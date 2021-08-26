تفاصيل صفقات الأهلي المصري الجديدة استعدادًا للموسم المقبل (صور)

في غضون يوم واحد، أعلن النادي الأهلي المصري عن صفقات الأهلي القوية استعدادًا للموسم الجديد، خلال موسم الانتقالات الصيفية التي أوشك على الانتهاء مع نهاية شهر أغسطس الجاري.

تفاصيل صفقات الأهلي

وكانت أولى صفقات المارد الأحمر التي أعلن عنها خلال الساعات الماضية، التعاقد مع كريم فؤاد 22 عامًا لاعب الظهير الأيسر القادم من نادي إنبي المصري، بصفقة لمدة خمس مواسم كاملة.

العو جه العو حضر 🎵🦅🔥 pic.twitter.com/jSdVholY5T — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 26, 2021

وتعاقد الأهلي المصري مع مهاجم فريق برايتون الإنجليزي الجنوبي الأفريقي بيرسي تاو بصفقة لمدة أربع مواسم وكانت ثاني صفقات المارد التي أعلن عنها بعدها بساعات.

بيرسي تاو في الأهلي لمدة أربع سنوات🦅🔥💪 pic.twitter.com/xhLDpIwp6Q — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 26, 2021

كما وأعلن إدارة فريق الأهلي “القرن” في ثالث صفقات المارد الأحمر، التعاقد مع لاعب خط الوسط الموزمبيقي لويس ميكسوني 26 عامًا القادم من فريق سيمبا التنزاني بصفقة لمدة أربع مواسم كاملة.

ميكيسوني ثاني صفقات الأهلي 🦅🔥💪👏 pic.twitter.com/UmmbWh4z7P — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 26, 2021

ولم يكشف نادي الأهلي المصري عن القيمة المالية التي وقع بها مع اللاعبين الجدد إلى فريق المادر الأحمر.

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صفقات الأهلي الجديدة

وأفادت تقارير صحفية مصرية عن اقتراب الأهلي المصري الإعلان عنم صفقات أخرى خلال الأيام القليلة القادمة، من أبرزها التعاقد مع مهاجم فريق سموحة المصري حسام حسن.

🎥| رسالة هامة من أمير توفيق مدير التعاقدات لجمهور الأهلي 🦅❤️👏 pic.twitter.com/kntnIkjm05 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 26, 2021

وأردفت التقارير، ” أن نادي الأهلي المصري سيستغني بشكل نهائي عن لاعب الأهلي النيجيري جونيور أجاي والمصري مروان محسن ولاعب الكونغو والتر بواليا خلال موسم الانتقالات الصيفية”.

الخروج للإعارة

وذكرت تلك التقارير، أن اللاعب طاهر محمد طاهر رغم الثقة التي يحظى بها من قبل إدارة النادي الأهلي، إلا أن المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني يفضل خروج اللاعب للإعارة إلى أحد الأندية المصري من أجل استعادة مستواه.

وتفكر إدارة فريق الأهلي المصري إعارة لاعب الكونغو والتر بواليا في إعارته إلى أحد الأندية الخليجية في ظل وجود البديل الثنائي محمد شريف وحسام حسن في حال التوصل إلى اتفاق معه خلال الأيام القادمة وفق تقارير مصرية.

ولم تحسم بعد إدارة فريق الأهلي مصير مهاجمه محمود عبد المنعم “كهربا”، في البقاء أو الرحيل عن أسوار فريق الأهلي المصري وسط تلك الصفقات القوية في تدعيم صفوفه الأمامية التي ستوثر على فرص مشاركته خلال منافسات الموسم المقبل.

يذكر أن فريق الأهلي المصري قد فشل في الدفاع عن لقب الدوري المصري الممتاز، وتويج غريمه التقليدي الزمالك به للمرة ال13 في مسيرته التاريخية وبعد غياب لمدة 6 سنوات، بينما حقق العديد من الألقاب على صعيد القارة السمراء الأفريقية من أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة ال10 في تاريخه والثانية على التوالي.

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