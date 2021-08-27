لقاء الخميسي تثير الجدل بحديثها عن (الديانة) وما طلبته يغضب المصريين!

تصدر اسم الممثلة المصرية لقاء الخميسي، محركات البحث والتريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حديثها عن الديانة ورغبتها بإلغاءها من بطاقة الرقم القومي.

(خانة الديانة لا هتزود ولا تنقص)

حيث نشرت لقاء الخميسي عبر خاصية (الستوري) على حسابها عبر (انستجرام)، منشوراً طالبت فيه بإلغاء خانة الديانة لأنها (لاهتزود ولا تنقص)، حسب تعبيرها.

وتابعت لقاء: (أحب أرد على أصدقائي وأقولهم وإيه أهمية خانة الديانة؟ البطاقة الشخصية علشان نعرف اسم حضرتك وميلادك لأى مصالح حكومية، أو أي ظرف أمني، وده مالوش علاقة تماما بديانة حضرتك).

وأضافت الممثلة المصرية: (الديانة تخصك أنت لوحدك ما تخصش شخص آخر، الديانة وعلاقة الإنسان بربه ومعتقداته أمور شخصية جدًا ومش عامة، معرفتك بديانة الآخر لا هتزود ولا هتنقص.. مطلوب منك تتعامل بإنسانية فقط مع أي شخص أي كانت ديانته).

ماهي ديانة لقاء الخميسي؟

واستطردت لقاء الخميسي: (إلا إذا حضرتك بتصنف الناس بدينهم وبتختار تتعامل مع الناس بمسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا حتى مجوسي).

وهو ما جعل الجمهور يبحث عن الديانة التي تعتنقها لقاء الخميسي، وهي الإسلام، كما تعرضت لهجوم كبير من المتابعين، منهم المخرجة نيفين شلبي التي ردت عليها بالقول: (طالما لا هتزود ولا هتنقص نشيلها ليه، و بعدين أمنيا الأفضل تبقى مكتوبة، أمن للكنائس لو حد غريب حب يدخل يمنع، حضرتك عارفه الجرائم اللي كانت بتحصل.. وربنا يستر على جوامعنا وكنايسنا ويحفظ بلدنا).

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ما جعل لقاء الخميسي ترد على الهجوم بالقول: (تحريف كلامي غير مقبول إطلاقا.. كلامي واضح، معرفه ديانة الآخرين لا هتزود ولا تنقص مش خانة الديانة لا هتزود ولا تنقص).

ودائماً ما تثير لقاء الخميسي الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أحدثها حين نشرت صورة بدت فيها شبه عارية.

واكتفت الممثلة المصرية حينها بالتعليق عليها بعبارة: “استمتع بكل لحظة”.ما اثار تعليقات ناقدة من المتابعين على الصورة .

وكانت “لقاء” نشرت صوراً من رحلتها الى كرواتيا، وظهرت وهي تتجول في مواقع سياحية هناك.

زوجي خط أحمر

كما رفضت لقاء، الزج باسم زوجها اللاعب محمد عبدالمنصف عقب فوز الزمالك على حساب وادي دجلة، بمنافسات الدوري المصري الممتاز ومحاولة السخرية من حارس الفريق الأصفر واتهامه بالتساهل أمام نظيره الأبيض.

ونشرت الخميسي حينها صورة لزوجها معقبة: (زوجي خط احمر، أي حد تسول له نفسه انه يتعدى حدوده بالألفاظ النابية أو التلميح بالحروف القانون واقفله بالمرصاد، خلاص زمن قلة الأدب والتعدي انتهى .. بقى عندنا قانون بيحمي الجميع من اي تعدي ! #السجن_والغرامة).

وتابعت: (رسالة لمسيئي الأدب والمتعدين ، ياريت نشوف نجاحاتكم المبهرة ومستقبلكم المشرق.. اتعلموا من أوسه العزيمة والإرادة والإصرار والقوة والتحمل .. يمكن في يوم تنفعوا نفسكم والبلد).

(ضد الكسر)

وكانت الفنانة قد عن دورها في مسلسل “ضد الكسر” الذي عُرض في شهر رمضان الماضي 2021.

وقالت “الخميسي” إن الدور الذي لعبته يعبر عن شخصية حقيقية في المجتمع، مؤكدة أن شخصيتها في المسلسل كانت مريضة، مشيرةً إلى أنّ دورها في المسلسل أضاف لها الكثير.

وأوضحت لقاء الخميسي، أنها كانت تقوم بدور “نادين”، التي تحب شخصا متزوجاً وتريد أن تصل له، مؤكدة أن لديها “نادين” في حياتها ، وتقوم بأشياء من وجهة نظرها تعتبرها حقيقية”.

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وذكرت ان زوجها الكابتن ​محمد عبد المنصف، كان سعيداً جداً وأعجبه الدور كثيراً، ولكنه كان في بعض الأحيان يخاف منها بسبب “نادين” لأنه يراها بشخصية مختلفة عن الإنسانة التي يتعامل معها.

وعبّر لقاء عن أمنيتها في تقديم عمل مسرحي لأنه المكان الذي تنسى فيه كل الضغوطات كما قالت، مضيفةً: “هو بيتي الثاني وأتمنى بالأخص تقديم عمل مسرحي إستعراضي مثلما يُقدّم في أوروبا وأميركا”.

إجازة مفتوحة

وعن الفنانة التي تتمنى لقاء الخميسي تجسيد قصة حياتها، قالت:” كنت أتمنى تقديم قصة حياة الفنانة سعاد حسني ولكن قدمتها الممثلة منى زكي”.

هذا وتنتظر لقاء الخميسي عرض مسلسل تلفزيوني جديد تلعب بطولته يحمل اسم (إجازة مفتوحة)، والذي يشاركها فيه الفنان، شريف منير وسميحة أيوب وسامي مغاوري ومراد مكرم.

والمسلسل من تأليف أحمد محمود أبو زيد ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وسيعرض على فضائية (أون إي) المصرية.