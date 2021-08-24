دنيا بطمة تثير الجدل بفستانها الشفاف في أحدث جلسة تصوير! | وطن يغرد خارج السرب

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة جدلاً واسعاً بإطلالتها الجديدة التي تبدو في الوهلة الأولى محتشمة، قبل أن يتبين أنها تكشف جسدها بشكل واضح.

دنيا بطمة وفخ الفستان المحتشم!

ونشرت دنيا بطمة مجموعة لقطات من جلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ارتدت فيها فستاناً أصفر طويل بأكمام، وفوقه قطعة كارديجان طويلة بنقشة النمر، وأكملت إطلالتها بقبعة صيفية ملائمة.

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وتعرضت دنيا بطمة لهجوم متابعيها بعد تدقيقهم بالصورة، لتبين أن ملابسها شفافة، وأن لا هدف من نشرها سوى إثارة الجدل، خاصة أنها أرفقتها بتعليقات عادية، مثل (صباح الخير، أتمنى لكم يوماً سعيداً).

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(بدلتي وجهك)

وقبل أسابيع، تعرضت دنيا بطمة لانتقادات واسعة بعدما نشرت صورة ظهرت فيها مرتديةً قفطاناً مغربياً، وارفقتها بتعليق للجمهور: “جمعة طيبة” .

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وما أثار الانتقاد، ما غيرّته عمليات التجميل في مظهر الفنانة المغربية الخارجي وشكل وجهها، فكتبت معلقة: “بدلتي وجهك عاوتاني (اي مرة ثانية)”.

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وقبل هذه الصورة بيومين، أطلّت الفنانة المغربية على متابعيها، بإطلالة محتشمة أخيراً بعد سلسلة جلسات تصوير جريئة.

ونشرت بطمة مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها على (انستجرام)، وهي ترتدي قفطاناً مغريباً أنيق ومحتشم بشكل كبير.

وعلقت بطمة على الصور: ( مساء الاناقة المغربية ، أناقتي بحفلي مؤخرا مع بنات الريف). وفي آخر صورة، كتبت بطمة: (ليلة هادئة للجميع ).

المفارقة أن دُنيا بطمة جعلت خاصية التعليقات متاحة، عكس ما فعلته مع صورها الجريئة مؤخراً، حيث كانت تحرص على إغلاقها تجنباً للهجوم.

هوت شوت وتيشرت نصف بطن!

وواجهت بطمة اتهاماً بتشويه صورة المغرب، بسبب استمرارها في زيادة جرأة إطلالاتها.

حيث نشرت دنيا بطمة صورة لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي (هوت شورت) جينز، مع تيشرت يكشف بطنها.

ويبدو كأن دنيا بطمة تتحدى جمهورها بنشر هذه الصور لاستفزازهم، وتغلق التعليقات في وجههم منعاً للهجوم الذي اعتادت عليه منذ بدأت تجاوز الخطوط الحمراء بملابسها.

وبعد ظهورها في صور جريئة نشرتها شقيقتها ابتسام بطمة جمعتهما بشقيقتهما الأخرى إيمان في حمام السباحة، وأظهرت الجزء العلوي فقط من أجسادهن، نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صورة جريئة لها داخل المسبح.

كما نشرت دنيا صورة لها جمعتها بزوجها محمد الترك .

زيادة وزن دنيا بطمة تغير ملامحها

وعبّر جمهور دنيا عن دهشتهم من تغير ملامحها بسبب عمليات التجميل، عدا عن السمنة الزائدة التي باتت تعاني منها، فيما اتهمها آخرون بتقليد الفنانة الإماراتية أحلام.

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وتعرّضت بطمة لانتقادات كثيرة بسبب وزنها الزائد وصلت حد السخرية والكلام الجارح، هذا إلى جانب اتهامها في قضية (حمزة مون بيبي)، الحساب الذي عمل على فضح عدد من المشاهير ونشر تسريبات تخصّهم.

وقبل أسابيع نشرت النجمة المغربية تصريحاً أعلنت فيه أنها لن تغفر لأحد اساء لها.

وكتبت دنيا عبر حسابها الرسمي في موقع (إنستغرام): (لن أغفر لأحد، يوم العيد ولا يوم عرفة، بل حسبي الله ونِعم الوكيل في كل من ظلمني، وأوجعني، واتّهمني بالباطل وتحدّث عني بالسوء في غيابي ومن أكل حقي ومن ظننتُ به خيراً وكان شراً، ومن استغل طيبتي معه وكان للجميل ناكراً وسبباً في وجعي يوماً، والله لن أسامحهم أبداً. محكمة الله بيننا).

دنيا بطمة تهنئ ملك المغرب

وفي سياق آخر، هنّأت دنيا بطمة، ملك المغرب العاهل محمد السادس قبل أيام، بمناسبة عيد ميلاده الذي يصادف اليوم 21 آب/اغسطس.

ونشرت دنيا بطمة، صورة الملك محمد السادس على حسابها في انستغرام، وعلّقت بالقول: “كل عام وانت بالف خير …والله يطول فعمر ملكنا الغالي”.

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ونشرت دنيا بطمة صورة العلم المغربي وأرفقتها بهاشتاغ (#الله_الوطن_الملك)، تزامناً وتصريحات الملك محمد السادس، التي قال فيها إنّ “المغرب مستهدف ويتعرض لعدوان مقصود”.

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