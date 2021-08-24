مبابي يرفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان والأخير يجد البديل | وطن يغرد خارج السرب

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن مهاجم فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي 22 عامًا، قد رفض عرض إدارة النادي الباريسي الأخير بشأن تجديد عقده، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية عن الفريق.

مبابي وباريس سان جيرمان

وأفادت شبكة “RMC” الفرنسية، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، رفض عرض إدارة فريق باريس سان جيرمان الأخير لتجديد عقده لمدة خمس مواسم مع إضافة خيار التمديد لموسم إضافي آخر.

MARCA | رفض كيليان مبابي تجديد عقده لست سنوات مع باريس سان جيرمان براتب مماثل لراتب نيمار. pic.twitter.com/VsFYl1NSNA — RMC World (@RMC_AH7) August 23, 2021

وأردفت الشبكة، قائلة: ” انتقال مبابي إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، يتوقف على اتصال النادي الملكي وتقديمه لعرض رسمي بشأن التفاوض حول صفق التعاقد مع اللاعب”.

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وأضافت، ” نادي ريال مدريد لم يتقدم بأي عرض بعد، أو حتى التحرك بشكل رسمي من أجل التعاقد مع مبابي، بينما تحرك نادٍ إنجليزي لتقديم عرض من أجل التعاقد مع مبابي”.

جوسيب بيدريرول (الشيرنغيتو): الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات هو الأهم، مبابي قام عمليًا بكل ما كان عليه القيام به، في الوقت الحالي من المتوقع الكثير من الانتقالات حتى يوم 31 أغسطس وحتى الساعة 12:00 ليلاً لا تتجاهلون أي شيء، البعض منكم يشعر بالإحباط. pic.twitter.com/cANtFkR1p0 — RM4Arab (@RM4Arab_Videos) August 23, 2021

وصرح رئيس نادي باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي في وقت سابق، عن التمسك في إبقاء اللاعب كيليان مبابي مع الفريق ورفض فكرة بيعه خلال موسم الانتقالات الحالية، مردفًا: ” لا يوجد حجة أمام مبابي لمنع تجديد عقده في ظل وجود مشروع رياضي قوي يمتلكه باريس سان جيرمان”.

بديل مبابي

وبينت، أنه في حال تخلت إدارة باريس سان جيرمان “البي أس جي” عن فكرة بقاء النجم الفرنسي كيليان مبابي في صفوف الفريق الباريسي، فإن النادي يتحرك بشكل رسمي من أجل ضم المهاجم البرازيلي ريتشارليسون اللاعب في صفوف فريق إيفرتون الإنجليزي بعد اقتراح مواطنه نيمار على إدارة الفريق.

🚨 خوسيه ألفاريز (CHTV): باريس سان جيرمان ينتظر أتصال من ريال مدريد بخصوص مبابي. pic.twitter.com/hTWY9T0JeZ — RMC World (@RMC_AH7) August 23, 2021

وذكرت الشبكة الفرنسية، بأن إدارة فريق باريس سان جيرمان قد بدأت بالفعل بالتواصل مع المحيطين بالنجم البرازيلي ريتشارليسون، تحسبًا لرحيل مبابي مع الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفة الحالية.

وأوضحت، أن إدارة باريس سان جيرمان في حال عدم تلقيه أي عرض من أجل بيع النجم الفرنسي كيليان مبابي، حتى نهاية الشهر الجاري مع نهاية فترة موسم الانتقالات الصيفية، ستقوم باستئناف النادي الباريسي بالتفاوض مع اللاعب مرة أخرى من أجل تمديد عقده حتى الشهر الأخير من نهاية عقده.

وينتهي عقد الفرنسي كيليان مبابي مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في شهر يونيو/ حزيران عام 2022 المقبل.

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