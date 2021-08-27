يلعب كرة التنس بأسنانه وقدمه .. المصري حمدتو يخطف الأنظار في الألعاب البارالمبية (فيديو)

خطف الأولمبي المصري إبراهيم حمدتو البالغ من العمر 48 عامًا، المشارك في مسابقة كرة الطائرة بدورة الألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة، أنظار الحاضرين وهو يلعب كرة تنس الطاولة بأسنانه وأقدمه ليصدر بذلك العزيمة والإرادة في مواجهة المستحيل.

المصري حمدتو والألعاب البارالمبية

ويلعب المصري حمدتو على الرغم من خسارته يديه وهو يشارك في مسابقة كرة الطائرة في دورة الألعاب البارالمبية وهو يمسك المضرب بفمه وأسنانه، إلى جانب القدرة والانسيابية العالية التي يتمتع بها في السيطرة على الكرة دون معاناة في ذلك.

ويعتبر حمدتو أسنانه وفمه هي رأس ماله في القدرة على المنافسة في مسابقة كرة تنس الطاولة التي تعرف بلعبة “البينغ بونغ” في دورة الألعاب البارالمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو 2021.

حمدتو وحكايته مع خسارة يديه

كان اللاعب الأولمبي المصري حمدتو يعمل في مهنة النجارة في مدينة دمياط شمال مصر، وكان لديه الطموح في فتح ورشة خاصة له للنجارة، وقال المصري حمدتو في تصريح له لوسائل إعلام مصرية، ” إنه لم يتخيل في يوم من الأيام أن يكون في المكان الذي هو فيه الآن”.

Only in the Paralympics. Ibrahim Hamato inspires everyone around the world.

After losing his arms in an accident, he holds the bat in his mouth and serves with his foot. Representing #EGY at his second Paralympics 👏#ParaTableTennis #Tokyo2020 #Paralympics pic.twitter.com/3qvmXkto5x — Paralympic Games (@Paralympics) August 25, 2021

وأردف، ” لقد بترت يداه في حادث في مدينة دمياط، حيث تعرض للعديد من المضايقات نتيجة فقده لزراعيه، إلا أن أحد الأصدقاء قال لي قم بشيء يمكنك فعله ولا تقترب من الأشياء الأخرى، وكانت تلك الكلمات بمثابة تحدٍ لي في تغير حياتي وتطويرها”.

وأضاف، ” بدأت في التدرب مع نفسي في لعبة البينغ بونغ على الحائط في مركز الشباب في دمياط لمدة عام كامل، وكانت أول مباراة خاضها مع الشخص الذي وجه إليه تلك الكلمات”.

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واشتهر الأولمبي حمدتو بأنه أول لاعب في تاريخ دورة الألعاب البارالمبية يمارس رياضة كرة الطائرة مستخدمًا أسنانه وفمه، ونال اللاعب الميدالية الفضية في بطولة أفريقيا في عام 2013.

الأداء المذهل

ورغم خسارته في مسابقة رياضة كرة الطائرة “البينغ بونغ”، أمام الكوري كاي هونغ بارك بثلاثة أشواط خلال مشاركته في دورة الألعاب البارالمبية بنتائج 6-11، 4-11، 9-11، إلا أنه خطف الأنظار الحاضرين بأدائه المبهر والمذهل في تلك المسابقة.

وأشادت اللجنة البارالمبية في منشور لها عبر حسابها الرسمي على منصة “تويتر”، جاء فيه: ” إبراهيم حمدتو مصدر إلهام للجميع حول العالم، بعد فقد زراعيه في حادث وأصبح يرسل بقدمه ويمسك المضرب ويلعب بفمه”

كما ونشر الحساب الرسمي لبطولة دورة الألعاب البارالمبية “طوكيو 2020″، عدد من التغريدات من أجل دعم المصري حمدتو، قائلة: “يسعدنا مشاهدة إبراهيم حمدتو دائمًا”.

المصري إبراهيم حمدتو يظهر في مقطع ترويجي للعبة تنس الطاولة في دورة الألعاب البارالمبية #طوكيو2020 pic.twitter.com/dAQ1NITGu1 — اليابان بالعربي🇯🇵#طوكيو2020🗼 (@nippon_ar) August 25, 2021

ومن الجدير بالذكر، أن دورة الألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة قد انطلقت في ال24 من شهر أغسطس /آب الماضي في العاصمة طوكيو، وستنتهي في ال5 من شهر سبتمبر المقبل وسط إجراءات مشددة للوقاية من وباء فيروس كورونا.

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