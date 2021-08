مها المصري بعد صورتها التي صدمت الجمهور: “أنا مقتنعة فيها .. إذا ما عجبتكم انتو أحرار” (شاهد) شارك: ردّت الفنانة السورية مها المصري على مهاجمي أحدث إطلالة لها بدت فيها ملامحها مشوهة بشكل كبير مقارنةً بالصورة التي عرفها بها الجمهور. ووجهت مها المصري رسالةً عبر حسابها في انستغرام للذين علقوا على صورها تعليقات سلبية، وقالت: “الصور أنا نزلتها، وأنا مقتنعة فيها، وأنا عاجبتني، إذا إنتوا ما عجبتكم أحرار”، شاكرةً من دافعوا عنها. ولفتت مها الى أنها من الممكن أن تتقبل النقد الموجه على أدائها في الأعمال الدرامية، لكنها لا يمكن أن تتقبل النقد الخاص حول مظهرها وشكلها. وقالت: “إن شاء الله بتمنى نجتمع بأعمال جديدة، وساعتها أي نقد أنا بقبل فيه، وأي شي عني بشكل خاص، أنا آسفة مستحيل إقبل فيه مرّة تانية”. مها المصري تثير ضجة بأحدث ظهور وكان تصدر اسم الممثلة السورية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد صدمتهم من أحدث ظهور لها، إذ نشرت الفنانة صورها عبر خاصية (الستوري) على حسابها الرسمي في تطبيق (انستجرام)، وقد بدت ملامحها مشوهة بشكل كبير مقارنةً بالصورة التي عرفها بها الجمهور. ويبدو أن صور الممثلة السورية من إجازتها في تركيا، حيث علقت: (طبنجة تركيا)، وتساءل ناشطون ما إذا كانت هذه حقاً صورة مها المصري أم أنها فوتوشوب، وجاء في التعليقات: (مها المصري قبل وبعد ياساتر ليه سوت بنفسها كذا). وكتب آخر ساخراً: (مها المصري هي هيك والا اكلة ضربة كريك).فيما هاجم آخر عمليات التجميل وكتب: (مين يقول ان عمليات التجميل نتيجتها “تجميل” ؟! مها المصري ما تشبه مها المصري ابدا). بينما لمح ناشط إلى أن وجهها أصبح مرعباً وكتب: (منشور لمن فوق الـ18، غير مخصص للأطفال الفنانة مها المصري في أحدث ظهور لها). مها المصري تبكي قهراً من عملية التجميل وسبق أن ظهرت الممثلة السورية في لقاء تلفزيوني، تحدثت خلاله عن تشوه وجهها بسبب عمليات التجميل. ولم تتمالك مها حينها نفسها من البكاء عندما كشفت أنها تفكر بالاعتزال، بسبب التّنمّر الذي تعرّضت له بعد التغيير الذي حدث لوجهها بسبب فشل عمليّات التّجميل. اقرأ ايضاً: شاهدوا أحدث ظهور للفنانة سلمى المصري .. أبهرت الجمهور ولن تصدّقوا أنّ عمرها (63عاماً) وقالت مها حينها في لقاء عبر برنامج مع أو ضد على بي إن دراما مع الإعلامية الأردنية علا الفارس: (بكيت كتير وتضايقت وكنت أقول غريبة كيف الناس ما بيحسوا بالواحد وبتكلموا عن شي شخصي ما خصهم فيه.. كنت انقهر إنه في كتير تاريخ وأعمال.. بس برجع أقول إني أكيد الناس الي بتكتب بشكل سيء قطعًا هما ناس مريضة وما بيحبوا حالهم). وأكدت الممثلة السورية حينها أنها نادمة بشدة لخضوعها لمجموعة من عمليّات التّجميل، خاصّة بعد فشل بعضها، مشيرة إلى أنّها كانت ستكون أكثر جمالاً، إذا لم تخضع لمثل هذه النّوعيّة من العمليّات. وتابعت مها المصري: (أكيد كنت هكون أحلى لو ما عملت التجميل وبندم كتير إنه عملت لأني ما كنت بحاجة.. بس الواحد ساعات بيجيه حالات بيمشي مع التيار). ورفضت المصري اتّهامها بأنها تعاني من عقدة العمر، معقبة: (أنا أبدا ما بعاني من عقدة العمر لأنه ببساطة في تاريخ فني بالنسبة للفنان ومحسوب.. وأكيد عمري ما هعمل أدوار بنت عمرها عشرين سنة بالعكس بختار أعمال تناسب عمري). تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد أضغط هنا وفعل زر الاشتراك شارك:

