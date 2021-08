الملكة نور تكشف مصير الأمير حمزة بن الحسين (تغريدة)

أكدت الملكة نور الحسين والدة الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن ابنها لا يزال يخضع للإقامة الجبرية في المنزل.

جاء ذلك في تغريدة للملكة نور الحسين عبر حسابها في تويتر شكرت من خلالها من هنّأها بعيد ميلادها، وأيضاً لأولئك الذين يواصلون المطالبة بالحقيقة والعدالة للأمير حمزة، ولأي مواطن أبرياء آخر.

Heartfelt thanks to so many of you for the very kind birthday wishes and also to those who continue to call for truth and justice for Prince Hamzah,who is still imprisoned at home,and for any other innocent citizens.

— Noor Al Hussein (@QueenNoor) August 27, 2021