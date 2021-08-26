وصلة رقص فيفي عبده الجديدة تثير إعجاب أصالة وديانا حداد.. والجمهور: رقصة البطريق!

شاركت الراقصة المصرية فيفي عبده، جمهورها وصلة رقص جديدة من سطح منزلها في الساحل الشمالي.

فيفي عبده ترقص على (زيها مين)

ونشرت فيفي عبده فيديو لرقصها على أنغام أغنية (زيها مين)، للفنان المصري محمد حماقي، عبر حسابها على (انستجرام).

وظهرت فيفي بفستان أحمر غجري، ووضعت توربان على رأسها بنفس اللون، وعلقت: (يا مساء الفل من الساحل الشمالي، عجبتني أغنية حماقي الجديدة زيها مين، إن شاء الله تعجبكم).

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أصالة لفيفي: (مصدر فرح)

وبينما هاجمها معظم المتابعين، إلا أن فيفي عبده أثارت إعجاب زملائها في الوسط الفني، فكانت الفنانة السورية أصالة نصري أول المعلقين.

حيث كتبت الفنانة السورية: (أنتي مصدر فرح بس، الله يخلينا ياكي يا أطيب فيفي بالعالم).

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كما وضعت المطربتان اللبنانيتان يارا وديانا حداد إيموجي قلوب حمراء في تعليقاتهما.

كذلك الفنانة المصرية غادة عادل، ومصمم الأزياء اللبناني فؤاد سيركيس، من المشاهير الذين عبروا عن إعجابهم برقص فيفي.

وكتبت الممثلة السورية سحر فوزي تعليقاً على وصلة رقص فيفي: (تقبشيني شو ظريفة).

رقصة البطريق

لكن آخرون هاجموا فيفي وشبهوا طريقة رقصها بـ(البطريق)، وجاء في التعليقات: (كرهت الساحل الشمالي بسببك … انت مش بتقري التعليقات من الناس !؟ اتلمي بقي وخلي الناس تدعيلك لما تموتي … مش تدعي عليكي).

وتساءل آخر: (ماينحرجون بناتها من ام امهم الي تفشل؟).

ووجهت متابعة نصيحة لفيفي قائلة: (انتي مش كنتي في المستشفى ومريضة والله نجاكي ؟ لسة ما فهمتي الدرس ؟؟ ايمتى حتفكري بآخرتك ويوم لقاء الله ؟؟!! شو ح تقوليلو قضيت حياتي رقص في الشوراع وعلى الصفحات ؟؟؟ عارفة انك بتعملي خير كتير وقلبك طيب … بس حسابات الاخرة شي تاني … الله يهديكي ويصلح حالك ).

وبنفس الطريقة كتب آخر: (فوقي بقا قبل ما اجلك يجي هتندمي والله اللهم بلغت اللهم فاشهد).

وأول أمس، شاركت فيفي عبده، فيديوهات، وهي ترقص خلال حفل زفاف ابنة رجل الأعمال أشرف شيحة، على عبدالله خالد.

وحرصت فيفي عبده على تهنئة العروسين، وكتبت: “الف مبروووك للعروسين فرح اشرف شيحة و عبدالله خالد عبدالله ربنا يسعدكم و يهنيكم يا رب “.

وأحيا الحفل الذي أقيم بمراسي بالساحل الشمالي، عدد من النجوم من بينهم النجمة اليونانية إيريني بابا، التي قدمت فقرة بالحفل بمشاركة الهضبة عمرو دياب.

وكان من بين الحضور رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، المطرب اللبناني راغب علامة، الفنانة التونسية لطيفة، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة ماجدة زكي، الفنانة التونسية درة وزوجها .

فيفي عبده و(السعودي ماجد المهندس)!

وتجاهلت فيفي أزمتها الصحية وشاركت جمهورها وصلات رقص جديدة على أنغام أغنية خليجية ولبنانية، متجاهلةً ما تمر به من أزمات صحية متتالية.

ونشرت فيفي عبر حسابها على (انستجرام)، فيديو لوصلة رقص على أغنية (ياواحش الدنيا) للفنان العراقي ماجد المهندس.

وعقبت فيفي عبده على وصلة رقصها: (‏‏يا مساء الفل من الساحل الشمالي أغنية جديدة السعودية المهندس إن شاء الله تعجبك).

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وعدا الهجوم المعتاد الذي تتعرض له فيفي بسبب عدم احترامها لوفاة صديقتها الفنانة دلال عبدالعزيز، وعدم مراعاتها لسنها ووضعها الصحي، رأى متابعون أن رقصها لا يليق على أغنية المهندس.

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بينما صحح لها آخرون المعلومة حول جنسية ماجد المهندس، فكتبت متابعة: (من ايمت المهندس صار سعودي).

انتكاسة صحية جديدة

ومنذ أيام فقط، أثارت فيفي عبده الجدل حول انتكاستها صحياً مرة أخرى بعد مرور أسابيع فقط على شفاءها.

ونشرت الراقصة المصرية صورة جديدة لها عبر حسابها على (انستجرام)، ظهرت فيها كعادتها بفستان أسود جريئ مكشوف الصدر بشكل واضح.

وأرفقت فيفي الصورة بتعليق: (لأ بقي يا نعيش عيشة فل لنموت احنا الكل، اسكوزمي الساحل وشه مش خير عليا خالص).

وتابعت: (الدكتور طلب مني امشي في الرمل وفي المياه ادينا مشينا علي الحشيش والمرة اللي جاية هتلاقوني بشم).

وتعرضت فيفي لهجوم متابعيها الذين طالبوها بالاحتشام، خاصة مع انتكاستها الصحية من جديد، ما جعلها تحذف الصورة بعد ساعات.

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