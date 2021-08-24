شاهد زوج رانيا فريد شوقي يحملها على شاطئ البحر والفنانة: ” أنا أسعد انسانة”

نشرت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي، صوراً جمعتها بزوجها رجل الأعمال المصري تامر الصراف، بمناسبة ذكرى زواجهما.

وأرفقت رانيا فريد شوقي الصور التي نشرتها عبر حسابها في انستغرام، تعليقاً جاء فيه: “وجودك بجانبي يجعلني أسعد شخص وأكثر امتنانًا وحظًا في العالم. ذكرى زواج سعيدة لرفيق روحي، أشكرك على حبي لكونك مهتمًا ومحبًا وداعمًا”.

وقالت: “كل سنة و انت حبيبي عيد جوازنا السادس عقبال العمر كله يارب”.

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في سياقٍ منفصل، كانت رانيا فريد شوقي كشفت أنّ الفنان سمير صبري كان يطلق عليها هند رستم، ويطلق على عبير شقيقتها فاتن حمامة.

وعن علاقة والدة رانيا بوالدها قالت: “تعلمت من أمي الحكمة وهي مش غيورة على الرغم من أنها زوجة فريد شوقي، لكنها كانت محققة المعادلة المهمة في حياته، استقرار وانتظام البيت بدون ما يشعر بشيء عشان ينجح، وكان فريد شوقي بالنسبة لها رقم واحد”.

رانيا فريد شوقي سعيدة بنجاح “ولاد ناس”

في وقت سابق، أعربت رانيا فريد شوقي عن سعادتها بالنجاح الذي حققته من خلال مسلسل “ولاد ناس”، والذي عرض في شهر رمضان الماضي.

وقالت رانيا، في تصريحاتٍ صحفيّة: “كان هناك الكثير من الأمور الصعبة جدا منها توقيت التصوير في ظروف فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، إضافة إلى أن التصوير في شهر رمضان ووقت الطقس الجو سيئ مع الصيام، كانت هذه هي الأمور الصعبة تجاه التصوير”.

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أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون، تكريم الفنانة رانيا فريد شوقي، بمنحها جائزة أفضل ممثلة دراما خارج السباق الرمضاني، عن دورها بمسلسل “ضربة معلم”، ضمن تكريمات المهرجان في دورته التاسعة.

مشاركات رانيا الفنية الأخيرة

رانيا فريد شوقي شاركت في كثير من الأعمال المختلفة مؤخرا، من بينها مسلسل “أبو العروسة” الذي قام ببطولته الفنان سيد رجب وكل من ولاء الشريف ومحمود حجازي وسوسن بدر وآخرون.

كما شاركت في مسلسل “ضربة معلم” الذي قام ببطولته محمد رجب وحقق نجاحا كبيرا، وهو أول تعاون يجمع بينهما.

وتناول “ضربة معلم” قصة صعود، جابر العامل البسيط لكن يصعد اجتماعيا بالعمل وبجهده، وهذا النوع يفضله الجمهور الذي يريد أن يرى قصصا اجتماعية من الواقع الذي يعيشونه، لأن الأعمال التي تعرض في التليفزيون لها وضع خاص.

وقالت: “السينما يذهب لها الجمهور باختياره ويقطع تذكرة للفيلم الذي يريده.لكن العمل الذي يعرض على شاشة التليفزيون يدخل كل بيت فيجب أن يكون جاذبا لمعظم الجمهور. وأن يرى المشاهد فيه نفسه أو يرى صديقا أو قريبا ويجسد واقعا يعيشه”.وفقا للفنانة

ولها رصيد كبير من الأعمال الفنية من بينها مسلسل “يتربى في عزو”، إضافة إلى تاريخ سينمائي كبير طيلة مشوارها الفني، بينما تم تكريمها في عدد من المؤسسات المختلفة.

زيجات رانيا فريد شوقي

وتزوجت رانيا فريد شوقي المرة الأولى من مصمم الرقصات عاطف عوض وأنجبت منه ابنتيها “فريدة وملك”، وانتهى الزواج بعد 8 سنوات تقريباً.

وكان الزواج الثاني لرانيا من الفنان مصطفى فهمي لمدة 5 سنوات قبل أن ينفصلا. فيما الزواج الثالث للفنانة كان من رجل الأعمال المصري تامر الصراف.

ابنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل بفيديو رقص!

في سياقٍ آخر، انتشر على مواقع التواصل الإجتماعيّ مؤخراً مقطع فيديو تم تسجيله ونشره سابقاً لــ”ملك” ابنة الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي وهي ترقص مرتديةً ملابس جريئة. وتعرّضت ملك رانيا فريد شوقي بسبب الفيديو لهجوم واسع من المتابعين .

واعتبر ناشطون أن ابنة الفنانة المصرية تخطت بذلك الحدود وأنه كان بإمكانها الظهور بإطلالة أكثر احتشاماً.

وفي المقابل، قارن بعضهم بينها وبين والدتها ورأوا أنها تشبهها كثيراً.

وملك هي ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي من زوجها الدكتور عاطف عوض مصمّم الرقصات وعميد معهد الباليه في أكاديمية الفنون، ولها شقيقة تدعى فريدة.

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