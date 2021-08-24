الميلان يهزم سامبدوريا بصعوبة في أولى مواجهاته بالدوري الإيطالي (شاهد) | وطن يغرد خارج السرب

استهل فريق الميلان الإيطالي مشواره في منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي بفوز نظيف على نظيره سامبدوريا بهدف نظيف دون رد في مباراة مثيرة ومجنونة بين الفريقين.

الميلان والهدف الوحيد

وسجل فريق الميلان الإيطالي “الروسونيري” هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة ال9 من مجريات أحداث زمن اللقاء عن طريق إبراهيم دياز سددها اللاعب بقوة في شباك مرمى سامبدوريا في أولى مبارياته في الدوري “الكالتشيو” الإيطالي.

وشهدت المباراة السيطرة والقوة بين الفريقين طيلة مجريات أحداث زمن اللقاء وإهدار الكثير من الفرص من كلا الجانبين في هز شباك المرمى، لتنتهي المباراة بفوز فريق الميلان بهدف وحيد دون مقابل.

وسيواجه فريق الميلان نظيره كالياري يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي للدرجة الممتازة.

تشكيلة فريق الميلان

ولعب المدير الفني لفريق الميلان الإيطالي ” ستيفانو بيولي” بتشكيلة أساسية أمام منافسه سامبدوريا، حيث تواجد في مركز حراسة المرمى ميك مايغنان.

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بينما في دفاع الفريق آتى كلاً من: ثيو، رومانويلي، كايير، كالابريا، وفي خط الوسط جاء كلاً من: كيسيه، تونالي، ريبيتش، أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثنائي، هاكان، ساليماركس.

تشكيلة فريق سامبدوريا

ودخل مدرب فريق سامبدوريا ” كلاوديو رانييري” في مواجهة صعبة أمام منافسه الميلان، وكان في حراسة المرمى إيميليو أوديرو موليادي.

المباراة الرسمية الأولى بقميص الروسونيري دائمًا لها مذاق خاص 😍#سامبدوريا_ميلان | #ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/b9Pa1n7tnm — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) August 23, 2021

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: مايا يوشيدا، بارتوش بيريشينسكي، جوليان شابوت، أما في وسط الفريق آتى كلاً من: ميكيل دامسغارد، ألبين إكدال، مورتن ثورسبي، ياكوب يانكتو.

وجاء في تشكيلة هجوم الفريق كلاً من: فابيو كوالياريلا، مانولو غابياديني، جيانلوكا كابراري.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتصدر فريق الإنتر ميلان قائمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الأولى برصيد 3 نقاط، يليه في وصافة الترتيب فريق لاتسيو في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

الروسونيري يعود إلى الديار بأول 3 نقاط لموسم 2021/22 👏#سامبدوريا_ميلان 0⃣➖1⃣#ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/mRSR3H1LYi — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) August 23, 2021

أما في المركز الثالث جاء فريق روما الإيطالي، وفي رابع الترتيب جاء فريق نابولي، وفي المركزين الخامس والسادس آتى فريق بولونيا وساسولو برصيد 3 نقاط.

وآتى في المركز السابع والثامن أتالانتا والميلان برصيد 3 نقاط، وفي المركز التاسع والعاشر جاء فريف كالياري ويوفنتوس برصيد نقطة وحيدة خلال منافسات الدوري الإيطالي للموسم الجديد.

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