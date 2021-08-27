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الأمير تميم بن حمد وطحنون بن زايد

الحل في الوجبة.. هكذا رد القطريون على زيارة طحنون بن زايد للدوحة

في كتب محمد أبو يوسف

أطلق مغردون قطريون، هاشتاجا حمل وسم (الحل في الوجبة) عقب لقاء مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، بالأمير تميم بن حمد، في الدوحة وذلك احتفاء من القطريين بأميرهم الشاب التي اتضح صحة رؤيته وحرصه على مكانة وهيبة دولته.

وعبر الوسم الذي تصدر الترند القطري أشار المغردين إلى تفوق السياسة القطرية في عرض قضيتها العادلة والدفاع عنها، ما تسبب في إنهاء الحصار الجائر ضد قطر والمصالحة التي تمت بقمة العلا.

طحنون بن زايد في الدوحة

وكان مستشار الأمن القومي في الإمارات طحنون بن زايد، قد التقى الأمير تميم بن حمد أمس الخميس في الدوحة لأول مرة منذ الحصار الذي فرض على قطر مروراً بانتهاء الأزمة الخليجية نهاية العام الماضي.

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هذا وبحث الجانبان، في الدوحة، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، كما تم استعراض التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية التي تخدم عملية التنمية والتقدم وتحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وجرى خلال اللقاء أيضا تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما نقل طحنون إلى أمير  قطر، تحيات رئيس الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، وولي عهد أبوظبي، وتمنياتهم لقطر وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

أنور قرقاش: نطوي صفحة الخلاف

من جانبه علق وزير الدولة السابق للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على لقاء طحنون والشيخ تميم بن حمد.

وكتب في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي:”بناء جسور التعاون والازدهار مع الأشقاء والأصدقاء عنوان المرحلة، وركيزة رئيسية من ركائز السياسة الإماراتية.”

وتابع:”نطوي صفحة خلاف وننظر إلى المستقبل بإيجابية، وزيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد إلى قطر ولقائه بأميرها تنطلق من واقع أن المصير واحد والنجاح مشترك”

الحل في الوجبة

مغردون قطريون تفاعلوا مع هاشتاج الحل في الوجبة، ساخرين بعد رضوخ الإمارات التي لعبت دوراً رئيسياً في تحريض دول الجوار على حصار قطر، ووقفت كذلك عقبة أمام جهود إتمام المصالحة الخليجية على مدار سنواتها.

وعلق الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله على اللقاء الذي جرى بين الأمير تميم بن حمد وطحنون بن زايد قائلاً ” كنا في انتظار هذا اللقاء الاخوي بفارغ الصبر، فبين الشيخ تميم والشيخ طحنون صداقة ومعزة شخصية عميقة”.

وأضاف :” الآن يكتمل ترتيب البيت الخليجي وقطار المصالحة الخليجية بلغ محطته النهائية ولحظة الخليج العربي الخضراء تزداد اخضرارًا واستقرارًا وازدهارا وسينعكس ايجابا على ملفات إقليمية عديدة”.

وأثارت تغريدة الاكاديمي الإماراتي سخرية بعد أن كان رافضاً لجهود المصالحة الخليجية ويضع الشروط أمامها.

وذكره أحد المغردين بتغريدة قديمة كتبها عندما قال (لن يتحرك قطار المصالحة الخليجية ميلمتراً واحداً بدون علم وبدون موافقة مباركة الإمارات مسبقة ).

وجدير بالذكر أنه منذ إعلان المصالحة الخليجية في قمة العلا السعودية، بيناير الماضي، لم تشهد العلاقات بين أبوظبي والدوحة تسارعا في التقارب، على غرار ما حدث بين السعودية وقطر، وبين الدوحة والقاهرة.

ويعتبر “طحنون هو المسؤول الأول في الإمارات فيما يتعلق بالاستخبارات الوطنية وقضايا السياسة الخارجية الحساسة والمعاملات التجارية الغامضة في البلاد.

وهو أيضا الأخ غير الشقيق لرئيس الدولة الشيخ “خليفة بن زايد”، والأخ الشقيق لولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”.

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