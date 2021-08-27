ميدل إيست آي: زيارة طحنون بن زايد لأمير قطر “تنازل مؤقت” لتأمين مصالح الإمارات الجيوستراتيجية

اعتبر الخبير في الشؤون الأمنية والأكاديمي في جامعة كينغز كوليدج البريطانية، أندرياس كريغ، زيارة الشيخ طحنون بن زايد المفاجئة الى الدوحة ولقائه امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تنازلاً للتغلب “مؤقتًا” على الأقل على الاختلافات الأيديولوجية الجوهرية المتبقية مع تركيا وقطر لتأمين المصالح الجيوستراتيجية.

وقال الخبير في مقال نشره موقع middleeasteye البريطاني، إنه قد يكون من المبالغة تقديم زيارة طحنون بن زايد لقطر على أنها اعتراف متأخر بالهزيمة.

إلى نص المقال المعنون بـ(الإمارات وقطر: براغماتية جديدة لتحل محل الحرب الباردة)

إنها الزيارة الأكثر أهمية إلى الدوحة من قبل أي شخصية إماراتية منذ الربيع العربي وضع الجارتين في مواجهة بعضهما البعض في صدام بعيد المدى حول الرؤى والسرديات الأيديولوجية.

ومع ذلك، على الرغم من أهمية هذه الزيارة للأمن والاستقرار الإقليميين، يجب أن يُنظر إليها في سياق بيئة أمنية إقليمية أكثر ديناميكية من أي وقت مضى بفضل انسحاب القيادة الأمريكية.

إن التطورات الأخيرة في أفغانستان حيث تفكك النظام العميل للولايات المتحدة في غضون أيام من انسحاب أمريكا تحت وطأة “المتمردين المحليين”، أعادت إلى أبو ظبي هشاشة وضعف النظام الإقليمي الأوسع.وفقاً لـ”كريغ”

صور قوة عظمى مهزومة تحاول يائسة الحفاظ على سيطرتها على رأس جسرها الأخير في كابول، عززت لدى طحنون بن زايد أن السعي لتحقيق الأمن القومي وأمن النظام لم يعد يعتمد فقط على الدعم من واشنطن.

بدلاً من ذلك ، يتطلب الأمر من الإمارات أن تصبح أكثر براغماتية في إقامة شبكات وعلاقات عبر المنطقة – إذا لزم الأمر، حتى مع الخصوم الأيديولوجيين في الدوحة وأنقرة.

عقلية محصلتها صفر في أبو ظبي

منذ أن أنهت اتفاقية العلا – التي تم التفاوض عليها في المقام الأول بين المملكة العربية السعودية وقطر – أزمة الخليج التي خططت لها أبو ظبي ، كانت الإمارات في موقف ضعيف في المنطقة.

تمكنت قطر من إصلاح العلاقات مع الحليفين الأيديولوجيين للإمارات العربية المتحدة السعودية ومصر، متجاوزة في بعض الحالات مجرد سلام بارد. سمحت للدوحة بالتعاون مع القاهرة لتسهيل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وتهميش أبو ظبي، حيث فشلت الأخيرة في الوفاء بوعدها بالاستفادة من اتفاقات التطبيع لدفع عملية السلام.

اقرأ ايضاً: الحل في الوجبة.. هكذا رد القطريون على زيارة طحنون بن زايد للدوحة

في غضون ذلك، ناقشت المملكة العربية السعودية وقطر التعاون الوثيق في مجموعة من الحقائب الوزارية، وبلغت ذروتها في إنشاء مجلس التعاون السعودي القطري – كل ذلك مع تحول العلاقات الثنائية بين أبوظبي والرياض من مرحلة شهر العسل في عام 2017 إلى مزيد من المواجهة في عام 2021.

في حين أن الحصار المفروض على قطر – الذي تصوره طحنون بن زايد من بين أمور أخرى – كان يهدف إلى نبذ الدوحة إقليمياً ودولياً، فقد برز على رأس القائمة بعلاقات أوثق مع واشنطن والمزيد من أوراق الاعتماد كشريك ووسيط موثوق به في المنطقة. إن زراعة وتقديم قنوات الاتصال في فلسطين وأفغانستان والقرن الأفريقي وإيران من بين دول أخرى ، فإن عودة قطر كوسيط تقف في تناقض صارخ مع عقلية الخاسر الصفري في أبو ظبي.

