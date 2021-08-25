الاعلامي الإماراتي أحمد خميس ينهار على الهواء بعد أن سألته المذيعة عن عائلته (فيديو)

أعرب الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، عن غضبه واستيائه من الأسئلة المتكررة له حول نسبه، حيث أنه مجهول النسب ولا يعرف له عائلة حتى الآن وتربى في دار أيتام منذ صغره.

ولم يتمالك أحمد خميس نفسه من البكاء أثناء الحديث عن نسبه في لقاء تلفزيوني، معرباً عن استيائه من كثرة الحديث في هذا الخصوص.

الإعلامي الإماراتي أحمد خميس

يبكي على الهواء : نسيت لوهلة عن كوني مجهول النسب !#الامارات pic.twitter.com/NAZuxFK1zx — الراصد نيوز 🇸🇦️ ™ (@dream_vu) August 25, 2021

وقال الإعلامي الإماراتي: “ما أحب أتكلم عن هاالموضوع، لأن بفضل الله وثم دولتي الغالية عوضوني عن أشياء كثيرة بحياتي و نسيت لوهلة عن كوني مجهول النسب او يتيم”.

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وتابع خميس: “لكن السؤال إلى متى أسأل نفسي أهلي موجودين أم لا، لأن في أوقات أو ما بكذب عليكم دائما أفكر فيهم وكل يوم أقول في يوم من الأيام بيشوفوني أهلي إذا عايشين، ويحسون لوهلة إنهم غلطوا”.

عائلتي متوفية بالنسبة لي

وأضاف الإعلامي الإماراتي في حديثه:”أتمنى على الأقل أعرف اذا هم متوفين لأكمل حياتي، هم بالنسبة لي أصلا متوفين لأني ماشفتهم ولا أعرف أشكالهم.”

نشأة الإعلامي الإماراتي أحمد خميس

ومعروف أن أحمد خميس ولد في مدينة الخزنة في (أبوظبي) ونشأ في دار أيتام (زايد للرعاية الأسرية)، الذي أنشأه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات على نفقته الخاصة في منطقة الخزنة في عام 1988.

وأحب أحمد خميس التمثيل منذ أن كان في التاسعة من عمره، وتولى عرضه الأول أمام الشيوخ في نادي ضباط القوات المسلحة في عام 2003.

قصة أحمد خميس واليُتم

وفي عام 2015، تحدث عن قصة حياته لأول مرة حين شارك في اختبارات الحلقة الأولى من برنامج البحث عن المواهب التمثيلية (آراب كاستينج).

وذلك بعدما سألته لجنة التحكيم عن وضعه الأسري بعدما أدى دور الشاب الذي فقد أمه ويفتقد عائلته على خشبة مسرح البرنامج بتأثر واضح، ما أثار فضولهم حول عائلته.

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وقال الإعلامي الإماراتي حينها: (نعم أنا يتيم الأب والأم ولا أعرف من هم عائلتي وأخوتي، حيث تربيت في دار أيتام).

وتأثر حينها الحضور ولجنة التحكيم بكلام خميس، ووقفوا تحية وتقدير له، وصعد إليه الفنان السوري باسل خياط على خشبة المسرح ليحتضنه قائلاً له: (أنت موهبة عظيمة ولك مستقبل كبير في مجال التمثيل، ونحن جميعاً أخوانك وعائلتك).

غادة عبدالرازق وأحمد خميس

وصرح خميس في لقاء سابق أن لجنة تحكيم البرنامج وجهت له رسائل خاصة بعد انتهاء الحلقة لن ينساها أبداً، حيث قالت له الفنانة المصرية غادة عبدالرازق: “احنا أهلك وبنحبك ولازم توصل للنهائيات”.

فيما قال له باسل خياط:”انس الماضي وخليك في المستقبل وكلنا داعمون لك”.

كما كشف خميس حينها رسالة الفنان السوري قصي خولي له والذي كتب: “احنا حبناك كممثل بغض النظر عن أنك يتيم”.

وقالت له الفنانة اللبنانية كارمن لبس: “أنت فنان مبدع ونحن جميعاً أهلك وعائلتك”.

رسالة أحمد خميس للأيتام

هذا وتحدث خميس في نفس اللقاء عن شعوره بسعادة وحزن في نفس الوقت، مشيراً إلى أنه سعيد بأنه وجد عائلة حقيقية في هذا البرنامج، والذين عاملوه وكأنه بالفعل واحد من عائلته.

وتابع:”أما الأمر الذي أحزنني كثيراً، أني تمنيت أن يفرح أمي وأبي الذين لا أعرفهما”.

ووجه خميس لحظتها رسالة إلى الأيتام الذين يعيشون مثله بلا أهل في الحياة، قائلاً: “لا تتخلوا عن حلمكم مهما كان، ولا تفقدوا الأمل إطلاقاً، خصوصاً أن هناك أشخاصا فيهم خير سيقفون إلى جانبكم ويدعمونكم.”

مشاعل الشحي وأحمد خميس

وارتبط خميس بالإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي، وبدأ الثنائي بإثارة الجدل بتصرفاتهما أمام الكاميرا بمقاطع فيديو تحتوي على غزل وعض وتقبيل.

ومؤخراً، انتشر فيديو لمشاعل الشحي مخل بالآداب أخرج زوجها عن صمته.

أحمد خميس وفي منشور حينها عبر حسابه بانستغرام دافع عن زوجته بشدة ضد الإساءة لها نافيا أن يكون هذا المقطع يخصها بأي شكل من الأشكال.

وكتب ما نصه: “أولا زوجتي مثل الطفلة البريئة مالها خص بأحد ومن تزوجنا عايشين لبعض أنا من عرفت اني يتيم، ما كنت ادور على احد يعوضني او اني افكر بالزواج،لاني كنت عايش بصراع نفسي و فوق ذلك كنت انطوائي.”

وتابع: “أتذكر اني تمينت بعمر ١٦ اني اتزوج اماراتية بقلب فلبينية، بسبب إني تربيت مع فلبينيات الله عوضني.. صدق عوضني تزوجت امارتية نصها فلبينية، يعني الله صبرني كل ها الفترة الين ما اتزوج البنت الي تمنيتها من وانا وصغير”.

وتابع أحمد خميس أنه لم يجد شيء يمنعه من أن يتزوج مشاعل الشحي. مشيرا إلى أنها تصلي وملتزمة وتخاف ربها وتحاول أن تساعد الجميع بمعنى الكلمة “وتحب تضحك الي قدامها وفوق ذلك عوضتني عالـنقص الي فقدتها وانا وصغير.” حسب وصفه.

واختتم خميس منشوره الدفاعي عن زوجته مشاعل وقتها بقوله: “بكمل لكم بشرط إذا حابين تعرفوا أكثر حطوا، أو اكتبوا نبا التكملة ( الجزء الثاني )، لان التعليقات تجرح ويمكن موب حابين تسمعوا للاخير”.

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