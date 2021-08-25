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ايدي كوهين مستشار نتنياهو يلمز الكويت

إيدي كوهين يثير الجدل بتحذيره من عمل إرهابي في الكويت وحدد مكانه

في كتب وطن

أثار الباحث والمحلل السياسي الإسرائيلي إيدي كوهين، موجة جدل واسعة بتغريدة مريبة له حذر فيها من عمل إرهابي في الكويت، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وزعم “كوهين” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) أن عمل إرهابي ربما ينفذ قريبا في الكويت، وسيكون في مكان تجاري عام.

وكتب الباحث الإسرائيلي ما نصه:” تحذير من هدهد سليمان إلى دولة الكويت، الحذر من احتمالية وقوع عمل إرهابي على أراضيكم. يكون في مكان تجاري عام، اللهم إني قد حذرت اللهم فاشهد.”

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وتسببت تغريدة إيدي كوهين الغامضة في موجة جدل واسعة، وكتبت ناشطة:” الكويت بها مركز تجاري واحد معروف ومشهور وهو الافنيوز ماعتقد اكو غيره”.

وسخر منه ناشط كويتي بالقول:” أول مرة أعرف إن في الصهاينة واحد يحب الهياط، الظاهر انها ظاهرة اقليمية.”

فيما أخذ علي تغريدة كوهين على محمل الجدل وكتب محذرا:” والله انتبهو يأهلنا في الكويت هذا ما يتحدث من فراغ يمكن عنده معلومات.”

فيما غردت فاطمة الشمري:” هذا من سنين وهو يتكلم عن الكويت بأمور ما شفناها صارت. والحمدالله ربي حافظ الكويت من هالصهاينة رغم خططهم الي فشلت”.

إيدي كوهين تنبأ بانقلاب تونس وأحداث الأردن

وكانت تغريدة للباحث والمحلل السياسي الإسرائيلي إيدي كوهين، كتبها قبل أكثر من عام تسببت في موجة جدل واسعة بين النشطاء حيث تحقق ما كتبه فيها وكان يتوعد التونسيين بانقلاب عسكري وفوضى عارمة.

تغريدة كوهين التي تنبأ فيها بانقلاب تونس والتي كتبها تحديدا في أكتوبر من العام 2019 جاء نصها: ”ترقبوا خلال عام من الآن ثورة مضادة في تونس الخضراء، من قبل الجيش التونسي البطل، وبتمويل عربي.”

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إيدي كوهين يتحدث عن الدول العربية

وتابع المحلل الإسرائيلي المثير للجدل: “مستحيل أن يحكم الإسلام السياسي في أي بلد عربي من وراء الجدار، تذكروا هذه الحقيقة جيداً جداً”.

كما نشر تغريدة أخرى في يونيو الماضي وكتب فيها “تونس على كف عفريت”.

ووقتها أعاد النشطاء تداول هذه التغريدة على نطاق واسع، معبرين عن استغرابهم من تحقق نبوءة إيدي كوهين، مشيرين في نفس الوقت إلى دور إسرائيلي في وأد ثورات الربيع العربي.

والأكثر غرابة ما كتبه “كوهين” في تغريدة أخرى له متحدثا عن تحقق نبوءته بشأن انقلاب تونس وأحداث الأردن، ومشيرا إلى أنه يتبقى ما تنبأ به عن الكويت.

وكتب وفق ما رصدت (وطن):”قلت انقلاب في تونس، تغيير في الاردن، ومشاكل كبرى في الكويت قبل نهاية العام، تحققت واحدة، والايام بيننا.  ايدي كوهين ياتيكم من المؤسسات بخير يقين.”

الكاتب الإسرائيلي ايدي كوهين يتحدث عن الكويت هذه المرة

تغريدة كوهين أثارت وقتها الجدل بشأن الأوضاع في الكويت والمخاوف من تحقق ما ذكر فعلا.

وتعليقا على هذا قال السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، إنه بعد أن تحقق كلام ايدي كوهين بالضبط عن عدة أحداث وقعت بالفعل، “لابد لنا أن ننبه الغافلين من ربعنا أن الامور تسير بكم نحو هاويه تتحكم بها إسرائيل.”

وتابع:”ومن يخدم اسرائيل حتى لو كان منا فعليه لعنة الله و التاريخ ولن يفلح لا دنيا و لا دين.”

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