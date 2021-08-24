لاعبة كرة قدم مصرية تتعرض للضرب المبرح على يد مدرب وسط الملعب (فيديو) | وطن يغرد خارج السرب

تعرضت لاعبة كرة القدم المصرية فدوى عصام، للضرب المبرح من قبل مدرب الفريق المنافس في مباراة ودية داخل أرضية الملعب.

لاعبة كرة القدم والضرب

وأفادت لاعبة كرة القدم النسائية فدوى عصام في تصريح تلفزيوني لها عبر قناة حدث اليوم المصرية، قائلاً: ” اشتبكت مع لاعبة الفريق المنافس زي ما بيحصل في كل الدوريات في العالم، لكنني فوجئت بمدرب الفريق المنافس وجاي يضربني من ظهري والحكم شالوا من فوقي”.

وأردفت، ” أن فريقها كان يخوض لقاءً وديًا مع تلك الأكاديمية، وخلال الدقائق الخمس الأخيرة من عمر زمن المباراة تفاجأت بهذا المدرب يعتدي عليها أثناء التعارك مع لاعبة الفريق المنافس لها”.

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لاعبة كرة القدم وتفاصيل الحادثة

واستكملت، ” لاقيته مدرب الفريق المنافس جاي من ضهرني بيضربني بالبوكسات، لحد ما وقعت على الأرض وهو فوقي وبرضه بيضرب فيّ وبخبط على رأسي على الأرض”.

وتابعت، ” المدرب ارتكب هذا الفعل لمجرد أنها اشتبكت بالأيدي مع لاعبة الفريق المنافس لها، مشيرة أن الحكم لم يلحق أن يتخذ أي قرار حول اشتباكها مع لاعبة الفريق المنافس، ليتفاجأ باعتداء المدرب عليها”، مردفه، ” الحكم هو إلي شال المدرب من علية”.

#مصر لاعبة كرة قدم نسائية مصرية تتعرض لضرب مبرح من مدرب الفريق المنافس في مباراة ودية اللاعبة فدوى عصام قالت: اشتبكت مع لاعبة الفريق المنافس زي ما بيحصل في كل دوريات العالم وفوجئت بالمدرب جاي بيضربني بالبوكسات لحد ما وقعت على الأرض وبرضه بيضرب فيا ويخبط رأسي والحكم شالوا من فوقي pic.twitter.com/lpBAVEb747 — تدري (@tadriuknow2) August 24, 2021

وطالبت اللاعبة المصرية عصام الاتحاد المصري لكرة القدم والمجلس القومي للمرأة في مصر من أجل محاسبة المدرب على فعلته.

وانضمت اللاعبة المصرية فدوى عصام في صفوف نادي الطيران لكرة القدم النسائية الذي يلعب في صفوف دوري الدرجة الممتازة المصري، خلال صيف عام 2019 في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم.

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