ترتيب الدوري السعودي بعد التعادل المثير بين الأهلي وضمك (فيديو)

تعادل فريق الأهلي السعودي أمام نظيره ضمك بهدف لكليهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجاري.

هدف الأهلي في شباك ضمك في الدوري السعودي

وتمكن فريق الأهلي السعودي من هز شباك منافسه ضمك في الدقيقة ال18 من زمن مجريات الشوط الأول من اللقاء عن طريق اللاعب الحسن نداو.

بينما جاء هدف تقليص الفارق لفريق ضمك في غضون دقيقة واحدة عن طريق اللاعب العربي الهلال السوداني في الدقيقة ال19 من المباراة.

وشهدت المباراة تكافؤ السيطرة والفرص بين الفريقين داخل أرضية ملعب اللقاء مع إهدار الكثير من الفرص من كلا الجانبين لهز شباك الأخر، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.

ترتيب الدوري السعودي

ويتصدر حامل اللقب السابق فريق الهلال السعودي قائمة صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق الرائد الذي يحتل وصافة الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.

قدمت إدارة النادي #الأهلي احتجاجاً رسمياً على لقطة هدف التعادل لفريق ضمك، والتي جاءت من ركلة بداية لعبت أثناء وجود عددٍ من لاعبي الأهلي في ملعب المنافس، وهو ما يخالف صحيح القانون، في لقطة لم يعد معها حكم مواجهة #الأهلي_ضمك لتقنية "الفار" للتأكد من صحتها. — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 25, 2021

أما في ثالث الترتيب جاء فريق الاتفاق برصيد 4 نقاط، يليه فريق الفيصلي والفيحاء وضمك في المركزين الرابع والخامس والسادس بنفس النقاط مع فريق الاتفاق.

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وفي المركز السابع من الترتيب جاء فريق النصر السعودي برصيد 3 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق الاتحاد والأهلي والباطن وأبها بالترتيب بنفس النقاط.

تراجع الشباب السعودي

وآتى فريق الحزم السعودي في المركز الثاني عشر من الترتيب برصيد نقطتين، مع تراجع فريق الشباب في المركز الثالث عشر برصيد نقطة وحيدة، أما في المركز الرابع عشر والخامس جاء فريقي التعاون والفتح بنقطة وحيدة.

وفي أدنى جدول ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم، جاء فريق الطائي دون إحرازه أي من النقاط وتعرضه لخسارتين حتى الآن منذ انطلاق الدوري الممتاز.

ترتيب هدافو الدوري السعودي

ويتربع مهاجم فريق التعاون السعودي ليندر تاوامبا في صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد ثلاثة أهداف، يليه لاعب فريق الاتفاق عبد الله السالم بهدفين في المركز الثاني، متساويًا بذلك مع مهاجم النصر السعودي تاليسكا.

وقد تساوى بنفس الرصيد من الأهداف لاعب فريق الشباب السعودي إيفير بانيغا، ولاعب الفيصلي جوليو تافاريس بنفس الرصيد من الأهداف خلال منافسات الدوري السعودي للموسم الحالي.

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