الأمير علي يتضامن مع ركبة روبي ويثير جدلاً بين الأردنيين بعد نشر صورة ركبته (شاهد)

أبدى رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين تعاطفه، مع قصة لاعبة منتخب الأردن لكرة السلة روبي حبش، التي لم يسمح لها بالدخول لمقر التلفزيون الحكومي؛ لارتدائها بنطال جينز ممزقا عند الركبة.

ونشر الأمير علي بن الحسين صورة عبر حسابه في تويتر لركبته وهي ظاهرة من بنطلون جينز ممزق، وعلّق بالقول: “معك يا روبي!”.

معك يا روبي! pic.twitter.com/Pn0ybJ4NjK — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) August 26, 2021

الأمير علي: ادعم النشميات والنشامى

وأضاف الأمير علي في تغريدة منفصلة: “انا ادعم النشميات والنشامى من جميع الرياضات الذين اعتبرهم خير من يمثلوننا في المحافل الدولية بروحهم المحاربة وافعالهم وإذا تم التهجم والتنمر على كابتن المنتخب الوطني لكرة السلة فسأقف معها وادافع عنها”.

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وقال الأمير علي: “منذ فترة أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تبعدنا أكثر فأكثر وأصبحت منصة للتنمر والتهجم والتفريق، اضحكتني بعض الردود المازحة ولكن بنفس الوقت تحزنني الردود الجارحة..”.

واستطرد الأمير علي قائلا: “أردننا هو بلد جامع وملاذ آمن وعلينا أن نتقبل الرأي والرأي الآخر، نختلف ولا نتنمر ولا نتهجم، ولكل من تهجم أنتم تعلمون أنني قضيت نحو سنتين أحارب لكي يصبح الحجاب مسموح في المنافسات الرياضية حول العالم ولكن نحترم أيضا الرياضيين الذين يختارون المنافسة بما يريحهم ضمن قانون اللعبة.”

وشكرت روبي، الأمير علي وقالت: “سيدي يسعد ربك منرفع راسنا فيك”.

سيدي يسعد ربك منرفع راسنا فيك — Rubi Habash (@Roobs7) August 26, 2021

قصة روبي حبش

قصة روبي حبش، بدأت حينما غرّدت عبر تويتر قائلة: “كان عندي مقابلة على التلفزيون الاردني بس قال ممنوع جينز ممزع (ممزق). لاء والمشكلة انوا في شب قبلي لابس شورت”.

كان عندي مقابلة عل التلفزيون الاردني

بس قال ممنوع جينز مزع

لاء والمشكلة انوا في شب قبلي لابس شورت🤷🏼‍♀️ @JrtvMedia pic.twitter.com/ELyAfWpNUJ — Rubi Habash (@Roobs7) August 25, 2021

واضافت روبي في تغريدة اخرى: “التحضر مش بفتحة الجينز التحضر بتقبل الغير ، عازمين شخص عندكم مفروض تحترموا كيف ما كان لابس او قبل ما يجي بتحكولو عنا dress code”.

التحضر مش بفتحة الجينز التحضر بتقبل الغير ، عازمين شخص عندكم مفروض تحترموا كيف ما كان لابس او قبل ما يجي بتحكولو عنا dress code — Rubi Habash (@Roobs7) August 26, 2021

وقالت أيضاً: “لما نزل مدرسة الروابي صرتوا تحكوا هاد الاشي ما بمثلنا إحنا شعب ما بتنمر و منحترم الكل ومنتقبل الغير ،و انتوا من مبارح لليوم بس نازلين تنمر في و مش متقبليني ولا متقبلين شقفة بنطلون جينز”.

لما نزل #مدرسة_الروابي صرتوا تحكوا هاد الاشي ما بمثلنا إحنا شعب ما بتنمر و منحترم الكل ومنتقبل الغير ،و انتوا من مبارح لليوم بس نازلين تنمر في و مش متقبليني ولا متقبلين شقفة #بنطلون_جينز 🤷🏼‍♀️😅 — Rubi Habash (@Roobs7) August 26, 2021

التلفزيون الأردني يعقّب

وتعقيبا على ما اثارته روبي حبش، نقلت صحيفة ”الغد الأردني“ عن مصدر مطلع في التلفزيون الأردني قوله إإنه تم استقطاب لاعبة كرة السلة روبي حبش تم إلى التلفزيون أكثر من مرة كضيفة في برنامج رياضي يبث على شاشة القناة الرياضية.

ولفت المصدر أن ما حدث اليوم “هو أن اللباس الذي حضرت به اللاعبة لا يتناسب مع معايير التلفزيون الأردني والذوق العام للمشاهد لتظهر على الشاشة”.

وأضاف المصدر :“لو كانت ترتدي ملابسها الرياضية كونها لاعبة كرة سلة لا حرج من ظهورها على الشاشة، وبما ينسجم مع المعايير للتلفزيون الأردني”.

“ركبة روبي” و “ركبة الأمير” .. ترند!

وتصدّر وسم #ركبه_الامير و #ركبه_روبي قائمة الترند في موقع تويتر بالأردن، حيث تفاعل النشطاء الأردنيون مع ما أثارته روبي حبش، وتضامن الأمير علي معها.

وترصد “وطن” جانباً من تعليقات الأردنيين على الوسمين..

#ركبة_الأمير

ريلاكس.. لماذا هذا التشنّج لرؤية ركبة معروضة للناظرين؟! كم من ركبة عارية لعجوز أو فقير لا تثير تشنّجًا! pic.twitter.com/nHadE94Yyw — د. سامي عامري (@DrSamiAmeri) August 27, 2021

الأمير علي قضى سنتين يدافع عن حق المرأة بارتداء الحجاب في الرياضه ما حدا اهتم، ولما دعم حق المرأة بارتداء ما تريد وارتداء روبي لبنطال يظهر ركبتها الكل هاجمه بطريقة فعلا قذرة وخالية من انصاف توجهاته الفكرية، بعدين روبي لاعبة سلة يعني مش اول مرة تشوفوا ركبتها ريلاكس #ركبه_الأمير pic.twitter.com/YvU7ZlB0Vi — الحركة النسوية في الأردن (@feminist_move_j) August 27, 2021

يا ترى لو منعوها تشتغل لانها محجبة كان الامير تحجب ؟؟🤔#ركبة_الأمير — Taher Hussein (@taher99h) August 27, 2021

شعب مزقه الفساد وأجثاه الفقر على الركب أولى بالتضامن والدعم #ركبه_الامير — سلطان العجلوني (@AjloniSultan) August 27, 2021

جمعه مباركه..

احنا جايين نتطمن على نفسيه ركبه الانسه الفاضله روبي

عسى انها تكون بخير #ركبة_روبي pic.twitter.com/chySw9PGjP — لارا الجلامده (@larajalamdeh) August 27, 2021

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