منة فضالي تثير ضجة بظهور ملابسها الداخلية في صورتها مع خالد سليم!

أثارت الممثلة المصرية منة فضالي جدلاً واسعاً بصورتها الجريئة مع مواطنها الفنان خالد سليم، والتي ظهرت بها بملابس قصيرة للغاية كشفت ملابسها الداخلية.

(فين البنطلون يا منة)

ونشرت منة فضالي الصورة وظهرت خلالها بفستان أحمر قصير جداً، وعلقت: (أنا سعيدة جداً بالتمثيل مع صديقي المفضل خالد للمرة الثانية، أتمنى النجاح لنا ولطاقم العمل).

كما نشرت منة فضالي صورة جماعية ظهرت فيها الممثلة سوسن بدر، وخالد سليم، وهالة فاخر، وتوني ماهر، وعلقت: (الحبايب كلهم في صوره فيلم في القلب حتتفرجو علي فيلم جامد اخراج العسل دكتور مرقص عادل، انتاج الريماس مدير تصوير محمد عز العرب).

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لكن ما لفت الجمهور هو ظهور ملابس منة فضالي الداخلية، فجاء في التعليقات: (بس هو الفستان دي قصير جدا علي الوجود في مستشفى).

وكتب آخر ساخراً: (آمال فين البنطلون انتي لبسه بلوزه بس).

وهاجمها آخر قائلاً: (استرى نفسك لحم رخيص).

وتساءل متابع: (مش فاهمة ايه اللبس دا، بجد دا مايو ولا طقم عادي).

منة فضالي مع الفارس

وقبل أسابيع، نشرت منة فضالي صوراً بدت فيها سعيدة، وترتدي تيشرت بدون باللون الأخضر.

وعلّقت منة فضالي على ألبوم الصور الذي نشرته: “أصبحت الحياة أبسط بكثير عندما قررت أن أترك بعض الناس يسيئون فهمي”.

وحلّت الفنانة المصرية منة فضالي ضيفة على حلقة جديدة من برنامج (مع الفارس) على قناة (الرشيد) العراقية، الذي يقدمه الاعلامي العراقي نزار الفارس، مُدليةً بتصريحاتٍ مثيرة للجدل.

وخلال الحلقة كانت ترتدي بنطال جينز ممزق، ورغم ذلك قبلت تحدي “الفارس” وارتدت الحجاب.

وفيما أبدى مقدم البرنامج اعجابه بالحجاب عليها، قالت منة فضالي إنه سيأتي يوم وترتديه. مضيفة انها ليست ضد الحجاب، وانها حتى ترتديه لا يجب ان تخلعه ابدا.

وقالت إنها تُصلي وملتزمة بأداء الفروض الخمسة، كما انها تصلي الفجر.

وقالت منة فضالي إنها ليست محجبة وترتدي المايوه كثيرًا، ولكن من الطبيعي جدًا أنها عندما تدخل مسجدا أن ترتدي طرحة على الأقل، لأن كل مكان وله لبسه واحترامه.

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واضافت أنها أدت العمرة مرتين وترغب في أدائها للمرة الثالثة.

“الإغتصاب الزوجي”

وفاجأ نزار الفارس الفنانة المصرية بسؤال عن موضوع “الإغتصاب الزوجي”، لتردّ عليه بانها لأول مرة تسمع بهذا المصطلح.

وقال الاعلامي العراقي ان الفنانة سمية الخشاب تؤكد وجود الاغتصاب الزوجي، فقالت منة فضالي إن العلاقة الزوجية خاصة ولا يجوز لاحد ان يتحدث بهذه الامور على السوشال ميديا.

وأضافت منة فضالي أنها لا تصلح أن تكون مثيرة ولا تعتبر نفسها كذلك، في إشارة إلى صغر حجمها.

منة فضالي: ياسمين صبري ممثلة ضعيفة

وفي اللقاء قالت إن الممثلة ياسمين صبري لها ظروف خاصة وزوجها ينتج لها الاعمال الفنية، وهي تراها انسانة جميلة لكنها ممثلة ضعيفة.

وأشارت الى ان ياسمين صبري اشترت الشهرة .وقالت إن مي عمر وياسمين ظهروا قبلها.

احتفال منة بحصولها على الإقامة الذهبية في دبي!

وفي سياق آخر، أثارت منّة فضالي غضب جمهورها بصورتها التي نشرتها بعد أيام فقط من إعلانها حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويبدو أن منّة فضالي قررت قضاء الإجازة الصيفية هناك للإحتفال بهذه المناسبة، فنشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، بإطلالة مثيرة حيث ارتدت مايوه جريء ومكشوف يجمع بين الألوان الأبيض والأسود والبني.

ولم ترفق منة فضالي الصورة بأي تعليق عدا علم مصر والإمارات، كما حرصت على إغلاق خاصية التعليقات على الصورة تحسباً لأي هجوم.

لكن ذلك لم يمنع الهجوم عليها عبر (تويتر) حيث تم تداول الصورة هناك، فكتب مغرد: (حقك يا نجمة واخدة الاقامة الذهبية).

وكتب آخر: (انا من معجبينك وصورك دايما مميزة بس المرة دي مش محببة اتمنى انك تحذفيها).

وقارنها آخر بمواطنتها الفنانة رانيا يوسف، وكتب: (نخلص من سما المصري يطلعلنا رانيا يوسف وكمان منه احنا عضمنا ولله).

وأعلنت منة فضالي في وقت حصولها على ​الإقامة الذهبية​ في الإمارات، ونشرت عبر حسابها الخاصّ على (انستجرام)، صورة لإمارة دبي.

وكتبت منّة: (اتقدم بجزيل الشكر والعرفان الي صاحب السمو الشيخ ​محمد بن راشد آل مكتوم​ نائب رئيس دوله الامارات العربية المتحدة حاكم دبي علي راعيته الكريمه للمثقفين والمبدعين الذين آثرو باعمالهم وجدان وطننا العربي الكبير ومنحي الاقامة الذهبية ب دوله الامارات العربية المتحدة).

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