تعرف على موعد مباراة بيراميدز ومصر المقاصة في الدوري المصري والقنوات الناقلة | وطن يغرد خارج السرب

يستعد فريق بيراميدز للمواجهة ما قبل الأخيرة على ختام منافسات الدوري المصري أمام نظيره مصر المقاصة مساء يوم الأربعاء، والتي ستجمع كلا المنافسين على ملعب “استاد المقاولون العرب”.

موعد مباراة بيراميدز ومصر المقاصة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء المباراة بين بيراميدز ومصر المقاصة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان وليبيا.

بينما ستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، سوريا، لبنان، والأردن، قطر، البحرين، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” الرياضية المصرية، الذي يمتلك حقوق البث الحصري لمباريات منافسات الدوري المصري.

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وستنقل المباراة بين الفريقين عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين فريق بيراميدز ومصر المقاصة عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” المعلق الرياضي المصري محمد الكواليني.

تشكيلة فريق بيراميدز

ومن المتوقع أن يلعب المدير الفني لفريق بيراميدز الأرجنتيني ” رودولفو أروابارينا”، في تشكيلة أساسية أمام منافسه مصر المقاصة، حيث سيكون في حراسة المرمى شريف إكرامي.

وفي خط دفاع الفريق سيأتي كلاً من: أحمد فتحي، عمر جابر، عبد الله بكري، أسامة جلال، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: رمضان صبحي، إبراهيم عادل، عبد الله السعيد.

بينما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، دييغو رولان، محمد فاروق، لومالا عبده.

تشكيلة فريق مصر المقاصة

وسيدخل المدرب إيهاب جلال، في تشكيلة أساسية في مواجهة قوية أمام بيراميدز، حيث سيتواجد في حراسة المرمى محمود حمدي.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من: عصام صبحي، أسامة العزب، أحمد صبيحة، محمد الدسوقي.

أما في خط الوسط سيأتي كلاً من: سعيد الونش، هشام محمد، عبد الله خلف، وفي هجوم الفريق سيلعب كلاً من: شميلس بيكلي، باسم مرسي، باولن فوافي.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل فريق بيراميدز في رابع جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بينما جاء منافسه مصر المقاصة في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

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