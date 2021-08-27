الأهلي يختتم الدوري المصري بفوز ثمين على أسوان في مباراة مثيرة (شاهد)

حقق فريق الأهلي المصري الفوز الثمين مع نهاية منافسات الدوري المصري، على نظيره أسوان بهدفين نظيفين مقابل هدف وحيد، في مباراة قوية ومثيرة جمعت كلا الفريقين على ملعب “استاد السلام”.

أهداف الأهلي في شباك أسوان

وسجل أولى أهداف فريق الأهلي في اللقاء في الدقيقة ال69 عن طريق محمد شريف عبر ركلة جزاء سددها بقوة في شباك مرمى فريق أسوان.

بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت البديل قبل نهاية أحداث اللقاء عن طريق صلاح محسن سجلها بقوة من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس مرمى أسوان.

هدف أسوان الوحيد

وأحرز فريق أسوان الوحيد في الدقيقة ال50 عن طريق أشرف مجدي بتسديدة قوية سجلها اللاعب بقوة من داخل منطقة الجزاء على يسار شباك مرمى الأهلي، لينتهي اللقاء بفوز الأخير بهدفين ثمين مقابل هدف وحيد.

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تشكيلة فريق الأهلي

ولعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدير الفني الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني”، في تشكيلة أمام منافسه فريق أسوان، حيث كان في حراسة المرمي محمد الشناوي.

وفي خط مركز الدفاع، آتى كلاً من: ياسر إبراهيم، علي معلول، بدر بانون، أكرم توفيق.

بينما مركز خط الوسط جاء كلاً من، أليو ديانج، عمرو السولية، واعتمد في تشكيلة هجوم الفريق على الثلاثي، محمد شريف، محمود كهربا، والتر بواليا، حسين الشحات.

تشكيلة فريق أسوان

ودخل المدرب الفني لفريق أسوان أحمد مصطفى بيبو في مواجهة صعبة أمام فريق الأهلي المصري، حيث تواجد في حراسة المرمى عمر رضوان.

اليكم تشكيل فريقنا لمواجهة أسوان في الدوري 🦅

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/vXLaCCC9Dy — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 27, 2021

وفي خط الدفاع جاء كلاً من: عمرو الحلواني، محمود شبانة، محمد إل عشري، بينما لعب في وسط تشكيلة الفريق عمر الداحي، هيثم مصطفى، محمد أسامة، أشرف مجدي.

أما في هجوم الفريق آتى كلاً من: أحمد عبد الظاهر، عمرو رضا، صلاح الدين يحيى.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل فريق الأهلي في المركز الثاني من ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة، بفارق 6 نقاط عن حامل اللقب لهذا الموسم غريمه التقليدي فريق الزمالك المصري برصيد 82 نقطة.

بينما جاء منافسه فريق أسوان في أدنى ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، والهابط مع انتهاء الموسم الجاري إلى دوري الدرجة الثانية.

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