representing #EGY at his second Paralympics

August 25, 2021