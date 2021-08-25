محمد شريف يعتلي الصدارة .. تفاصيل ترتيب هدافي الدوري المصري

تصدر نجم الأهلي المصري محمد شريف 25عامًا، صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الأداء الرائع الذي ظهر فيه اللاعب خلال منافسات الموسم الجاري.

ترتيب هدافي الدوري المصري

وجاء النجم المصري محمد شريف في صدارة قائمة ترتيب الدوري المصري لهذا الموسم بعد هدفه الأخير في شباك الجونة برصيد 20 هدفًا، يليه في وصافة الترتيب اللاعب مصطفى فتحي مهاجم فريق سموحة برصيد 16 هدفًا.

وفي ثالث ترتيب القائمة آتى اللاعب أحمد ياسر ريان اللاعب السابق في صفوف فريق سيراميكا كليو باترا الذي انتقل حديثًا إلى صفوف فريق ألتاي سبور التركي برصيد 15 هدفًا، متساويًا بذلك مع لاعب الزمالك المصري أشرف بنشرقي بنفس رصيد الأهداف في رابع جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس جاء اللاعب عمر كمال المهاجم في صفوف فريق المصري البورسعيدي برصيد 13 هدفًا خلال منافسات الدوري المصري.

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وتوج فريق الزمالك المصري بعد فوزه في المباراة ما قبل الجولة الأخيرة على نظيره الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين دون مقابل.

وقد سجل هدفي اللقاء لاعب خط الوسط أحمد سيد زيزو جاء في الدقيقة السادسة، بينما آتى الهدف الثاني في الدقيقة ال88 عن طريق اللاعب أشرف بنشرقي، لينفرد بذلك في صدارة الترتيب ويحسم الدوري بفارق كبير عن غريمه التقليدي الأهلي المصري.

ترتيب الدوري المصري

وانفرد فريق الزمالك المصري في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 79 نقطة، بينما جاء حامل اللقب السابق وغريمه التقليدي الأهلي بعد تعثره أمام الجونة في المباراة الأخيرة ليحتل الوصافة برصيد 73 نقطة.

أما في المركز الثالث جاء فريق سموحة برصيد 53 نقطة، يليه فريق بيراميدز في رابع الترتيب برصيد 49 نقطة، متساويًا بذلك مع صاحب المركز الخامس فريق المصري البورسعيدي بنفس النقاط.

ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يحقق الدوري وهو متصدر بفارق 6 نقاط 🏆✅ pic.twitter.com/exag5LoaTt — Btolat.com (@Btolat) August 24, 2021

وآتى فريق إنبي في المركز السادس برصيد 64 نقطة، وجاء في المركز السابع فريق الاتحاد السكندري برصيد 45 نقطة، بينما آتى فريق طلائع الجيش برصيد 41 نقطة.

وفي المركز التاسع جاء فريق سيراميكا باترا برصيد 39 نقطة، أما في عاشر الترتيب فريق المقاولون العرب بنقطة وحيدة برصيد 38 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

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