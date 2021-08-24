 مبابي يرفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان والأخير يجد البديل | وطن يغرد خارج السرب
مبابي ورفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

مبابي يرفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان والأخير يجد البديل

في كتب وطن

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن مهاجم فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي 22 عامًا، قد رفض عرض إدارة النادي الباريسي الأخير بشأن تجديد عقده، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية عن الفريق.

مبابي وباريس سان جيرمان 

وأفادت شبكة “RMC” الفرنسية، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، رفض عرض إدارة فريق باريس سان جيرمان الأخير لتجديد عقده لمدة خمس مواسم مع إضافة خيار التمديد لموسم إضافي آخر.

وأردفت الشبكة، قائلة: ” انتقال مبابي إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، يتوقف على اتصال النادي الملكي وتقديمه لعرض رسمي بشأن التفاوض حول صفق التعاقد مع اللاعب”.

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وأضافت، ” نادي ريال مدريد لم يتقدم بأي عرض بعد، أو حتى التحرك بشكل رسمي من أجل التعاقد مع مبابي، بينما تحرك نادٍ إنجليزي لتقديم عرض من أجل التعاقد مع مبابي”.

وصرح رئيس نادي باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي في وقت سابق، عن التمسك في إبقاء اللاعب كيليان مبابي مع الفريق ورفض فكرة بيعه خلال موسم الانتقالات الحالية، مردفًا: ” لا يوجد حجة أمام مبابي لمنع تجديد عقده في ظل وجود مشروع رياضي قوي يمتلكه باريس سان جيرمان”.

بديل مبابي

وبينت، أنه في حال تخلت إدارة باريس سان جيرمان “البي أس جي” عن فكرة بقاء النجم الفرنسي كيليان مبابي في صفوف الفريق الباريسي، فإن النادي يتحرك بشكل رسمي من أجل ضم المهاجم البرازيلي ريتشارليسون اللاعب في صفوف فريق إيفرتون الإنجليزي بعد اقتراح مواطنه نيمار على إدارة الفريق.

وذكرت الشبكة الفرنسية، بأن إدارة فريق باريس سان جيرمان قد بدأت بالفعل بالتواصل مع المحيطين بالنجم البرازيلي ريتشارليسون، تحسبًا لرحيل مبابي مع الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفة الحالية.

وأوضحت، أن إدارة باريس سان جيرمان في حال عدم تلقيه أي عرض من أجل بيع النجم الفرنسي كيليان مبابي، حتى نهاية الشهر الجاري مع نهاية فترة موسم الانتقالات الصيفية، ستقوم باستئناف النادي الباريسي بالتفاوض مع اللاعب مرة أخرى من أجل تمديد عقده حتى الشهر الأخير من نهاية عقده.

وينتهي عقد الفرنسي كيليان مبابي مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في شهر يونيو/ حزيران عام 2022 المقبل.

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