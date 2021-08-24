"صدورهن مسطحة بلا جاذبية" .. رئيسة تنزانيا تثير الجدل بحديثها عن لاعبات كرة القدم في بلدها! | وطن يغرد خارج السرب

اثارات رئيسة تنزانيا سامية حسن -أول امرأة تتولى الرئاسة في تنزانيا- جدلاً واسعاً، بعد قولها قولها إن لاعبات كرة القدم في بلدها لديهن “صدور مسطحة” ولا يتمتعن بما يكفي من الجاذبية كي يتزوجن.

وجاءت تعليقات خلال استقبال منتخب تنزانيا لكرة القدم للرجال تحت سن 23 عاما، في مقرّ الرئاسة في مدينة دار السلام.

وقالت سامية حسن إن لاعبات كرة القدم في تنزانيا يجعلن بلدهن فخورة بنيل الجوائز، إلا أن بعضهن ليس لديهن فرصة في الزواج بسبب مظهرهن.

وأضافت رئيسة تنزانيا: “إن أحضرناهم إلى هنا وأوقفنهن في صف، ستظنّ أن من لديهن صدور مسطحة رجالاً ولسن نساء”.

وتابعت قائلة إن بعض الرياضيات متزوجات، إلا أن غالبيتهن عزباوات، “وبالنسبة لما هن عليه، الحياة الزوجية مجرّد حلم”.

وأشارت خلال حديثها إلى أن حياة الرياضيين تكون شاقة بعد الاعتزال، وطلبت من السلطات التأكد من الاعتناء بهم بعد انتهاء مشوارهم الرياضي.

وأعربت عن اعتقادها بأن الوضع يكون صعبا على نحو خاص في حالة النساء “حيث تكون سيقانهن متعبة، حين يعتزلن الرياضة”.

جدل من تصريح رئيسة تنزانيا سامية حسن

ونالت تعليقات سامية حسن الأخيرة نصيبا وافرا من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت رئيسة الوزراء السابقة، ورئيسة الجناح النسائي في حزب “شادما” المعارض، كاثرين روج، إنّ “تعليق الرئيسة على لاعبات كرة القدم إهانة لجميع النساء”.

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وكذلك، قالت باحثة في شؤون الجندر والصحة العقلية، تُدعى لوساجو، إنها “مصدومة”.

وتساءل آخر، يُدعى هنر نغوغو “ألا يعادل هذا قول إن الحياة لا معنى لها بدون زواج؟”.

وتولت سامية الرئاسة في مارس/ آذار، عندما حلّت مكان جون ماجوفولي الذي توفي متأثرا بمضاعفات في القلب.