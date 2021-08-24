هند القحطاني تكشف قائمة المشاهير الذين تتمنى الزواج بهم.. تيم حسن في المقدمة!

أفصحت الناشطة السعودية هند القحطاني عن قائمة مشاهير العرب غير المرتبطين، والذين تتمنى أن ترتبط بأحد منهم.

تيم حسن وماجد المهندس!

ونشرت هند القحطاني صورة عبر حسابها على (سناب شات)، ذكرت فيها أسماء المشاهير، وهم الممثل السوري تيم حسن، مشهور السوشيال ميديا السعودي سعد العنزي الملقب بـ(سمول كابتشينو).

وجاء في القائمة أيضاً كل من الفنان العراقي ماجد المهندس، والناشط السعودي عبد الرحمن المطيري، وبطل الراليات السعودي يزيد الراجحي.

لكن الصورة حُذفت لاحقاً، وذكرت حسابات فنية أن السبب يعود لذكر عند القحطاني اسم سعد العنزي بالخطأ، أو أن الصورة مفبركة وغير حقيقية.

وتعرضت هند للسخرية، واتهمها مغردون بالبحث عن المال فقط خاصة أن جميع من ذكرتهم أثرياء، ومرتبطين وهو ما أثار الجدل.

وقبل يومين أعلنت هند القحطاني عن رغبتها بالارتباط والزواج بأحد المشاهير العرب بشرط أن يحبها وتحبه، ويرعى أبناءها.

ونشرت هند القحطاني فيديو عبر (سناب شات)، وهي تستمتع لأغنية (بدي حدا حبو)، للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ثم تقول: (والله العظيم من جد أبي أحب وأنحب).

اقرأ أيضاً: وفاء الكيلاني تكشف حقيقة انفصالها عن تيم حسن دون قصد بهذه الصورة!

وتابعت الناشطة السعودية: (ما زال البحث عن حب مستمر، أعرف أنه في كثير يحبوني من خلف الشاشة.. لكن أنا ايش عرفني وكيف أعرف انو هذا الرجل فعلًا يحبني حب جنوني).

View this post on Instagram A post shared by أخبار الفن وسوشل ميديا🕵️‍♀️ (@blogger_fooz)

وكشفت هند أنها تريد حباً خالياً من المصالح، مضيفة: (فيه رجال مشاهير معجبة جدًا فيهم لكن ما أتجرأ اصرح لأنه حتمال يكون هناك نساء بحياتهم.. واحتمال يكون غير معجب فيني ولا أنا ستايله ولا ذوقه أو أنه شخصيتي ما تعجبه).

قائمة المشاهير العرب المعجبة هند بهم!

ثم اقترحت هند اقتراحاً غريباً وقالت: (ايش رأيكم أذكر قائمة المشاهير العرب (غير المرتبطين) اللي أنا معجبة جدًا فيهم.. عشان اذا في واحد منهم تعجبه شخصيتي يتم التواصل ومن ثم يتم التعارف ثم الحب ثم الارتباط).

وسردت هند مواصفات الحبيب الذي تتمناه قائلة: (أتمنى أن يكون رجل طيب، ووسيم، وخلوق ومسؤول).

وتعرضت هند القحطاني لانتقادات وهجوم من المتابعين الذين رأوا أن بحثها بطريقة صريحة عن عريس، جرأة وخروج عن العادات والتقاليد، مطالبين منها أن تراعي شعور أبناءها.

(هذا شرطي لأي سعودي يريد أن يتزوجني)

وسبق أن اشترطت هند القحطاني على أي سعودي يتقدّم للزواج منها احترام قراراتها واختياراتها وأن لا يتدخل فيها.

جاء ذلك في معرض ردها على متابع لها يُدعى أحمد عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، سألها: ”إذا تقدم لك واحد سعودي للزواج بتقبلين أم بترفضين“، فأجابته: ”الجواب يا أحمد على سؤالك نعم إذا كان رجل يحترم قراراتي واختياراتي وما يتدخل فيني“.

اقرأ أيضاً: هند القحطاني تشعل المواقع وتتجاوز الخطوط الحمراء بنشرها صوراً مثيرة!!

وقالت القحطاني: ”زي بالضبط احنا يا النساء ما نتدخل في لبسكم وتصرفاتكم وطلعاتكم وسفرياتكم، يكون بالضبط ما يتدخل في لبسي ولا سفراتي ولا قراراتي ولا اختياراتي“.

وأشارت القحطاني في حديثها إلى مبدأ ”المعاملة بالمثل“، ومضت قائلة: ”إذا كان كده يلا وأهلا به“.

هند القحطاني: أنا من خلعت زوجي

وكشفت هند في وقت سابق أنها هي من قامت بخلع زوجها. لأنها كرهت الحياة معه على حد وصفها. وليس كما يتم تداوله. بأن سبب طلاقها كان لأن زوجها ارتبط بغيرها.

وتابعت هند القحطاني مؤكدة :”لو تنطبق السما على الأرض ويتوسطون كل من على الأرض ما أرجع له. ووقتها حصل. وسايط وناس تدخلون ولكنني رفضت لأني قلبي تقفل من ناحيته”.

واختتمت القحطاني حديثها بالإشارة إلى أن والدها حاول إقناعها بأن تعود لزوجها لكنها قالت له “لو خلطوا دمي بدمه ما أرجع له”.

قصر هند في أمريكا

ونفت السعودية هند القحطاني ما يتداول عن قيام قطري بإهدائها القصر الذي تعيش فيه مع أولادها في أمريكا، وقالت: (كله بدراهمي وفلوسي).

وقالت هند القحطاني، عبر مقطع فيديو لها عبر تطبيق(سناب شات): (غير صحيح أني معرفة على قطري وهو معطيني القصر.. كله بدراهمي وفلوسي.. شوفوا يا معشر النساء ما في رجال بيعطيكم في هالكون الواسع.. والله ما في رجال أعطاني ريال واحد إلا الرجال اللي أسويلهم إعلانات).

وأوضحت: (عمري ما جالي فلوس إلا من بيزنسي الخاص أو من المعلنين.. وأنا لو في حياتي رجل طلعتوا لكم وأخليكم تشوفوه أو على الأقل هقول)

وقالت هند إن دخلها الأساسي هو الإعلانات التي تقوم بعملها عبر حسابها على (سناب شات)، هذا بالإضافة إلى امتلاكها شركة استيراد وتصدير.

وأكدت أن كل شيء تمتلكه من أموالها، حتى عندما كانت متزوجة من والد أبنائها كانت هي المسؤولة عن شراء أغراضها الشخصية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك