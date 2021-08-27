موعد ومعلق مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الإسبانية المواجهة القوية والمثيرة بين فريق ريال مدريد ومنافسه ريال بيتيس مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “بينيتو فيامارين”.

موعد مباراة ريال مدريد وريال بتيس

وستقام المباراة بين فريق ريال مدريد وريال بيتيس في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، البحرين، قطر، سوريا، لبنان، الأردن.

وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، وليبيا عند الساعة العاشرة مساءً، وفي تمام الساعة الثانية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

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وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة بين ريال مدريد ونظيره ريال بيتيس عبر شبكة قنوات “”beIN Sports” المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

🤩 Some quality GOALS and SAVES! pic.twitter.com/oaPtkzIy84 — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) August 26, 2021

تشكيلة فريق ريال مدريد

وسيدخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي في تشكيلة أساسية في مواجهة نظيره ريال بتيس، حيث سيتواجد في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.

بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، ناتشو، داني كارباخال، أما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من: لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، جاريث بيل.

تشكيلة فريق ريال بيتيس

وسيدخل المدرب الإيطالي مانويل بيليجريني في تشكيلة أساسية أمام منافسه ريال مدريد، وسيكون في حراسة المرمى روي سيلفا.

أما في دفاع الفريق سيأتي في التشكيلة كلاً من: خوان ميراندا، فيكتور رويز، إدجار جونزاليس، مارتن مونتويا.

بينما في وسط الفريق سيرخيو كاناليس، أندرياس جوادرادو، وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من: خوانمي، نبيل فقير، رودري، بورخا ايجليسياس.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحتل فريق ريال مدريد في ثالث ترتيب الدوري الإسباني برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن المتصدر فريق إشبيلية، وجاء منافسه فريق ريال بتيس في المركز العاشر برصيد نقطتين خلال منافسات الموسم الجاري.

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