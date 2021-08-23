هنا الزاهد تستعرض جمالها بفيديو جديد .. والجمهور: “بدون مكياج أحلى” (شاهد)

استعرضت الفنانة المصرية هنا الزاهد جمالها في فيديو قصير وجديد، نشرته عبر حسابها الرسمي في “انستغرام”.

وبينما اثنى الجمهور على جمال الفنانة هنا الزاهد في الفيديو، رآى آخرون أنها كانت أجمل في صورة نشرتها مؤخراً وظهرت فيها بدون مكياج.

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وقبل أيام، احتفلت النجمة هنا الزاهد بمرور ثلاث سنوات على خطوبتها من النجم أحمد فهمي.

ونشرت هنا الزّاهد صورة من حفل الخطوبة الذي عقد عام 2018 بمنزل والدتها مصحوبة بتعليق :”3 سنوات معا رسميا.. معا لسنوات عديدة”، ليرد عليها فهمي عبر التعليقات قائلا :”كل سنة وإنتي أحلي حاجة في العالم”.

حمل هنا الزاهد .. اشاعة

من جهة ثانية، نفت هنا الزّاهد الشائعات التي خرجت في الأيام الماضية، حول حملها، وذلك بعد ظهورها بوزن زائد في حفل زفاف إسراء العدل.

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وقالت هنا إن موضوع حملها غير حقيقي، مؤكدة ان وزنها ازداد 3 كيلوغرام، وهو ما جعل الناس تتحدث عن احتمالية وجود حمل.

وأشارت هنا الزّاهد إلى أنها اندهشت من أخبار حملها، موضحة أنها استقبلت رسائل من متابعيها على حسابها بموقع “انستجرام” يهنئونها على الحمل.

وذكرت أن تصميم الفستان الذى كانت ترتديه أظهر وزنها الزائد بعض الشيء قائلة:”هو لو أنا حامل كنت هقعد أرقص طول الفرح كدا، أكيد لأ”.

واشعلت الممثلة المصرية هنا الزّاهد ، منصات التواصل الاجتماعي، خلال مشاركتها في حفل زفاف ابنة شقيقة المنتج جمال العدل، حيث أطلت وهي ترقص رفقة زميلتيها هنادي مهنا ومايان السيد.

ونشرت هنا عبر حسابها على “إنستغرام” مجموعة صور وفيديوهات خلال حضورها حفل الزفاف، وأطلت في الحفل بفستان سهرة بترولي لامع مزين بالباييت أو الترتر وجاء بحمالات وياقة مربعة وبذيل شفاف لامع.

وحظي الفيديو الذي نشرته هنا أثناء استعراضها للفستان بردود فعل واسعة بين الجمهور وزملائها في الوسط الفني، وعبروا عن إعجابهم به.

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