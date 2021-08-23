هند القحطاني تبحث علناً عن عريس يحّبها بجنون من مشاهير العرب بهذه المواصفات! (شاهد)

أعلنت الناشطة السعودية هند القحطاني رغبتها بالارتباط والزواج بأحد المشاهير العرب بشرط أن يحبها وتحبه، ويرعى أبناءها.

هند القحطاني: أبي أحب وأنحب

ونشرت هند القحطاني فيديو عبر (سناب شات)، وهي تستمتع لأغنية (بدي حدا حبو)، للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ثم تقول: (والله العظيم من جد أبي أحب وأنحب).

وتابعت الناشطة السعودية: (ما زال البحث عن حب مستمر، أعرف أنه في كثير يحبوني من خلف الشاشة.. لكن أنا ايش عرفني وكيف أعرف انو هذا الرجل فعلًا يحبني حب جنوني).

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وكشفت هند أنها تريد حباً خالياً من المصالح، مضيفة: (فيه رجال مشاهير معجبة جدًا فيهم لكن ما أتجرأ اصرح لأنه حتمال يكون هناك نساء بحياتهم.. واحتمال يكون غير معجب فيني ولا أنا ستايله ولا ذوقه أو أنه شخصيتي ما تعجبه).

قائمة المشاهير العرب المعجبة هند بهم!

ثم اقترحت هند اقتراحاً غريباً وقالت: (ايش رأيكم أذكر قائمة المشاهير العرب (غير المرتبطين) اللي أنا معجبة جدًا فيهم.. عشان اذا في واحد منهم تعجبه شخصيتي يتم التواصل ومن ثم يتم التعارف ثم الحب ثم الارتباط).

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وسردت هند مواصفات الحبيب الذي تتمناه قائلة: (أتمنى أن يكون رجل طيب، ووسيم، وخلوق ومسؤول).

متابعون: (والله عيب)

وتعرضت هند القحطاني لانتقادات وهجوم من المتابعين الذين رأوا أن بحثها بطريقة صريحة عن عريس، جرأة وخروج عن العادات والتقاليد، مطالبين منها أن تراعي شعور أبناءها.

وجاء في التعليقات: (والله عيب).

وكتب آخر: (مفروض تراعي شعورعيالها الحمد لله والشكر ).

واتهمها آخر بالتناقض وذكرها حين أعلنت رفضها الزواج من رجل عربي، وكتب: (ماتبي سعودي تقول ليش الحين بتدور ، كانت تبي اجنبي ماحد عبرها).

ووافقه آخر الرأي قائلاً: (ماتقول الاجانب يمدحونه ليش حتى هما مافكرو فيها هذي اللي بياخذها بتصير اهي رجال بجرائتها).

وسبق أن اشترطت هند القحطاني على أي سعودي يتقدّم للزواج منها احترام قراراتها واختياراتها وأن لا يتدخل فيها.

جاء ذلك في معرض ردها على متابع لها يُدعى أحمد عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، سألها: ”إذا تقدم لك واحد سعودي للزواج بتقبلين أم بترفضين“، فأجابته: ”الجواب يا أحمد على سؤالك نعم إذا كان رجل يحترم قراراتي واختياراتي وما يتدخل فيني“.

وقالت القحطاني: ”زي بالضبط احنا يا النساء ما نتدخل في لبسكم وتصرفاتكم وطلعاتكم وسفرياتكم، يكون بالضبط ما يتدخل في لبسي ولا سفراتي ولا قراراتي ولا اختياراتي“.

وأشارت القحطاني في حديثها إلى مبدأ ”المعاملة بالمثل“، ومضت قائلة: ”إذا كان كده يلا وأهلا به“.

هند القحطاني: أنا من خلعت زوجي

وكشفت هند في وقت سابق أنها هي من قامت بخلع زوجها. لأنها كرهت الحياة معه على حد وصفها. وليس كما يتم تداوله. بأن سبب طلاقها كان لأن زوجها ارتبط بغيرها.

وتابعت هند القحطاني مؤكدة :”لو تنطبق السما على الأرض ويتوسطون كل من على الأرض ما أرجع له. ووقتها حصل. وسايط وناس تدخلون ولكنني رفضت لأني قلبي تقفل من ناحيته”.

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واختتمت القحطاني حديثها بالإشارة إلى أن والدها حاول إقناعها بأن تعود لزوجها لكنها قالت له “لو خلطوا دمي بدمه ما أرجع له”.

هند القحطاني تروج للخمرة

وقبل أيام، أثارت هند جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ترويجها للمشروبات الكحولية والخمور بطريقة غير مباشرة.

وبفيديو عبر حسابها على (سناب شات)، استعرضت هند القحطاني ركن الخمر والمشروبات الكحولية في أحد المحلات التجارية، وقالت: (بحياتي ما جربته، ولكن كل الناس هنا بأمريكا يشربون).

وتابعت هند القحطاني حديثها المثير للجدل: (أغلبهم يشربون، وهاهم بخير وبعقولهم وما قدامهم إلا العافية، وشعب فاهمين ومبتكرين ومبدعين وراقيين، وتعاملهم رائع وإنسانيين، ما خربتهم هالأشياء ولا سوت فيهم شيء).

وأردفت الناشطة السعودية: (أصلا لو فيها ضرر، ما كان حطوها في الصيدليات صح ولا لأ؟ نكون واقعيين، بالعقل والمنطق).

"هند القحطاني" تروج لشُرب الخمر بطريقة سطحية: "الأمريكان يشربون خمر وما ضرهم، بالعكس مُتطورين وإنسانيين ولو منه ضرر ما باعوه بالصيدليات" pic.twitter.com/8whzJEgSgQ — WHR (@whrumor) August 20, 2021

وتعرضت هند القحطاني لهجوم واسع من المغردين الذين اتهموها بمحاولة إثارة الجدل فقط، وفندوا إدعاءاتها بإحصائيات حول الجرائم والوفيات التي تتسبب بها الخمور.

مقاطعة إعلانات هند القحطاني

وليست أول مرة تدعو بها هند، السعوديين إلى شرب الخمر، ففي العام الماضي ظهرت بفيديو عبر “سناب شات” قالت فيه: “الشخص يشرب وينبسط، ولست ضد حرية أي شخص، طالما لا يخالف القانون”.

وتابعت الناشطة السعودية حينها: “سألت الفتيات اللواتي يشربن والشباب، عن شعورهم حين يشربون الخمر، فقالوا إنه يعطيهم جرأة وإحساس بالسعادة والنشوة”.

واستطردت: “لو شربت خمر أو ويسكي أو نبيذ سأصور لكم نفسي وأنا أشرب، ولكني لا أحبه”.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك هاشتاج #مقاطعه_اعلانات_هند_القحطاني ، والذي عبروا خلاله عن غضبهم من كلامها، ودعوا إلى مقاطعتها تماماً.

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