وصلة رقص بدور البراهيم على الطريقة البدوية (شاهد)

نشرت مشهورة “سناب شات”، بدور البراهيم، مقطع فيديو يرصد أدائها وصلة رقص على الطريقة البدوية.

وأظهر الفيديو الذي نشرته “البراهيم” على حسابها في “سناب شات” وهي ترقص وسط فرقة غنائية نسائية تضرب على الدف، فيما كانت تؤدي حركات بدوية وشعبية.

ولم يتضح ما إذا كانت بدور البراهيم ترقص خلال فعالية أو حفل، إلا أنها كانت لا ترتدي العباءة أو الطرحة قبل وصول الفرقة الغنائية الشعبية.

ما علاقة هند القحطاني بفيديو بدور البراهيم

تسبب فيديو نشرته هند القحطاني تضمن فزورة عن الحجاب، بعد خلع بدور البراهيم له في اشتعال أزمة بين البراهيم والقحطاني ردت عليها الأولى في أحد مقاطع الفيديو قائلة: “على بالك إي أقول عنك عيب، جمال وأخلاق وقوام متعوب عليه، خليني أدعي ربي إنه يجوزني إنه يحجبني، إنه ما ياخد روحي وهو غضبان علي، الدعاء مفتوح ياختي، ما تتشمتين فيا في الصورة عند متابعينك، ليه! أنا بنت بلدك”.

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وتعمدت بدور البراهيم بعد هذه الأزمة بانتقاد تصرفات هند القحطاني دائماً، والسخرية منها، وهو ما عرض البراهيم لانتقادات خاصة وأنها تقوم بنفس أفعال القحطاني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات التي تنشرها، وبعد نشر مقطع الفيديو الأخير تعرضت بدور البراهيم لهجوم واسع من قبل المتابعين اللذين ذكروها بحديثها عن هند القحطاني، وجاء في التعليقات: “أكتر شخص انتقد وسب ناس بسبب أفعالهم، والموضوع كله ما تجاوز المتاجرة بالأخلاق والدين لكن في الحقيقة أنت ألعن منهم في كل شي، أقلهم كل واحدة بتتصرف وما بتتحدث عن حياة غيرها، إنما أنت بتفعلي نفس أفعالهم ومصرة تدعي المثالية والأخلاق، شيء يلاع الكبد حقيقي”.

بدور البراهيم تتعرض لهجوم واسع بسبب رقصها في مقطع فيديو جديد© layalina بدور البراهيم تتعرض لهجوم واسع بسبب رقصها في مقطع فيديو جديد

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وجاء في التعليقات: “من عاب ابتلى عيبت ع هند القحطاني وابتلاها الله.. انتبهووووو تعيبون عليها هي وغيرها فيبتليكم الله رددو ((الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم به و فضلنا على كثير من خلقه تفضيلا”، “رغم كل اللي بتفعليه ما في مرة ظهرت هند القحطاني وجابت سيرتك، الحين أنت بتفعلي كل اللي كنت بتنتقديه فيها”، “سبحان الله من جد ‏والله كل يوم أتاكد ان جملة “كُل من عاب ابتلي” ذي اكثر جملة صح فالدنيا”، “يامثبت القلوب ثبت قلبي على دينك يارب الي اشوفه يوجع القلب كيف عابت وابتليت الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم”. وفق ما نشر موقع ليالينا.

كما سخرت بعض التعليقات من بدور البراهيم بسبب حديثها الأخير عن الأخلاق، حيث ظهرت الفاشنيستا السعودية في مقطع فيديو ردت فيه على منتقدي ظهورها في مقطع الفيديو المسرب وهي ترقص قائلة: “أهم شي في الإنسان الأخلاق، الإنسان بلا أخلاق أو مبادئ ولا شيء”، لتأتي بعض التعليقات متضمنة كلمات ساخرة منها: “اللهم لا شماته تقول موب مهم الشكل الشكل بياكله الدود اهم شي الاخلاق”.

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