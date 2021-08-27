الحل في الوجبة.. هكذا رد القطريون على زيارة طحنون بن زايد للدوحة

أطلق مغردون قطريون، هاشتاجا حمل وسم (الحل في الوجبة) عقب لقاء مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، بالأمير تميم بن حمد، في الدوحة وذلك احتفاء من القطريين بأميرهم الشاب التي اتضح صحة رؤيته وحرصه على مكانة وهيبة دولته.

وعبر الوسم الذي تصدر الترند القطري أشار المغردين إلى تفوق السياسة القطرية في عرض قضيتها العادلة والدفاع عنها، ما تسبب في إنهاء الحصار الجائر ضد قطر والمصالحة التي تمت بقمة العلا.

أنا أشهد ان الضيــغـمـية

عزت الدار بـ " تميم " 🇶🇦

دام عزك يا #تميم_المجد

ونقولها كل مره #الحل_في_الوجبة pic.twitter.com/qi6vEAC1qc — عبدالله (@amkuwari1) August 27, 2021

#الإمارات_قطر#الحل_في_الوجبة

ترا من الولاء والاحترام لولي الامر ان تحترم ضيفه وتقدره ف عادات العرب الاصيلين الذين من شبه الجزيره العربيه تقدير واحترام الضيف حتى لونه عدوهم🙋‍♂️🇶🇦 — علي بن عبدالله آل نقادان (@AQTR0107) August 27, 2021

طحنون بن زايد في الدوحة

وكان مستشار الأمن القومي في الإمارات طحنون بن زايد، قد التقى الأمير تميم بن حمد أمس الخميس في الدوحة لأول مرة منذ الحصار الذي فرض على قطر مروراً بانتهاء الأزمة الخليجية نهاية العام الماضي.

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هذا وبحث الجانبان، في الدوحة، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، كما تم استعراض التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية التي تخدم عملية التنمية والتقدم وتحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وجرى خلال اللقاء أيضا تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما نقل طحنون إلى أمير قطر، تحيات رئيس الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، وولي عهد أبوظبي، وتمنياتهم لقطر وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

نتمنى أن تكون زيارة سمو الشيخ #طحنون_بن_زايد لدولة #قطر ولقائه بسمو الأمير #تميم مثمرة وتطوي صفحة الخلافات بين البلدين الشقيقين وبالتوفيق للأشقاء بالزيارات المتبادلة.

🔹الاصوات النشاز التي تصب الزيت على النار، نقطونا بسكاتكم لو تكرمتوا فقولوا خيراً أو اصمتوا. pic.twitter.com/DzK9Zv3FDL — Fahad Alotaibi (@RangerF15) August 26, 2021

أنور قرقاش: نطوي صفحة الخلاف

من جانبه علق وزير الدولة السابق للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على لقاء طحنون والشيخ تميم بن حمد.

وكتب في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي:”بناء جسور التعاون والازدهار مع الأشقاء والأصدقاء عنوان المرحلة، وركيزة رئيسية من ركائز السياسة الإماراتية.”

بناء جسور التعاون والازدهار مع الأشقاء والأصدقاء عنوان المرحلة، وركيزة رئيسية من ركائز السياسة الإماراتية، نطوي صفحة خلاف وننظر إلى المستقبل بايجابية، وزيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد إلى قطر ولقائه بأميرها تنطلق من واقع أن المصير واحد والنجاح مشترك pic.twitter.com/dUcHhlxz7K — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 26, 2021

وتابع:”نطوي صفحة خلاف وننظر إلى المستقبل بإيجابية، وزيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد إلى قطر ولقائه بأميرها تنطلق من واقع أن المصير واحد والنجاح مشترك”

الحل في الوجبة

مغردون قطريون تفاعلوا مع هاشتاج الحل في الوجبة، ساخرين بعد رضوخ الإمارات التي لعبت دوراً رئيسياً في تحريض دول الجوار على حصار قطر، ووقفت كذلك عقبة أمام جهود إتمام المصالحة الخليجية على مدار سنواتها.

وبالآخر ما يصح إلا الصحيح . #الحل_في_الوجبة — وسام العامري (@wesamalamery) August 26, 2021

-ماراح نوافق تجي الا وانت جايب معك قراقير الصافي اللي سرقتهم من بحرنا يالهرم#الحل_في_الوجبة pic.twitter.com/YrshQZgoeV — ا لر ا د ع———ا لـقـطـر ي 🇶🇦 (@R_D_RQ) August 26, 2021

#الحل_في_الوجبه راس الافعى محمد دحلان مطلب خليجي لاستقرار امن المنطقه الخليجيه( بختصار ) — بوعيسى الكعبي (@boessa141) August 26, 2021

وعلق الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله على اللقاء الذي جرى بين الأمير تميم بن حمد وطحنون بن زايد قائلاً ” كنا في انتظار هذا اللقاء الاخوي بفارغ الصبر، فبين الشيخ تميم والشيخ طحنون صداقة ومعزة شخصية عميقة”.

وأضاف :” الآن يكتمل ترتيب البيت الخليجي وقطار المصالحة الخليجية بلغ محطته النهائية ولحظة الخليج العربي الخضراء تزداد اخضرارًا واستقرارًا وازدهارا وسينعكس ايجابا على ملفات إقليمية عديدة”.

كنا في انتظار هذا اللقاء الاخوي بفارغ الصبر، فبين الشيخ تميم والشيخ طحنون صداقة ومعزة شخصية عميقة. الآن يكتمل ترتيب البيت الخليجي وقطار المصالحة الخليجية بلغ محطته النهائية ولحظة الخليج العربي الخضراء تزداد اخضرارًا واستقرارًا وازدهارا وسينعكس ايجابا على ملفات إقليمية عديدة pic.twitter.com/Ln8cE1qqWZ — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) August 26, 2021

وأثارت تغريدة الاكاديمي الإماراتي سخرية بعد أن كان رافضاً لجهود المصالحة الخليجية ويضع الشروط أمامها.

وذكره أحد المغردين بتغريدة قديمة كتبها عندما قال (لن يتحرك قطار المصالحة الخليجية ميلمتراً واحداً بدون علم وبدون موافقة مباركة الإمارات مسبقة ).

وجدير بالذكر أنه منذ إعلان المصالحة الخليجية في قمة العلا السعودية، بيناير الماضي، لم تشهد العلاقات بين أبوظبي والدوحة تسارعا في التقارب، على غرار ما حدث بين السعودية وقطر، وبين الدوحة والقاهرة.

ويعتبر “طحنون هو المسؤول الأول في الإمارات فيما يتعلق بالاستخبارات الوطنية وقضايا السياسة الخارجية الحساسة والمعاملات التجارية الغامضة في البلاد.

وهو أيضا الأخ غير الشقيق لرئيس الدولة الشيخ “خليفة بن زايد”، والأخ الشقيق لولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”.

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