“حملة صليبية” معادية للثورة

بعد فترة طويلة من انسحاب قطر بالفعل من الربيع العربي في عام 2014 ، كانت أبو ظبي لا تزال تتفوق على ثقلها وهي تخوض حملة صليبية معادية للثورة.

أظهرت حملتها التخريبية الناجحة في مصر في عام 2013، والتي قلبت الوضع الراهن بعد الثورة في البلاد، الاعتقاد السائد بين الإخوة آل نهيان بأن الإمارات يمكن أن تنتقل من وضع دولة صغيرة إلى مركز قوة إقليمية بين عشية وضحاها، ليس فقط باستخدام القوة الناعمة ولكن أيضًا القوية والصلبة. والأهم القوة الذكية لتحقيق أهدافها.

إن الحزم الناجم عن الخوف الوجودي من الإسلام السياسي والمجتمع المدني في المنطقة جعل الإمارات تتدخل عسكريًا في ليبيا واليمن لتشكيل بيئة ما بعد الثورة هناك – بتكاليف تشغيلية عالية وسمعة طيبة.

أثبت نجاح الإمارات في تعبئة وتوجيه المظالم العامة في تونس لتشجيع الرئيس قيس سعيد على تضييق الخناق على البرلمان ونوابها الإسلاميين المنتخبين أن أبو ظبي يمكن أن تحقق المزيد بموارد أقل. قد تكون القوة والدبلوماسية الذكية في الوقت الحالي رافعتين أكثر فاعلية لدولة الإمارات العربية المتحدة كقوة إقليمية متصورة.

قد يؤدي بناء الشبكات وخلق مواقف مربحة للجانبين حيثما أمكن ذلك إلى تعزيز مصالح القوة الإقليمية الإماراتية بشكل أكثر فعالية من عقلية محصلتها الصفرية الأقل براغماتية وأكثر حزمًا. خاصة في ظل الفراغ الذي خلفه الانسحاب الإقليمي لثلاث إدارات أمريكية متتالية ، لا يمكن لأبو ظبي تجاهل المنافسين والخصوم الذين يعملون في نفس المجال.

البراغماتية الجيوستراتيجية .. شعار طحنون بن زايد وشقيقه محمد

تمامًا كما أظهرت أبو ظبي تحولًا عمليًا في التعامل مع إيران في عام 2019 وسط الهجمات الإيرانية على البنية التحتية البحرية في الخليج ، يبدو أن طحنون بن زايد وشقيقه محمد بن زايد يتبعان شعار “إذا لم تستطع التغلب عليهم ، انضم إليهم” .

وبالتالي، في حين أنه قد يكون من المبالغة تقديم زيارة طحنون بن زايد لقطر على أنها اعتراف متأخر بالهزيمة، فإنها مع ذلك تنازل للتغلب مؤقتًا على الأقل على الاختلافات الأيديولوجية الجوهرية المتبقية مع أنقرة وقطر لتأمين المصالح الجيوستراتيجية.

ومع ذلك، لا يمكن لهذه البراغماتية الجيوستراتيجية إلا أن تكون مؤقتة بطبيعتها، حيث تظل الاختلافات الأيديولوجية الأساسية أساس المنافسة الإقليمية بين الدوحة وأبو ظبي.

في حين أنها قد تخلق هدوءًا ضروريًا في بيئة قطبية شديدة الخلاف في المنطقة، إلا أنها ستستمر فقط طالما اعتُبرت أكثر فائدة من المواجهة المباشرة.

في الوقت نفسه يوفر هذا الهدوء مساحة كافية لأبو ظبي والدوحة للتنافس بوسائل بديلة في فضاء المعلومات ، حيث ستستمر الروايتان في الصدام – قد تكون حرب الروايات التالية بين الإمارات وقطر على وشك الحدوث. مع اقتراب ليبيا من الانتخابات.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك