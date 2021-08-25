بدور البراهيم تلجأ للقضاء بعد تسريب فيديو كشف حقيقتها التي صدمت الجميع (شاهد)

أعلنت خبيرة التجميل السعودية، بدور البراهيم، عن لجوءها إلى القضاء، لمحاكمة متداولوا مقطع فيديو لها مسرب وهي بملابس البحر.

بدور البراهيم: حاقدون على نجاحاتي!

ونشرت بدور البراهيم عبر (سناب شات)، صورةً من بيان محاميها محمد عبدالله الراجحي، والذي توعد بملاحقة كل من نشر المقطع، سواء أشخاصاً أو حسابات في مواقع التواصل، واصفاً إياهم بالحاقدون على النجاحات التي حققتها وتميزها بأعمالها.



جاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه خبيرة التجميل بدون فلتر على أحد اليخوت في رحلة بحرية، مرتديةً ملابس خاصة بالبحر، وتتمايل على أنغام إحدى الأغاني.

.

. بدور البراهيم بدون فلتر pic.twitter.com/WyV4BVXG5q — | تــرنــد | (@naifMBS_1) August 20, 2021

وعبر حينها الناشطون عن صدمتهم بسبب اختلاف بدور البراهيم جذرياَ عن الشكل الذي عرفوها به، كما بدت بوزن زائد جداً.

اقرأ أيضاً: السعودية بدور البراهيم: انا من خلعت زوجي وليس هو من طلقني !

وأكدت بدور البراهيم حينها أن كاميرا التلفزيون تزيد 14 كيلو عن الطبيعي، وهو ما يفسر ظهورها بهذا الشكل.

بدور البراهيم غاضبة

وطلبت البراهيم من الجميع حذف الفيديو وعدم تناقله بحجة ارتداءها ملابس البحر، وأنها لا تقبل هذا الأمر على نفسها.

أما حول ظهورها بدون فلتر، فقد أكدت البراهيم أنه أمر لا يسيء لها ولا يؤثر عليها، إلَّا أن المتابعين اتهموها بالكذب ورأوا أنها مجرد حجة، وأنا ما يؤلمها حقاً ظهورها بملامحها الحقيقية وشكل جسدها الحقيقي.

وقررت بدور البراهيم أن ترد على المتنمرين على شكلها بفيديو عبر (سناب شات)، استعرضت خلاله جسدها بفستان أصفر ضيق.

(موتن قهر)

وبدأ الفيديو بفلتر، ثم قررت بدور البراهيم إزالته ليظهر شكلها الحقيقي بدون تعديلات معقبة: (بدون فلتر، وإضاءة موتن قهر، هذه المقاطع للمقهورين والميتين قهر مني والله ما حتشوفون غير اللي يفقع مرارتكم ولا عاشمين يهز شعرة فيني وكله حيتحاسب).

وتابعت: (انا صراحة سعيدة جدا جدا اني اكون مادة دسمة حق الكل والكل طقطق علي ولكن الخلق طبيعي).

View this post on Instagram A post shared by بيفور السعودية 🇸🇦 (@be4andaftar__ksa)

واستطردت البراهيم: (كل واحد غلط فيا عارف نفسه، وسوف يحاكم وبالقانون، وما في شيء يدوم إلا الأخلاق، والجمال يروح، والإنسان بدون أخلاق ولا مبدأ هذا ليس إنسان).

ربع مليار ريال مهر

المفارقة أن مقطع بدور البراهيم المسرب، جاء بعد أيام فقط من كشفها أن أحد الأشخاص (لا تعرفه ولا يعرفها) عرض عليها الزواج مقابل مهر أكثر من ربع مليار ريال سعودي.

وقالت البراهيم في مقطع فيديو نشرته على حسابها بـ(سناب شات): (واحد لا يعرفني ولا أعرفه قال بتزوجك وأدفع لك مهر 266 مليون ريال سعودي). وأشارت بدور البراهيم إلى أنها ردت على طلب الشخص الذي طلبها للزواج، بقولها: (بس أنا رافضة الزواج العشوائي هالمرة بتزوج عن حُب).

