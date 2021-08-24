شقيقة دنيا بطمة تنشر لحظاتها الخاصة مع زوجها بالبكيني وتثير استياء الجمهور! | وطن يغرد خارج السرب

عادت ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة المغربيّة دنيا بطمة، لإثارة الجدل والغضب بنشرها صوراً جريئة جداً مع زوجها فؤاد قبيبو في حمام السباحة.

ابتسام بطمة ولحظات خاصة مع زوجها

وظهرت ابتسام بطمة في الصور التي نشرتها عبر حسابها على (انستجرام)، وهي ترتدي بكيني أسود ويظهر الجزء الأسفل من جسدها تحت الماء بشكل واضح.

وفي صور أخرى، ظهرت شقيقة دنيا بطمة بنفس الإطلالة بأحضان زوجها وهي تداعبه معلقة: (جروي الصغير).

واعتبر المتابعون أن ابتسام بطمة تجاوزت الخطوط الحمراء بنشر هذه الصور، وذكروها بأنها لا تعيش في أوروبا لتظهر بهذا الشكل، وأن ما تفعله مع زوجها لا ينبغي أن يكون علناً.

وجاءت هذه الصور بعد يوم واحد فقط من نشر ابتسام بطمة صوراً وهي تتبادل القبلات مع زوجها واستعرضت جسدها وهي ترتدي “شورت” امام المرآة.

وسبق هذه الصور جلسة تصوير غير عادية لابتسام ابتعدت فيها هذه المرة عن الإثارة والجرأة.

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ابتسام بطمة عروس مغربية

وظهرت ابتسام بطمة وهي ترتدي قفطاناً مغربياً باللون البنفسجي الفاتح، واعتمدت مكياجاً صارخاً غير ملامحها بشكل كامل.

واعتمدت شقيقة دنيا بطمة تسريحة الشعر المرفوع، كالعرائس، مع تاج مرصع بالكريستال الأخضر الذي طغى على مجوهراتها أيضاً.

وكانت دنيا بطمة أول المعلقين على صور شقيقتها، وكتبت: (جمالك)، ثم إيموجي نار في إشارة إلى أنها مثيرة، بينما شبه متابعون إطلالتها بإطلالة العروس المغربية في زفافها.

ابتسام بطمة وشقيقاتها بالمايوه

وفي بداية الشهر الجاري، تخطت دنيا وشقيقتيها ابتسام وإيمان جميع الخطوط الحمراء، وظهرن بالمايوه في حمام السباحة.

وكانت البداية حين نشرت ابتسام بطمة مجموعة صور جمعتها بشقيقتها دنيا وإيمان بطمة في حمام السباحة، وأظهرت الجزء العلوي فقط من أجسادهن، الأمر الذي صدم متابعيهما من الجرأة التي وصلا إليها.

وكتبت ابتسام بطمة على إحدى الصور تعليقاً جاء فيه: (تجاهل الكلام والنظرات وان احتاج الأمر تجاهل الأشخاص).

هجوم وانتقادات لاذعة

ولم تنشر دنيا بطمة الصور عبر صفحتها، لكنها لم تسلم من التعليقات عبر صفحة شقيقتها فكتب أحدهم: (الله يعين منى السابر الحين عرفت ليش كانت تجاهد عشان تاخد بنتها من ذي الاشكال عشان البنت لا تمشي ممشى ذي واخواتها).

وكتب آخر: (ايش فيهم العالم استخفوا صار العري شي عادي والفجور).

ووافقه آخر الرأي معقباً: (ياربي شنو المسخرة قلة صور اتصورون بهاللبس المخل وتنشرونه).

اقتحام الأمن المغربي خطوبة ابتسام بطمة

وفي سياق آخر، نشرت بعض المواقع الاخبارية وحسابات التواصل الاجتماعي قبل أشهر صوراً ادعت أنها تُظهر لحظة مداهمة السلطات الأمنية المغربية حفل خطوبة ابتسام بطمة في فيلا بمدينة مراكش .

وزعمت تلك الأنباء المتداولة في حينها، أن المداهمة جاءت بسبب ”خرق حالة الطوارئ الصحية“ المفروضة في المملكة، بعد توافد عدد من المدعوين من أقارب وأصدقاء المحتفلين.

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لكنّ مصدراً مقرباً من عائلة العروسين كشف، أن كل الأخبار المتداولة عن مداهمة الخطوبة لا أساس لها من الصحة، مؤكداً ان الحفل اقتصر على حضور أفراد العائلة والمقربين فقط، احتراما للتدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا والتي تمنع إقامة التجمعات الكبرى.

ونشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صوراً من احتفالها والعائلة بخطوبة شقيقتها ابتسام على اليوتيوبر المغربي فؤاد قبيبو.

الجدير ذكره أنّ ابتسام بطمة غادرت يوم السبت 13 مارس 2021، أسوار سجن الأوداية بمدينة مراكش، بعد انقضاء عقوبتها المحددة بالسجن سنة، على خلفية قضية ابتزاز المشاهير المعروفة “حمزة مون بيبي”.

وكانت محكمة الاستئناف بمراكش أيدت الحكم الابتدائي في حق ابتسام بطمة، القاضي بحبسها سنة، ودفع تعويض قدره 40 ألف درهم (نحو 4500 دولار) للمطربة المغربية سعيدة شرف.

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