بايرن ميونيخ يقهر بريمر بنتيجة مذلة في منافسات كأس ألمانيا (فيديو)

حقق فريق بايرن ميونيخ الفوز القياسي على منافسه بريمر بنتيجة 12 هدفًا دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات كأس ألمانيا.

أهدف بايرن ميونيخ القياسية

أحزر فريق بايرن ميونيخ أولى أهداف اللقاء في الدقيقة الثامنة عن طريق إريك ماكسيم موتينغ، وسجل زميله جمال موسيالا الهدف الثاني في الدقيقة ال16 بتسديدة قوية هزت شباك مرمى فريق بريمر.

وفي الدقيقة ال27 أحرز جان لوكا هدفًا عكسيًا في مرمى فريقه بريمر، وعاد إريك ماكسيم من جديد ليهز شباك منافسه بهدفين أخرين في الدقيقة ال28 وال35.

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وتمكن اللاعب مالك تيلمان الهدف السادس في الدقيقة ال47 من زمن مجريات أحداث اللقاء، وسجل موسيالا هدفه الثاني في اللقاء والسابع لفريق البافاري الألماني في الدقيقة ال48.

ومع مهرجان أهداف فريق بايرن ميونيخ في شباك منافسه بريمر، سجل ليروي ساني الهدف الثامن في الدقيقة ال65، وأحرز ميكائيل كويزانس الهدف التاسع في الدقيقة ال80، وتمكن إريك ماكسيم الهدف الرابع “سوبر هاتريك” في الدقيقة ال82.

غيابات بايرن ميونيخ

وجاء الهدف الحادي عشر في الدقيقة ال86 عن طريق بونار سار، واختتم فريق بايرن ميونيخ مهرجان أهداف بتوقيع الهدف الثاني عشر في الدقيقة ال88 عن طريق كورينتين توليسو، لينتهي اللقاء بفوز فريق بايرن ميونيخ بنتيجة قياسية ب12 هدفًا دون رد من الفريق المنافس.

وشهد اللقاء غياب هداف الفريق الهولندي روبرت ليفادوفسكي عن اللقاء وكذلك حارس المرمى الألماني توماس نوير وكذلك لاعب خط الوسط ليون جوريتسكا.

وبهذه النتيجة نجح فريق بايرن ميونيخ “البافاري” من التأهل إلى دور ال32 من منافسات كأس ألمانيا، وكان قد تأجل هذا اللقاء في السادس من شهر أغسطس الماضي بسبب إعلان الاتحاد الألماني لكرة القدم عن وجود عدد من الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق المنافس بريمر.

ومن الجدير بالذكر، فإن فريق بايرن ميونيخ الألماني قد ودع منافسات كأس ألمانيا الموسم المنصرم، بعد تعرضه للخسارة أمام نظيره فريق هولشتالين كيل الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية من الدوري، كما وتوج فريق بوروسيا دورتموند بهذا اللقب الموسم الماضي.

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