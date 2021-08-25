الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة ال13 في تاريخه بعد فوزه على الإنتاج الحربي (فيديو)

تُوج فريق الزمالك المصري بلقب الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بعد فوزه على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين دون مقابل، في مباراة مثيرة جمعت كلا الفريقين على ملعب ” استاد الدفاع الجوي”.

أهداف الزمالك في شباك الإنتاج الحربي

وسجل فريق الزمالك المصري في الدقيقة السادسة على بدء انطلاق المباراة عن طريق أحمد سيد زيرو بتسديدة قوية سجلها من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية جميلة.

بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال88 برأسية جميلة عن طريق أشرف بن شرقي سجلها بقوة على يمين حارس الإنتاج الحربي.

الزمالك والتتويج باللقب

وبهذا الفوز نجح فريق الزمالك المصري حسم الدوري المصري قبل الجولة الأخيرة والتتويج بلقب للمرة الثالثة عشر في تاريخ مسيرته الكروية قبل الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.

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وقد هنأ رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك المصري الكابتن حسن لبيب جماهير النادي ونجومه بالفوز بالدوري المصري لهذا الموسم، إلى جانب تهنئة اللاعبين والأندية العربية والأوروبية بفوز الزمالك البيضاوي بالتتويج باللقب بعد غياب لمدة 6 سنوات.

كابتن حسن لبيب وأعضاء اللجنة المُكلّفة بإدارة نادي الزمالك يهنئون نادي الزمالك وجماهيره العظيمة ونجومه بالفوز بالدوري المصري لهذا الموسم عن جدارة واستحقاق ⚽🏹#CHAMP13NS | ⁦#Zamalek⁩ | ⁦#MostTitledIn20C⁩ | ⁧#الزمالك pic.twitter.com/JNFb6YFqNF — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 24, 2021

جماهير الزمالك المصري

وتوجه عدد كبير من جماهير الزمالك المصري أمام منزل رئيس الزمالك المعزول مرتضى منصور من أجل الاحتفال بلقب الدوري المصري مرددين هتافات ” بنحبك يا ريس، إرجع ياريس أهو أهو أهو رئيس النادي أهو”.

وغرد منصور عبر حسابه الشخصي على منصة “تويتر”، قائلاً: ” ألف مبروك للرجالة الأبطال التتويج ببطولة الدوري الغالية التي أسعدت الجماهير المخلصة مبروك لملايين الزملكاوية اسعدتوهم واسعدتوني أيها الرجال كل الفريق كان على قدر المسؤولية”.

وأردف، ” مبروك لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الملكي العظيم، وللجهاز الفني والطبي والإداري في تحقيق هذه البطولة العزيزة”.

ألف مبروك للرجالة الأبطال التتويج ببطولة الدوري الغالية التي أسعدت الجماهير المخلصة مبروك لملايين الزملكاوية اسعدتوهم واسعدتوني أيها الرجال كل الفريق كان علي قدر المسؤولية

مبروك لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الملكي العظيم

مبروك للجهاز الفني والطبي والإداري هذه البطولة العزيزة . pic.twitter.com/RYuHpMpkPP — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) August 24, 2021

ترتيب الدوري المصري

وانفرد فريق الزمالك المصري في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 79 نقطة، بينما جاء حامل اللقب السابق وغريمه التقليدي الأهلي بعد تعثره أمام الجونة في المباراة الأخيرة ليحتل الوصافة برصيد 73 نقطة.

أما في المركز الثالث جاء فريق سموحة برصيد 53 نقطة، يليه فريق بيراميدز في رابع الترتيب برصيد 49 نقطة، متساويًا بذلك مع صاحب المركز الخامس فريق المصري البورسعيدي بنفس النقاط.

جماهير الزمالك الوفيه فى عز فرحتها مانسيتش اللى تعب وكان ليه الفضل فى التعاقد مع اللعيبه دى يشاركوا رئيس النادى المنتخب مرتضى منصور من أمام بيته الفرحه بالدورى pic.twitter.com/d1OFQnmnyD — Gihan_AM 💒🇦🇹🇪🇬 (@1Gihanzaki) August 24, 2021

وآتى فريق إنبي في المركز السادس برصيد 64 نقطة، وجاء في المركز السابع فريق الاتحاد السكندري برصيد 45 نقطة، بينما آتى فريق طلائع الجيش برصيد 41 نقطة.

وفي المركز التاسع جاء فريق سيراميكا باترا برصيد 39 نقطة، أما في عاشر الترتيب فريق المقاولون العرب بنقطة وحيدة برصيد 38 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

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