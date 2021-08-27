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الأمير علي بن الحسين

الأمير علي يتضامن مع ركبة روبي ويثير جدلاً بين الأردنيين بعد نشر صورة ركبته (شاهد)

في كتب أنس السالم

أبدى رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين تعاطفه، مع قصة لاعبة منتخب الأردن لكرة السلة روبي حبش، التي لم يسمح لها بالدخول لمقر التلفزيون الحكومي؛ لارتدائها بنطال جينز ممزقا عند الركبة.

ونشر الأمير علي بن الحسين صورة عبر حسابه في تويتر لركبته وهي ظاهرة من بنطلون جينز ممزق، وعلّق بالقول: “معك يا روبي!”.

الأمير علي: ادعم النشميات والنشامى

وأضاف الأمير علي في تغريدة منفصلة: “انا ادعم النشميات والنشامى من جميع الرياضات الذين اعتبرهم خير من يمثلوننا في المحافل الدولية بروحهم المحاربة وافعالهم وإذا تم التهجم والتنمر على كابتن المنتخب الوطني لكرة السلة فسأقف معها وادافع عنها”.

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وقال الأمير علي: “منذ فترة أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تبعدنا أكثر فأكثر وأصبحت منصة للتنمر والتهجم والتفريق، اضحكتني بعض الردود المازحة ولكن بنفس الوقت تحزنني الردود الجارحة..”.

روبي حبش
روبي حبش

واستطرد الأمير علي قائلا: “أردننا هو بلد جامع وملاذ آمن وعلينا أن نتقبل الرأي والرأي الآخر، نختلف ولا نتنمر ولا نتهجم، ولكل من تهجم أنتم تعلمون أنني قضيت نحو سنتين أحارب لكي يصبح الحجاب مسموح في المنافسات الرياضية حول العالم ولكن نحترم أيضا الرياضيين الذين يختارون المنافسة بما يريحهم ضمن قانون اللعبة.”

وشكرت روبي، الأمير علي وقالت: “سيدي يسعد ربك منرفع راسنا فيك”.

قصة روبي حبش

قصة روبي حبش، بدأت حينما غرّدت عبر تويتر قائلة: “كان عندي مقابلة على التلفزيون الاردني بس قال ممنوع جينز ممزع (ممزق). لاء والمشكلة انوا في شب قبلي لابس شورت”.

واضافت روبي في تغريدة اخرى: “التحضر مش بفتحة الجينز التحضر بتقبل الغير ، عازمين شخص عندكم مفروض تحترموا كيف ما كان لابس او قبل ما يجي بتحكولو عنا dress code”.

وقالت أيضاً: “لما نزل مدرسة الروابي صرتوا تحكوا هاد الاشي ما بمثلنا إحنا شعب ما بتنمر و منحترم الكل ومنتقبل الغير ،و انتوا من مبارح لليوم بس نازلين تنمر في و مش متقبليني ولا متقبلين شقفة بنطلون جينز”.

التلفزيون الأردني يعقّب 

وتعقيبا على ما اثارته روبي حبش، نقلت صحيفة ”الغد الأردني“ عن مصدر مطلع في التلفزيون الأردني قوله إإنه تم استقطاب لاعبة كرة السلة روبي حبش تم إلى التلفزيون أكثر من مرة كضيفة في برنامج رياضي يبث على شاشة القناة الرياضية.

لاعبة السلة روبي حبش
لاعبة السلة روبي حبش

ولفت المصدر أن ما حدث اليوم “هو أن اللباس الذي حضرت به اللاعبة لا يتناسب مع معايير التلفزيون الأردني والذوق العام للمشاهد لتظهر على الشاشة”.

وأضاف المصدر :“لو كانت ترتدي ملابسها الرياضية كونها لاعبة كرة سلة لا حرج من ظهورها على الشاشة، وبما ينسجم مع المعايير للتلفزيون الأردني”.

“ركبة روبي” و “ركبة الأمير” .. ترند!

وتصدّر وسم #ركبه_الامير و #ركبه_روبي قائمة الترند في موقع تويتر بالأردن، حيث تفاعل النشطاء الأردنيون مع ما أثارته روبي حبش، وتضامن الأمير علي معها.

ترند الاردن
ترند الاردن

وترصد “وطن” جانباً من تعليقات الأردنيين على الوسمين..

 

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