ماذا قالت حماس عن طلب عباس كامل من حزب الله اقناعها بالتهدئة مع إسرائيل

علقت حركة حماس على التقرير الذي كشفه موقع “انتلجنس أونلاين” الاستخباراتي، حول محاولة مدير المخابرات المصرية عباس كامل، إقناع حزب الله اللبناني بالتوسط لدى الحركة الفلسطينية لإبرام اتفاق تهدئة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل. حسب زعمه الموقع.

وأكدت المصادر القيادية في حركة حماس حسب ما ذكرت جريدة الأخبار اللبنانية، أن القاهرة لن تقبل بحزب الله وسيطاً، فالمقاومة في لبنان- والكلام على لسان المصادر الحمساوية- هي طرف وبحسب المصريين وسيط غير حيادي”.

وأضافت: “وفعلياً، إذا سعت المخابرات المصرية لتوسيط حزب الله فالمقاومة في لبنان ستكون الناطق باسمنا”، نافياً حدوث اللقاء.

هل زار عباس كامل لبنان للقاء حزب الله

وكان الموقع المذكور قد قال إن كامل زار لبنان بين 10 و12 آب والتقى بقيادات في حزب الله بعد اتصال السفير المصري في لبنان ياسر علوي، بمسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا.

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وبحسب الموقع، التقى كامل نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ورئيس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفي الدين، وبحث معهما الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان والوضع في سوريا، إلا أن المباحثات ” تركزت بشكل أساسي حول علاقة حزب الله مع حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في غزة”.

وقال الموقع إن مصر “تبنّت استراتيجية جديدة صاغها كامل وسفير مصر في أميركا معتز زهران، ومستشار الرئيس المصري فايز أبو النجا”.

وبحسب الموقع فإن هذه ” المحادثات مع حزب الله مفيدة وتساعد في إبقاء المواجهة بعيدة عن غزة”.

عباس كامل قدم ورقة تهدئة طويلة مع الاحتلال

وكانت مصادر فلسطينية، قالت إن المصريين قدموا ورقة جديدة تستهدف إرساء تهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال الاسرائيلي، تزامناً مع زيارة وزير المخابرات المصرية، عباس كامل، تل أبيب للقاء رئيس وزرائها، نفتالي بينيت، ووزير أمنه، بني غانتس.

المصادر الفلسطينية أخبرت جريدة “الاخبار” اللبنانية، أن الورقة التي قدمها المصريون تشمل صفقة لتبادل الأسرى، وفتح معابر القطاع بشكل كامل، وإدخال المِنح العربية والدولية إليه، وإجراءات أخرى لتحسين وضعه الاقتصادي.

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وكان كامل طرح على الجانب الإسرائيلي تنفيذ صفقة التبادل على عدّة مراحل، وأن تُنجَز المرحلة الأولى في وقت قريب لتسريع التوصّل إلى اتفاق تهدئة.

السيسي طلب من عباس كامل التحرك والفصائل تناقش البنود

وقالت مصادر مصرية إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كلّف كامل بزيارة رام الله وتل أبيب لدفْع “جهود السلام” التي يرعاها بنفسه.

وأشارت المصادر إلى أن التحرّك المصري الأخير جاء بعد تهديدات متجدّدة أطلقتها المقاومة، وأيضاً على خلفية رغبة أميركية في المحافظة على الهدوء في الأراضي المحتلة، عبر تخفيف الضغط عن القطاع، وإعادة إطلاق عملية المفاوضات بين الفلسطينيين والاحتلال.

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