اقرأ أيضاً: هند القحطاني تبحث علناً عن عريس يحّبها بجنون من مشاهير العرب بهذه المواصفات! (شاهد)

وهو ما أثار السخرية بعد انتشار المقطع الذي كشف حقيقة شكلها، ورأوا أنها لا تستحق مهراً بهذه القيمة.

دلة القهوة والتمر سبب الطلاق!

وقبلها بأيام فقط، أثارت بدور البراهيم، جدلا واسعا بين النشطاء بسب حديثها عن أسباب ارتفاع معدلات الطلاق بالمملكة من وجهة نظرها.

بدور البراهيم تحدثت عن أسباب كثرة وانتشار الطلاق في السعودية وقالت إن من بينها “الدلة وفنجان القهوة وصحن التمر”، بحسب وجهة نظرها.

وقالت “البراهيم” في مقطع فيديو نشرته على حسابها في “سناب شات” وهي تخاطب إحدى المتابعات بانفعال، أنها تعلم المراهقات في هذا الزمن “عصير العنب الفاخر مع الكاسين والثلج” حتى تهيء الجو بهذه الطريقة لزوجها.

وأضافت بدور البراهيم وهي تشير في حديثها إلى المتابعة: “مراهقاتك خليهم في الدلة وفنجان القهوة وصحن التمر”.

وأشارت إلى أن “الطلاق منتشر بكثرة في السعودية لأن العينة هذه هي نفسها اللي زوجها يخونها يتزوج عليها”.

واستطردت بدور البراهيم”: أن الرجل يحتاج من الأنثى أن توفر له أجواء الكاسين والثلج لأنه يبحث عنها في الخارج ويسافر لأجلها، مؤكدة أنها تعلم المراهقات ذلك لأنه ليس “عيب أو حرام”.

بدور البراهيم بعد عملية تجميل في وجهها

وكانت بدور البراهيم قد فاجأت متابعيها بإجراءها عمليات تجميل في وجهها تجهيزاً لحضور حفل زفاف فقط.

ونشرت بدور البراهيم صوراً عبر حسابها على (سناب شات)، من داخل عيادة الطبيب، توثق ما كان عليه وجهها قبل الخضوع لعملية التجميل في وجهها وشفتيها.

وعلقت بدور: (هذا قبل بنات.. روعة وجهي طلع فظيييع.. سويت شفتي مع إني ترددت كتير طلعت تجنن وخطط وجهي طلعت النتيجة تجنن).

وكشفت بدور سبب إقدامها على هذه الخطوة قائلة: (عندي زواج وما شاء الله اشتغل بوجهي بدون أي كدمة تمسون على خير وبكرة اوريكم كشختي لزواج).

فستان أحمر مفتوح

واستعرضت الفاشينستا السعودية لاحقاً نتائج التجميل، لكن الجمهور لم يلتفت إليها بقدر ما أُثار فستانها الأحمر الجريئ والضيق جدلاً واسعاً بينهم.

حيث نشرت البراهيم فيديو في البداية يُظهر الجزء العلوي منها، وقالت: (ما حقدر أصور الفستان عشان ما أصير تريند في السعودية)، في إشارة إلى جرأته.

بدور البراهيم: ما بصور الفستان عشان ما اصير ترند – بعد عدة سنابات قامت بذلك

pic.twitter.com/yFHUPYhXkf — قولدن دوز (@GoldenDose) August 9, 2021

الغريب، أن بدور فعلت ذلك في سنابات لاحقة، وأظهرت الفستان كاملاً والذي كان عاري الظهر والأكتاف، ماعرضها لهجوم وانتقادات، وذكروها بموقفها من مواطنتها هند القحطاني.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك